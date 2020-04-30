14 прицепов: обзор всего, что есть на рынке

Прицеп может изменить вашу жизнь, сделав путешественником, спортсменом, фермером или даже экскаваторщиком. Надо выбрать правильный!

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Вопрос на засыпку: сколько типов прицепов для легковых автомобилей существует? Мы насчитали 14 — и это без учета разнообразных версий. Большинство из них могут заменить специализированные автомобили, в отличие от которых прицепы не требуют ежегодных затрат в виде страхования и транспортного налога. Не нужен им и техосмотр.

Начинать выбор прицепа следует с определения его максимальной массы. Дело в том, что автомобилем с прицепом, максимальная масса которого не превышает 750 килограммов, может управлять любой водитель с правами категории В. При этом размер прицепа значения не имеет.

Тяжелые автоприцепы с максимальной массой от 751 до 3500 кг могут цеплять к автомобилям водители с открытой категорией Е. Поскольку большегрузные «тележки» обязательно оснащаются тормозной системой, это делает их безопаснее, но дороже.

Добро пожаловать на борт

Самым распространенным ввиду универсальности является бортовой прицеп для хозяйственных грузов. Его можно применять и для перевозки мототехники, лодок, сыпучих материалов, и так далее. Возможностям и особенностям таких прицепов мы посвятили отдельную статью. Бортовые прицепы выпускают многие компании, а их стоимость составляет, без учета скидок, примерно от 30 с небольшим тысяч до 100 тысяч рублей.

В поле и на трек

Существуют прицепы для перевозки мототехники: квадроциклов, мотоциклов, снегоходов, болотоходов, мотоблоков. Их конструкции разнообразны. Это может быть рама с одной или несколькими направляющими для колес, что позволяет перевозить от одного до трех мотоциклов, или платформа со съемными направляющими для колес. Мототехника либо закатывается на прицеп по пандусу, либо его платформа может опускаться до земли (в горизонтальном положении или под наклоном), а затем подниматься.

Стоимость специализированных прицепов велика. Например, прицеп «Танко» для перевозки одного мотоцикла массой до 300 кг оценили почти в 70 тысяч рублей, а при грузоподъемности до 450 кг — в 95 тысяч.

Собственный эвакуатор

Прицепы для перевозки автомобилей и другой техники отличаются разнообразием конструкций. Как правило, это двухосные (4-колесные) прицепы с наклоняемой или опускаемой платформой либо с сетчатыми направляющими и пандусами, что облегчает и удешевляет конструкцию. Существуют и совсем простые варианты для перевозки автомобилей методом частичной погрузки. Нередко такие прицепы оснащают лебедками, что является опцией, а также тентами или кунгами. Стоимость прицепа-эвакуатора невысока. Например, МЗСА грузоподъемностью 1,8 тонны продается по цене от 242 тысяч рублей.

Водные процедуры

Прицепы для перевозки водной техники — лодок, катеров, яхт, водных мотоциклов — отличаются простотой конструкции, так как их загоняют в воду, чтобы спустить или загрузить перевозимое плавсредство. Некоторые оснащаются пандусами с роликами под киль. Всегда у таких прицепов есть лебедка, без которой водную технику на борт не закатить. Стоимость прицепов для лодок сопоставима с ценой обычного бортового прицепа, но многое зависит от водоизмещения лодки. Например, прицепы МЗСА предлагаются по цене от 32 тысяч до почти 140 тысяч рублей.

«Мой адрес не дом и не улица…»

Кемперы, они же дома на колесах или трейлеры, — неисчерпаемая тема. Это может быть просто палатка с дышлом, а может быть двухэтажный раскладной дом с ванной, кухней, спальней. Кемперы имеют разную степень автономности в зависимости от оснащения: аккумуляторы, солнечные батареи, отопители, резервуары с водой, газовые баллоны — все, что необходимо для комфортного проживания и отдыха в любой точке мира. Стоят кемперы как однокомнатные квартиры — от полутора миллиона рублей до нескольких миллионов. Но на вторичном рынке есть предложения по цене от 150 тысяч рублей.

Бродячий торговец

Прицепы для торговли в виде ларьков встречаются очень часто. Это может быть не только магазин с холодильниками и витриной, но и передвижной фаст-фуд с плитой, мангалом и другим необходимым для приготовления пищи оборудованием, генератором, умывальником и хорошей вытяжкой. В зависимости от встроенного оборудования стоимость прицепа в виде торгового ларька может составлять от 150 тысяч рублей.

