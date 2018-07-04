Volvo привезет в Россию гибридный XC90

Шведы решились продавать у нас самый мощный топовый вариант своего флагманского кроссовера.

Кроссовер Volvo XC90 довольно оперативно вышел на российский рынок, продажи начались спустя всего несколько месяцев, как модель появилась в шоу-румах европейских дилеров. Но у нас флагманский кроссовер шведской компании был представлен исключительно с бензиновыми и дизельными «турбочетверками», в то время как на других рынках был доступен и топовый вариант с гибридной силовой установкой.

Но несправедливость устранена: российское отделение Volvo объявило о начале приема заказов на XC90 T8 Twin Engine с силовой установкой мощностью 407 л.с. Она объединяет 2-литровый турбодвигатель семейства Drive-E мощностью 320 л.с., электромотор (87 л.с.) и литий-ионную батарею.

До сотни кроссовер с гибридной силовой установкой разгоняется менее чем за 6 секунд, а средний расход топлива в смешанном цикле (по устаревшему циклу NEDC) составляет всего 2,5 литра топлива на 100 километров.

На российском рынке Volvo XC90 T8 Twin Engine представлен в трех комплектациях:

Версия Стоимость, руб. XC90 T8 Momentum 5 469 000 XC90 T8 Inscription 5 779 000 XC90 T8 R-Design 6 010 000

Силовая установка гибридного XC90 имеет пять ездовых режимов. В режиме Hybrid (по умолчанию) силовая установка автоматически переключается с бензинового двигателя на электромотор. В режиме Pure Electric задействован только электромотор, запас хода может достигать 40 километров. Однако если понадобится дополнительная тяга, силовая установка автоматически подключит ДВС, выйдя из этого режима. В режиме Power Mode на старте используется электромотор, у которого максимальный крутящий момент доступен практически с самого начала движения, а затем подключается ДВС. В Volvo говорят, что в этом режиме крутящий момент гибрида соответствует обычным двигателям V8. В режиме AWD постоянно используется полный привод. И наконец, в режиме Save работает только ДВС. Если батарея разряжена, то идет ее подзарядка, а «полная» не задействуется и начинает питать электромотор только при переходе в другой режим.

В конце июня Volvo рассекретила седан S60 нового поколения. Он должен появиться на российском рынке в следующем году.

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Фото: Volvo