Вывезли кота/собаку на дачу. А если потеряется?

Истории о счастливых возвращениях животных, которых хозяева где-то потеряли, — исключительны, — говорит кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории поведения и поведенческой экологии млекопитающих Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Анастасия Антоневич. — Поэтому они и вызывают интерес, становятся известны. В действительности надеяться на то, что питомец, потерявшийся на даче или в другом городе, вернется сам, не стоит. Да, исследования подтверждают: собаки способны ориентироваться в пространстве, в том числе благодаря магниторецепции, строить карту местности, запоминать маршруты и прокладывать новые. Но при одном условии: животные уже исследовали эту местность и научились ориентироваться на ней. Наглядный пример — охотничьи собаки и поводыри. Аналогичные свойства кошек изучены очень мало, и делать надежные выводы на основе имеющихся данных нельзя.

Домашние животные, как правило, не обладают специальными навыками ориентировки. Теоретически собака, с которой часто гуляли вокруг дома или в парке, куда ходили пешком, способна найти дорогу домой. И то при условии, что она передвигалась без поводка и могла исследовать местность. То же можно сказать про кошку, регулярно изучавшую окрестности в городе или на даче. У животного, которое куда-либо привезли на машине, шансов найти дорогу обратно почти нет.

Не надо забывать, что выбрать нужное направление, — далеко не всё. Чтобы успешно вернуться домой, животному придется проделать довольно опасный путь: передвигаться по трассам, переходить дорогу, избегать агрессивных бродячих собак и чем-то питаться. Между тем охота — это сложное поведение, которому диких животных постепенно обучает мать.

Советы владельцам

Позаботьтесь, чтобы питомца можно было легко найти, заранее. Используйте чип, ошейник с GPS-трекером, медальон-адресник или хотя бы напишите свой телефон и кличку животного шариковой ручкой или перманентным маркером на внутренней стороне ошейника. В случае, если животное потеряется, даже эти простые шаги могут оказаться эффективными. Во-первых, люди, которые заметят кошку или собаку с ошейником, поймут, что животное потерялось. Во-вторых, обнаружив данные, смогут связаться с владельцами. Чип даст больше информации о животном, но его догадаются проверить далеко не все. Что же до GPS-трекера, то хозяева сами отследят питомца.

Медальон-адресник в среднем стоит 200 рублей, ошейник с GPS-трекером — 3400 рублей. Чипирование животного обойдется в среднем в 1700 рублей.

Не упускайте животное из виду , особенно в незнакомом месте. Потерять питомца очень легко. Оно может отвлечься, испугаться и метнуться в сторону. Как правило, все происходит очень быстро. Сразу начинайте поиски . «...В первые 24 часа вероятность найти животное самая высокая», — отмечает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Распространите информацию о пропаже . По возможности расклейте объявления на улице. Обязательно используйте интернет-ресурсы: всероссийскую базу пропавших и найденных животных, форумы, группы и личные страницы в социальных сетях, районные паблики. Ставьте хэштеги, не забудьте добавить фотографию питомца, особые приметы, кличку и ваши контактные данные (для подстраховки укажите несколько номеров). Также оповестите ближайшие ветеринарные клиники, частные фермерские хозяйства и питомники. Обзвоните приюты . Иногда туда отправляют потерявшееся животное волонтеры, которые нашли его раньше, чем вы заявили о пропаже. Реагируйте на отклики . Информация о местонахождении вашего питомца может приходить из разных источников. Регулярно проверяйте ресурсы, где вы разместили объявления. Будьте на связи и отвечайте на звонки с незнакомых номеров.

Текст: Татьяна Турбал