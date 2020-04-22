Все прицепы кажутся одинаковыми: четыре борта, дышло, платформа — пока не начинаешь выбирать для себя. И тут всплывают разные нюансы.

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Никакой коронавирус не сможет остановить дачный сезон: растения нуждаются в нашем уходе, как и постройки на любимом уютном участке. Но «чтобы не ездить два раза» и не переплачивать за доставку, в этом году дачникам особенно пригодится прицеп, который можно не только купить, но и взять напрокат. К сожалению, услуга проката прицепов предлагается не во всех городах...

Выбор прицепов — широкий. Подобрать оптимальный вариант «под себя» несложно (когда дочитаете этот текст до конца). Главное — не запутаться в многообразии предложений и учесть все варианты вероятного использования.

Важно: прицеп не облагается налогами, страховать его и проводить техосмотр тоже не нужно. Расходы — только на покупку и на регистрацию (госпошлина — 2350 рублей).

А теперь — элементарный расчет:

стоимость нового прицепа — от 30 тысяч рублей

стоимость однократной доставки товаров за город — от 1500 рублей

То есть ваш прицеп окупится за 20 поездок. Но если вы хотите, чтобы он стал вам помощником в разных ситуациях, брать самый дешевый не стоит.

Какой размер?

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Прицеп для дачи обязан быть универсальным. Лучший — бортовой: не платформа, предназначенная для перевозки коробок, ульев и прочих фасованных вещей или для техники наподобие квадроциклов, и не рама, на которую грузятся лодки, велосипеды или мотоциклы.

Рассчитать оптимальную длину не составит труда: все длинномерные строительные материалы, какие только есть в продаже, стандартизированы. Максимальная длина бортового прицепа — пять метров. Самый длинный груз, который мы, дачники, перевозим, — это доски (два или три метра). Затем идет скачок стандарта сразу до шести метров, причем такие доски дороже, чем две аналогичные, но по три метра, из-за чего спрос на доски-длинномеры невелик. Следовательно, для перевозки подобного груза нам хватит 2-метрового прицепа, но для лучшего распределения веса желательно добавить еще сантиметров 50. И не думайте, что можно при необходимости откинуть фронтальный борт (со стороны дышла) — при торможении груз может «прийти» в багажник.

К слову, габариты влияют не только на вес прицепа, но и на расход топлива и удобство маневрирования.

А сыпучие грузы возите?

Если домашние догадаются, что в прицепе можно перевозить чернозем, песок, щебень и так далее, то вам придется делать это в обязательном порядке. А теперь представьте: у вас 2,5-метровый прицеп грузоподъемностью около 500 кг, а полтонны, например, песка — это около 166–200 лопат (в одну лопату помещается примерно 2,5–3 кг песка). Загрузив такое количество лопат, вам вряд ли захочется потом это разгружать, перекидав в итоге до 400 лопат по 2,5 кг каждая, не считая веса самой лопаты. Следовательно, нелишним будет приобрести прицеп-самосвал. Стоит он дороже, но имеет ряд преимуществ и помимо быстрого сброса.

При ширине даже 1250 мм бортовой прицеп можно использовать для перевозки не только мотоблока, но и квадроцикла. А их гораздо легче закатывать в наклоненный прицеп, чем в стоящий горизонтально. К слову, установив в бортовой прицеп ложемент, прекрасно перевезете и лодку, которая при погрузке и выгрузке тоже предпочитает наклонную поверхность. При этом понадобится лебедка, но навесное оборудование можно купить и установить позже.

Стоят прицепы-самосвалы, благодаря изобретательности инженеров, недорого — если речь идет не о тех моделях, у которых платформу поднимает дорогостоящая гидравлика, увеличивающая стоимость прицепа в несколько раз. Потому выбираем модели, в которых для свала меняется угол дышла. В результате излома прицеп наклоняется вдоль оси колес, упираясь задним краем в землю. Доплата за эту функцию ничтожна и, ей-богу, не стоит лишних сотен лопат песка.

Третья точка опоры? Нужна!

Существенно облегчит жизнь и подкатное колесо, которое еще называют опорным. Устанавливается оно на дышле, возле крепления к фаркопу. С ним прицеп не только проще цеплять к автомобилю, но можно и относительно легко разворачивать его или передвигать на ограниченной площадке. Подкатное колесо имеет функцию домкрата, а его высоту можно менять, крутя соответствующую рукоятку.

Высокая защита

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Это тент, и он необходим не только для того, чтобы закрывать груз от непогоды. Благодаря тенту аэродинамическое сопротивление конструкции становится более равномерным. Кроме того, он не дает грузу выпасть на дорогу и, следовательно, не провоцирует аварийные ситуации. Но учтите, что слишком высокий тент увеличивает парусность прицепа, а значит, сильный боковой ветер может его опрокинуть.

Какая высота тента оптимальна? Как правило, мы редко перевозим грузы выше одного метра (такова, например, высота дивана или квадроцикла). Учитывая, что борта прицепа имеют высоту 30–40 сантиметров, в подавляющем большинстве случаев должно хватить 70-сантиметрового тента.

О других особенностях прицепов, касающихся их ходовой части, а также материалов, вы можете узнать здесь.

Выбираем правильный прицеп — 4 критерия Все прицепы кажутся одинаковыми: четыре борта, дышло, платформа — пока не начинаешь выбирать для себя. И тут всплывают разные нюансы. Выбираем правильный прицеп — 4 критерия



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