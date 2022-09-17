С Мухтаром за границу: вот что нужно знать

В российских ПДД конкретных правил по перевозке животных в частных автомобилях нет. Разумный водитель сам сделает так, чтобы сделать такую поездку комфортной и безопасной. А что, если вы отправляетесь с животным к соседям (географическим)?

Материалы по теме Отпуск-2022: 5 отличных маршрутов на осень

Конечно, мы говорим об автомобильных путешествиях. Правила перевозки животных в самолетах регламентируют авиакомпании и Соглашение о международном пассажирском сообщении (СМПС). Так же — и в поездах. Но что делать, если вы планируете вояж на машине? К такому путешествию нужно подготовиться заранее, изучив законы стран, где вы планируете побывать.

Да, сегодня внешние границы практически закрыты, но это не значит, что так будет всегда. А пока есть время подготовиться к поездке — как теоретически, так и практически.

Например, не все знают, что за границу нельзя везти щенков и котят младше 4 месяцев, потому что ввоз животных возможен только с ветеринарным паспортом установленного образца и с отметками о вакцинации. Прививки животным начинают делать не раньше двух месяцев, от бешенства прививают только через 2–3 недели после начала вакцинации. И только через месяц после этого с котенком или щенком можно отправляться в путешествие.

А какие еще есть правила на эту тему у наших соседей?

Республика Беларусь

Правило четырех месяцев действует, например, на ввоз животных в Беларусь. Кроме ветеринарного паспорта, утвержденного в Приложении II к Исполнительному решению Европейской комиссии (почти как у людей, даже с фотографией), необходима справка Ф1 (ветеринарное свидетельство первой формы) из государственной районной ветстанции, содержащая ФИО владельца, полную информацию о животном, даты проведенных профилактик, отметку о прохождении карантина и примерный маршрут следования. Эту справку сотрудники ветеринарного таможенного пункта обменяют на специальный сертификат международного образца.

Животное без ветеринарного паспорта вывезти за границу невозможно. Планируете поездку с питомцем — бегите оформлять.

У собаки должны быть ошейник и намордник, у мелких животных — сумка или клетка (переноска). Если у вас дорогое животное, на границе могут потребовать заполнить таможенную декларацию с указанием стоимости. В этом случае не нужно говорить, что друзья бесценны. Это и так понятно, но есть определенные правила. Дорогим считается животное с заявленной стоимостью больше 500 евро.

Так же как и у нас, белорусские ПДД перевозку животных в личных машинах не регламентируют. Самое важное, чтобы хвостатый не мешал управлению и не ограничивал обзор.

Абхазия

Материалы по теме Едем на прививку с питомцем — вот что нужно сделать

В этом году Абхазия стала особо популярным направлением у российских туристов, и автовладельцев, которые собирались отправиться на отдых со своими питомцами, начали пугать в соцсетях тем, что для ввоза животных в республику потребуются новые справки. Фактически же ничего не изменилось. Процитируем сайт министерства туризма Республики Абхазия. Там все изложено коротко и доступно.

«Прежде чем отправиться на отдых с домашним животным, нужно получить в ветеринарной станции по месту жительства свидетельство о его здоровье. Документ вам выдадут на основе ветеринарного паспорта животного, в котором должны быть отмечены все необходимые прививки. Не менее чем за один месяц до отъезда животному необходимо сделать прививку против бешенства — справка о прививке будет действовать только спустя 21 день после прививки. На основании ветпаспорта врачи госветслужбы после осмотра животного выдадут ветеринарное свидетельство (форма № 1), которое вы обязаны предъявить на вокзале или в аэропорту. Свидетельство выдается за три дня до поездки и действительно в течение трех дней до момента отправки. Свидетельство действует, пока животное не достигнет конечного пункта, указанного в документе».

Добавлю, что это теория. Практически же абхазские пограничники на животных почти не обращают внимания и перечисленные выше документы предъявлять не требуют. Но это не значит, что их не нужно собирать. Может быть, именно вам «повезет», и стражи границы потребуют ветпарспорт и справки.

Прибалтийские страны*

Кроме указанных документов и аксессуаров,есть еще одно требование: животное должно быть чипировано микрочипом, соответствующим стандарту ISO 11784, с использованием технологий HDX или FDX-8.

Чип должен считываться устройством, соответствующим стандарту 11785. Либо у везущего животное должно быть устройство для считывания информации с чипа.

При транзитном ввозе и вывозе животного из стран, не входящих в Европейский союз, в другую страну, не входящую в Евросоюз (например, из Беларуси в Калининградскую область Российской Федерации) нужно заполнять специальную транзитную декларацию.

Что касается ПДД, животных рекомендуется перевозить за специальной защитной переборкой или пристегнутыми специальными (со шлейками и регулируемым поводком) ремнями безопасности. Мелкие животные должны находиться в специальной корзинке или коробке на полу у пассажирского кресла.

Да, страны Балтии с 19 сентября запрещают въезд россиянам с шенгенскими визами , и новых не выдают. Но для некоторых категорий делают исключения — например, по семейным или гуманитарным причинам. При определенных обстоятельствах перевозка животного может к таким относиться. Может быть, вы везете любимого кота вашего 90-летнего дедушки, живущего в Риге…

Финляндия*

Материалы по теме 3 повода докопаться: сотрудник ДПС увидел собаку в машине

В Финляндию, куда довольно часто ездят жители Ленинградской и Псковской областей, можно ввезти не больше пяти животных (например, для участия в собачьей или кошачьей выставке). На руках должны быть ветеринарный паспорт и ветеринарный сертификат (справка №1), оформленный не ранее чем за 3 дня до отъезда. На ветеринарном контроле инспектор должен сделать на основании этого свидетельства международный сертификат №5А с приложением на английском, финском или шведском языке.

