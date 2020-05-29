Собака в машине: все заблуждения хозяев

Главное — создать упор для лап: сидеть или лежать на полу животному может быть неудобно.

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Поездка на автомобиле для собаки — стресс: незнакомые звуки и запахи, качка, движение, а еще — непривычное поведение хозяев, которое способно напугать больше всего. В итоге животное может повести себя неадекватно, либо, что еще страшнее, выкинуть фортель, который спровоцирует аварию.

Всего этого можно избежать, но для начала напомним, что может вам сказать сотрудник ГИБДД и как ему надо ответить.

Одна из опасностей заключается в том, что собака может вдруг выпрыгнуть из окна машины, увидев, например, другое животное. Чтобы этого не случилось, наденьте на нее шлейку (от 600 рублей) и пристегните животное специальным устройством (от 500 рублей) к ремню безопасности.

Никаких правил. Почти

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Может показаться странным, но правил, оговаривающих перевозку собак и других домашних животных на личном автомобиле, нет. На них косвенно распространяются правила перевозки грузов. Согласно пункту 23.3 ПДД,

перевозка груза допускается при условии, что он: не ограничивает водителю обзор; не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства; не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой; не создает шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду.

За нарушение этих несложных правил в статье 12.21 КоАП РФ предусмотрено «предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей». Незначительность штрафа и сложность обосновать конкретную претензию приводит к тому, что инспекторы ГИБДД, если и останавливают водителей из-за хвостатых пассажиров-«нарушителей», зачастую ограничиваются устным предупреждением. Водитель должен понимать опасность и не рисковать.

Перед дальней поездкой лучше посетить ветеринара, который не только лишний раз проверит наличие прививок у собаки и сделает нужные, поставив отметку в паспорт, но и порекомендует наиболее подходящее ей успокоительное средство.

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Не нужна животному и справка из ветклиники, если его перевозят на личном автомобиле, а не в общественном транспорте, о чем вы можете узнать из статей 118–126 раздела XIV «Перевозка мелких домашних (комнатных) животных, собак и птиц в качестве ручной клади» Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом и птиц в качестве ручной клади. То есть при себе достаточно иметь паспорт животного, который выдают в любой ветклинике, чтобы, например, доказать, что животное ваше. Но и это от владельцев, перевозящих собаку в своем автомобиле, ни одним законом не требуется, если только вы не пересекаете границу.

Но будьте осторожны с остановками во время путешествий: в охотничьих угодьях на собаку могут потребовать документы. Это не только паспорт с отметками о прививках, но и охотничий билет владельца с вписанным туда животным или, за неимением такого, паспорт охотничьей собаки. Серьезность претензий (вплоть до браконьерства) в этом случае зависит от обстоятельств и ретивости представителей лесничества или полицейских.

Приучаем собаку к машине

Проблем с поездками не возникает у тех животных, которые путешествуют с хозяевами с щенячьего возраста, — для них все привычно. Но если вы сажаете собаку в автомобиль только для поездок к ветеринару, которого боятся все четвероногие, проблем не избежать.

Существует множество походных аксессуаров для собак. Это и специальные поилки в виде бутылки с откидной ванночкой, стоимость которых составляет от 300 рублей, и непросыпаемые миски для корма с загнутыми внутрь краями, по цене от 350 рублей.

Если с последней поездки прошло много времени, то собака может отвыкнуть от автомобиля. В этом случае перед поездкой, как в первый раз, дайте животному его обнюхать. Потом посадите его в салон, сядьте рядом, заведите двигатель и дайте собаке понять, что все хорошо, поощряя нужное вам поведение лакомством.

Начать лучше с коротких поездок с приятной для собаки целью — в парк, лес, на дачу... Тогда у животного машина будет ассоциироваться с прогулкой.

И теперь, когда вы разобрались со стрессом собаки, пора поговорить об удерживающих ее устройствах и о защите салона от царапин, шерсти и, никуда не денешься, слюней.

Обустраиваем место

Существует множество приспособлений для комфортной и безопасной перевозки собак в машине: если животному будет комфортно и спокойно, оно не станет мешать водителю и пассажирам. Главное — создать упор для лап. Сидеть или лежать на полу ей может быть неудобно.

Гамак для собаки, крепящийся за четыре подголовника, можно купить по цене от 1200 рублей, а переноска для небольшой собаки, в которой она может стоять, обойдется сегодня в ту же сумму.

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В зависимости от размера собаки, ей может быть удобнее в клетке или в переноске, в гамаке или на чехле, а также на подстилке в багажнике без полки над головой, чтобы она могла видеть хозяина. Переноску или шлейку (но не ошейник), надетую на собаку, можно пристегнуть к ремню безопасности специальным креплением, чтобы в случае резкого маневра животное не упало или не «прилетело» водителю на колени.

Что касается клеток и гамаков, позаботьтесь, чтобы собака к ним привыкла. Поставьте их дома, чтобы животное могло лежать на них или внутри них в привычной для себя обстановке. Тогда в машине гамак или переноска будут восприниматься собакой как безопасное место, и она не будет испытывать слишком сильный стресс.

Собираемся в дорогу

Кормить животное перед поездкой не рекомендуется — голодную ее будет меньше тошнить. Но с собой следует взять любимое лакомство и, возможно, любимую игрушку, которая будет ее успокаивать просто лежа рядом. И обязательно возьмите воду, чтобы животное не перегревалось из-за стресса и могло попить во время остановок.

Насколько часто нужно останавливаться в дороге, чтобы собака могла размяться? Все зависит не только от ее темперамента, но и от размера. Маленькие собаки не могут долго терпеть, и останавливаться на выгул следует каждые два часа. Но даже если у вас большая собака, делать остановки реже, чем раз в шесть часов, не рекомендуется. К тому же во время прогулки животное избавляется от стресса.

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Также прихватите миску, салфетки, пакеты и документы собаки — ветпаспорт с отметками о сделанных прививках. А в долгое путешествие кроме еды захватите запасной ошейник и поводок (в качестве запасного можно выбрать недорогие брезентовые варианты стоимостью от 200 рублей), а также намордник (от 300 рублей), избегая тканевых моделей, перетягивающих морду собаки: в них животное не может открывать пасть, чтобы охлаждать себя дыханием.

И соберите аптечку, положив туда не только приспособление для удаления клещей и ножницы с пинцетом, но и абсорбирующий гель, смекту, мазь для заживления ран, ватные палочки и диски, антигистаминное средство (против аллергии) и успокоительное.

Путешествуя с собакой, не забывайте делать остановки в тихих местах, чтобы животное могло побегать и поиграть. Тогда ваш друг не будет воспринимать поездки как пытку и станет охотно сопровождать вас.

Собак также можно перевозить в специальном прицепе, узнать о котором можно здесь.

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