Неожиданное признание: китайские Volvo собраны лучше европейских!

Такое заявление сделал один из топ-менеджеров шведской компании. Китайские заводы амбициознее и при этом гибче, им удается добиться наивысшего качества производства.

Volvo обосновалась в Китае в 2013 году под крылом своего владельца, холдинга Zhejiang Geely. Сейчас у Volvo в Поднебесной уже три автозавода, они выпускают машины не только для китайского рынка, но и для США и Европы. Многие фанаты шведской марки беспокоились, что качество автомобилей Volvo китайской сборки будет посредственным и клеймо «made in China» негативно повлияет на продажи. Но на деле нет проблем ни с качеством, ни с продажами.

Более того, недавно Робин Пейдж, старший вице-президент по дизайну компании Volvo, в интервью австралийскому изданию GoAuto признался, что китайские автомобили собраны лучше европейских. Пейдж рассказал, что европейцы слишком сильно зациклены на автоматизации производства, и от этого заводам не хватает гибкости, необходимой для устранения мелких огрехов сборки. В Китае больше ручного труда и меньше роботов, и это, как ни странно, позволяет местным заводам добиться лучшего качества: человеческие руки — это дополнительная степень свободы, дающая возможность более тонкой настройки производства. Сильной разницы в качестве между европейскими и китайскими машинами, по признанию Пейджа, нет, но по очкам «китайцы» стабильно выигрывают.

В апреле в России стартовали продажи нового компактного кроссовера Volvo XC40 — эта модель производится как в бельгийском Генте, так и в китайском Луцяо.

В марте Volvo XC40 был назван автомобилем года в Европе.

Фото: Volvo