Прежде всего, учитывайте характер питомца. Кто, как не хозяин, знает, что его кошка спокойно перенесет поездку, собака будет шарахаться от других четвероногих, а хомяк и вовсе не заметит перемен, если его вовремя кормить.

Марина Руденко — ветеринар, член AEMV (Association of exotic mammal veterinarians) и Санкт-Петербургского ветеринарного общества.

У решения поехать в отпуск на автомобиле еще никогда не было так много плюсов. Личный транспорт подразумевает минимум контактов с людьми в дороге, а значит минимум шансов подцепить COVID-19. Но, конечно, к путешествию нужно заранее готовить и автомобиль, и спутников, и питомцев.

Как лучше поступить с последними, рассказывает практикующий ветеринар с шестилетним стажем Марина Руденко (@vet.mariver).

Поместить в гостиницу

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Гостиницы для животных, как и для людей, есть разные, и выбрать хорошую непросто. Выяснить заранее, соблюдаются ли в заведении санитарные нормы, насколько добросовестно относятся к содержанию животных, берут ли постояльцев только с прививками или делают какие-то поблажки, практически невозможно. Поэтому лучше всего помещать питомца в гостиницу, о которой хорошо отзываются знакомые, оставлявшие там своих животных.

Будет ли вашему питомцу комфортно в гостинице, зависит от его характера. Собаки, как правило, легче адаптируются к новым условиям, чем кошки. Последние чаще ориентированы на определенную среду и из-за посторонних запахов и присутствия других животных могут испытывать стресс. Впрочем, у активных кошек трудностей в гостинице обычно не возникает.

Для грызунов и кроликов есть отдельные гостиницы, и лучше помещать питомцев туда. Дело в том, что животные-жертвы не могут жить рядом с хищниками (собаками и кошками). Подобное соседство очень тревожно для них. Кроликов нельзя содержать с морскими свинками, так как кролики способны передать свинкам болезни. Идеальный вариант для кролика — рэббит-отель (есть и такие, но их мало).

Если вы решили поместить питомца в гостиницу, очень важно, чтобы он был заранее, минимум за месяц, вакцинирован и клинически здоров. Хронически больное животное, которому требуются регулярные осмотры, взятие анализов и прием лекарств, на время отъезда можно оставить в ветеринарной клинике. Здоровое животное туда не возьмут, а больному будет обеспечен уход.

На стоимость проживания животных в гостиницах влияют как условия содержания, так и размер питомца. В среднем, день проживания собаки стоит 1100 рублей (чем крупнее животное, тем дороже), кошки — 600 рублей, грызуна — 400 рублей. Отдельная статья расходов — предварительный осмотр ветеринара, вакцинация и противопаразитарная обработка.

Доверить другому человеку

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Попросить надежных соседей присматривать за питомцем, пока вас нет дома, — самый популярный вариант. Тех, у кого таких соседей нет, могут выручить так называемые дог- и кэтситтеры или зооняни. Найти их можно на, скажем,. Дог- и кэтситтеры за плату возьмут домашнее животное к себе. Это лучше подходит собакам, так как они нуждаются не только в длительных прогулках, но и в постоянном общении с человеком. Зооняни, наоборот, будут приходить к вам домой и ухаживать за животным по определенному графику. Кошек это обычно устраивает, не говоря уже о рыбках и содержащихся в просторных клетках грызунах.

Конечно, вы не можете быть полностью уверены в добросовестности человека, особенно незнакомого, которому доверяете питомца. Придется решить, готовы ли вы пойти на такой риск. Один из вариантов: установить дома видеокамеры, чтобы наблюдать за происходящим удаленно.

Средняя стоимость услуг догситтера — 850 рублей в день, кэтситтера — 650 рублей. Работа зооняни для собаки обойдется дороже, в среднем 1000 рублей в день с учетом двух выгулов. А можно доверить уход за вашим питомцем соседям. В таком случае водить к ветеринару и вакцинировать животное перед отъездом необязательно.

Взять с собой

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Если вы не хотите или не можете оставить питомца на попечении других людей, берите его с собой. В принципе, грызун, находящийся в привычной клетке, перемен особо не заметит. Есть собаки и даже кошки, которые отлично переносят дорогу в машине . Проверить это легко заранее: съездите с питомцем за город — на природу или на дачу, и поймете, как он будет себя чувствовать и вести в более длительном путешествии.

Есть способы скорректировать поведение животного. Собаке могут помочь занятия с кинологом или зоопсихологом (если обратиться за месяц-два до поездки), а также назначенные ветеринаром успокоительные препараты. Кошкам помогут только последние. Речь о препаратах — преимущественно рецептурных! — на основе медетомидина, феромонов и фенибута. Однако решать, какой препарат и в какой дозировке назначать, должен только ветеринар. Иначе последствия для животного могут быть очень тяжелыми.

Нужно сводить перед поездкой питомца к ветеринару. Специалист при необходимости вакцинирует животное, обработает от клещей, блох, комаров, москитов и скажет, какие препараты взять с собой. Грызунов обрабатывать не нужно, а собак, кошек и кроликов — обязательно. Если будете выезжать за границу, то следует обратиться в одну из государственных ветклиник. Там выпишут сопроводительные документы на перевозку питомца и расскажут о требованиях к транспортировке животных в странах, куда мы обычно ездим на машине. Для перемещений с животным по России документы на него иметь необязательно, но взять с собой ветпаспорт не помешает.

Таким образом, отправляясь в поездку с животным, для собак, кошек и кроликов придется оплатить прием у ветеринара, вакцинацию и средства от паразитов. Тревожным кошкам и собакам также потребуются успокоительные. В случае с собаками к числу обязательных статей расходов добавится покупка специальных удерживающих устройств, к необязательным — оплата услуг кинолога. Средняя стоимость одного индивидуального занятия — 1600 рублей, многое зависит от квалификации специалиста, места проведения тренировок и размера животного.

Текст: Татьяна Турбал