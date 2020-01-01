Чья стрелка главнее? Задача с двойным подвохом — журнал За рулем

Чья стрелка главнее? Задача с двойным подвохом

Похоже, дорожники при организации движения на этом перекрестке решили, что стрелок много не бывает. Расплачиваться за щедрость приходится водителям.

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Кого же мне тут пропускать? 50% ошибутся!

Недавно мы уже разбирали подобную аварию. Тогда ошиблось с ответом больше 40% читателей. А еще мы выяснили, что такой схемой пользуются автоподставщики.

На этот раз в условиях изменилась только одна деталь. Повлияет ли она на результат?

Водитель красного автомобиля собирается повернуть направо. Он видит, как загорается зеленая стрелка направо, и начинает движение. В этот момент второй водитель разворачивается, ведь ему тоже горит дополнительная стрелка, при красным сигнале основного светофора. На перекрестке происходит столкновение. Кто здесь неправ?

Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.

Кто виновник ДТП?

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