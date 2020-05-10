Собака в салоне автомобиля снижает стресс водителя, из-за чего он управляет машиной гораздо аккуратнее.

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Исследование испанского автопроизводителя SEAT показало, что более половины опрошенных водителей, являющихся владельцами собак (54%), ездят гораздо осторожнее, когда путешествуют со своим питомцем. Особенно молодые люди — 69% водителей в возрасте от 18 до 24 лет.

В то же время большая часть пожилых людей не расположены к аккуратному вождению, когда в машине присутствует животное: только 42% водителей старше 55 лет сказали, что они более осторожны, когда в машине находятся их собаки.

Кроме того, аккуратное вождение в присутствии питомца чаще отмечается у жителей крупных городов — 70%. Как объяснили 35% людей, собака помогает им меньше нервничать и раздражаться.

При этом многие владельцы собак не знают, как правильно перевозить животных в автомобиле. Более трети респондентов заявили, что не уверены, существуют ли какие-то правила и законы на этот счет, а 90% не знают, какие штрафы предусмотрены за неправильную перевозку животных. Согласно полученной статистике, 20% водителей никак не ограничивают своих собак во время движения.

«Автомобилистам необходимо следить за безопасностью своих собак во время поездок, используя специальные аксессуары для удержания животных. Это не менее важно, чем использование ремней безопасности людьми», — напомнили в компании SEAT .

С правилами перевозки домашних животных в автомобиле, изложенными просто и кратко, вы можете ознакомиться здесь.

Фото: Michael Bartlett / Unsplash