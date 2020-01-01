Чья стрелка главнее? Задача с двойным подвохом

Материалы по темеКого же мне тут пропускать? 50% ошибутся!
Недавно мы уже разбирали подобную аварию. Тогда ошиблось с ответом больше 40% читателей. А еще мы выяснили, что такой схемой пользуются автоподставщики.
На этот раз в условиях изменилась только одна деталь. Повлияет ли она на результат?
Водитель красного автомобиля собирается повернуть направо. Он видит, как загорается зеленая стрелка направо, и начинает движение. В этот момент второй водитель разворачивается, ведь ему тоже горит дополнительная стрелка, при красным сигнале основного светофора. На перекрестке происходит столкновение. Кто здесь неправ?
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