Животное может быть чипировано (требования указаны выше) или татуировано. Но татуировка будет принята, если она сделана до 3 июля 2011 года. А вакцинация от бешенства должна быть сделана не раньше, чем за 21 день перед пересечением границы, и вакцина должна быть сертифицирована Отделом ветеринарного дела и продовольствия Министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии. Собаки также должны быть вакцинированы от блох, клещей и глистов — обязательно препаратами европейского производства. Если какие-то требования не выполнены, таможенная служба имеет право поместить животное на карантин, оплачивать который будет хозяин.

И обратите внимание, что ветеринарный контроль есть не на всех пунктах перехода границы. Где они есть, нужно выяснять заранее, чтобы не терять потом время на длительные разъезды и стояние в очередях.

Финляндия не отказала россиянам во въезде и визах, но сократила их число, увеличила стоимость, сроки получения и список документов , которые нужно подать. И мест в очередях на получение финской визы сейчас почти нет — тем более, что только через Финляндию можно въехать транзитом в другие страны Евросоюза.

* Ситуация по состоянию на середину сентября 2022 г.

Казахстан

В ветеринаром паспорте животного, которое ввозят на территорию Казахстана, должны быть отметки о вакцинации. Для собак — от бешенства (Rabies) + лептоспироза (Leptospira), а также DHPPi (чума, энтерит, гепатит, аденовироз, парагрипп). Для кошек — вакцинация от бешенства (Rabies) + вирусные болезни (калицивироз, ринотрахеит, панлейкопения). А ветеринарное свидетельство №1 по содержанию остается тем же, что и в других странах, но немного отличается по виду. Этот бланк несколько ярче обычного.

В Казахстане, как и во многих других странах, нет специальных правил перевозки животных в автомобиле. Ответственный владелец и так позаботится о безопасности.

Что касается перевозки животных в машинах, по пояснению пресс-секретаря Комитета административной полиции МВД РК Ирины Лукьяниной, регламентируется только перевозка животных в общественном транспорте и такси, но не на личном транспорте. И главное здесь следовать правилам безопасности.

****

Как видите, правила везде примерно одинаковые. Чтобы избежать неприятностей, нужно только внимательно изучить перечень требуемых документов, вовремя сделать все необходимые прививки, чипировать животное (или животных) и оформить необходимые бумаги. Как везти животных в машине, опытные собаководы или кошатники и так знают. А начинающим стоит почитать одну из статей на эту тему.

Мнение эксперта:

Александра Чебаненко, волонтер приюта для бездомных животных «Печатники», владелец дворняги по кличке Белла:

Мои знакомые неоднократно ездили с собаками за границу разными видами транспорта. Я оформляла документы для приютских собак. Это может показаться сложным только на первый взгляд, на самом деле все понятно и не сложно.

Если сравнивать разные виды транспорта для перевозки животных, автомобиль мне кажется самым удобным. Нужно только приобрести специальный гамак для собак, который ставят за передними сиденьями. Собака в нем, как в коконе, ей там удобно и безопасно.

В клетках и переносках собак в авто лучше не возить. При аварии собака сильнее пострадает и не сможет выбраться. Исключения могут быть разве что для пугливых собак.

Но если вы регулярно возите собак, тем более крупных, лучше поступить, как моя знакомая, отделившая багажник джипа от салона металлической сеткой и разделившая получившийся отсек на два отделения для двух своих собак, чтобы они не мешали друг другу и людям в машине.

И, конечно, перед поездкой за границу нужно изучать местные законы на тему перевозки животных. В Финляндии, например, собак на водных видах транспорта можно возить только в специальных собачьих спасжилетах. Так же поступают и ответственные владельцы животных у нас.

Александр Журавлев, ведущий специалист Центрального клуба служебного собаководства ДОСААФ России, создатель и ведущий «Кинологического лектория ДОСААФ России» в ВК:

«Основное, на что хотелось бы обратить внимание при перевозке собак в личном транспорте, это на безопасность. Причем безопасность, касающуюся как пребывания собаки в автомобиле, так и вне его.

Для мелких и средних пород мы рекомендуем использовать специальные боксы, для собак крупных пород применять перевозку на заднем сиденье или в багажном отсеке, зафиксировав специальными ремнями безопасности или хотя бы коротким поводком, пристегивающимся к шлейке.

Возьмите за правило при перевозке собак надевать на них шлейку и ошейник с медальоном-адресником. Если вы едете за границу, надпись должна быть на английском.

Материалы по теме Собака в машине: все заблуждения хозяев

Самый опасный момент любого путешествия — выход собаки из машины. Перед открыванием двери не забудьте пристегнуть к ошейнику поводок! Дверь открывайте медленно, не распахивая ее и не провоцируя собаку выпрыгивать из машины. Если собака на заднем сиденье, выпускайте ее со стороны обочины, а не проезжей части.

Будет совсем не лишним, если перед планируемым путешествием владелец посетит дрессировочную площадку и возьмет пару уроков по выдержке и посадке. Научите своего питомца находиться в автомобиле при открытых дверях и выходить по вашей команде, а также занимать фиксированную позицию возле автомобиля после выхода из него».

Что надо сделать, чтобы животное в дороге не потерялось, узнайте тут.

«За рулем» можно читать и в Viber .

Фото: depositphotos и «За рулем»