Холод на колесах

Изотермические прицепы-рефрижераторы незаменимы для перевозки самых разных продуктов питания. Они обязательно оснащаются собственным генератором и холодильным оборудованием. В зависимости от класса могут поддерживать температуру до —20 градусов Цельсия. Кстати, очень важно обращать внимание на то, из чего сделаны сэндвич-панели прицепа, и не гнаться за дешевым вариантом. Например, прицеп Исток 3791Т2 объемом 4 кубических метра и грузоподъемностью 300 кг обойдется примерно в 350 тысяч рублей.

Бочку катим

Для перевозки жидкостей (молока, кваса, воды, топлива и так далее) есть прицепы-цистерны разного объема. Они оснащены верхней заливной горловиной, опорами и герметичным кожухом кранов. Прицепы для топлива агрегатируются также насосами и системами контроля давления, поэтому стоят от 380 тысяч рублей, тогда как прицепы для молока, воды или кваса можно приобрести примерно за 130 тысяч. Но конечная цена зависит, конечно же, от объема, который может составлять от 300 до 1200 литров.

Скотное дело

Существуют специальные прицепы для перевозки крупных животных. Чаще можно встретить прицепы для лошадей, но существуют прицепы и для перевозки свиней, коров, коз... Они всегда имеют ровный и прочный пол, жесткие борта и, чаще, пластиковый либо тентовый навес, могут выполняться в виде клетки или стойла. Спрос на подобные прицепы достаточно велик, чтобы способствовать разнообразию конструкций. Стоимость коневозов и прицепов для перевозки скота составляет около 500 тысяч рублей.

Собачья работа

Также существуют особые прицепы для кинологов, выполненные в виде будки, одной или нескольких. Из-за особенности конструкции с упором на комфорт их выделяют в отдельную категорию прицепов. Они отличаются хорошей шумоизоляцией и вентиляцией. Нередко у таких прицепов может откидываться крыша, чтобы кинолог мог проверять состояние подопечных. Например, прицеп МОЗПТ RAY-2S в минимальной комплектации, рассчитанный на двух собак, продается по цене от 150 тысяч рублей.

Медоносы

Особой категорией являются и прицепы для перевозки ульев, представляющие собой ровную платформу со множеством крепежных проушин либо каркас с посадочными местами под ульи и центральным проходом между ними. При необходимости эти прицепы можно закрыть тентом. Такие прицепы можно вывозить на день в поле, а потом забирать обратно. Стоит мобильная пасека грузоподъемностью 350 кг и длиной почти 6 метров около 130 тысяч рублей.

Стройотряд

Для строителей и ремонтников разработано множество прицепов, на которые устанавливают разное оборудование. Мы объединили их в одну категорию, разделив на три подкатегории.

К первой отнесли прицепы с установленным на них оборудованием. Это может быть дизельная электростанция, бетононасос либо бетономешалка и даже экскаватор или просеиватель песка — всё, что угодно. Все они способны функционировать автономно, без подключения к сторонним источникам энергии. Например, прицеп-экскаватор российского производства ЭКОМПАКТ-ПР при весе 580 кг способен выкапывать ямы и траншеи глубиной до двух метров и обойдется примерно в 270 тысяч рублей.

Вторая подкатегория — это прицепы-самосвалы. К слову, самосвалами могут выступать и обычные бортовые прицепы, описанные в начале статьи, но принцип их работы иной. Строительные прицепы-самосвалы оснащаются достаточно мощным гидравлическим домкратом для поднятия кузова и собственной тормозной системой, из-за чего их стоимость в разы выше, чем обычных бортовых. Есть и бюджетные варианты с ручной лебедкой, но с низкой грузоподъемностью. Например, одноосный прицеп 7119А4-ATHOS грузоподъемностью до одной тонны и длиной 2,5 метра обойдется в 300 тысяч рублей.

К третьей подкатегории строительных легковых прицепов относятся предназначенные для перевозки кабеля и пластиковых труб в бухтах. Они спроектированы так, что разматывать кабель или трубу можно на ходу или на стоячем прицепе, а загрузить бухту на борт не составляет особого труда. Стоит такой помощник около 250 тысяч рублей.

Об особенностях ходовой части прицепов вы можете узнать здесь.

Фото: МЗСА, J8, Humbaur, depositphotos.com, Unsplash, открытые источники