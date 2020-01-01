Водители часто сдают задним ходом, невзирая на опасность для окружающих. А что, если случится авария?

Пару лет назад стал очевидцем подобной аварии. Водитель такси (в нашем варианте это зеленый автомобиль), проехав, видимо, нужный поворот, решил сдать назад. Вот только он не заметил, что на перекресток уже выехала другая машина (на схеме она красного цвета).

Оба водителя в тот момент весьма активно отстаивали свою правоту. И лишь приехавший экипаж ДПС расставил точки над «i». Давайте и мы сделаем это. Кто здесь виноват?

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