Вывезли кота/собаку на дачу. А если потеряется?

Чудесные возвращенияВ СМИ и на форумах владельцев собак и кошек можно прочитать много историй, как барсики и шарики, забытые и потерянные на дачах, в деревнях и городах, через какое-то время (иногда спустя годы) оказывались под дверью квартиры или на пороге дома. Счастливые владельцы, которые уже оплакали потерю, рассказывают о возвращениях питомцев с восторгом, дивятся их сообразительности и с полным правом считают уникальными.
Между тем потерявшихся питомцев часто возвращают домой нашедшие их люди. Так, австралийского хилера (это пастушья порода) Софи владельцам доставил рейнджер Стивен Мелроуз. Владельцы взяли собаку покататься на яхте, во время шторма Софи унесло в открытое море. Собака проплыла десять километров и добралась до необитаемого острова, где охотилась на диких коз. Там спустя четыре месяца ее и нашли рейнджеры, которые прочитали адрес и имя владельцев на жетоне, прикрепленном к ошейнику.
Еще один отчаянный пловец, пес Широ из Японии, прославился тягой к родным местам. Хозяева переехали вместе с собакой с острова Ако на Замами. Через некоторое время животное стало исчезать по утрам и возвращаться по вечерам усталым и мокрым. Вскоре выяснилось, что пес каждый день навещает свою подругу — собаку Мэрилин с острова Ако и добирается туда с Замами, переплывая океан. Пес преодолевал по воде восемь километров. Широ прожил 17 лет и умер в 2000 году.
Ориентировка на местности
Истории о счастливых возвращениях животных, которых хозяева где-то потеряли, — исключительны, — говорит кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории поведения и поведенческой экологии млекопитающих Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Анастасия Антоневич. — Поэтому они и вызывают интерес, становятся известны. В действительности надеяться на то, что питомец, потерявшийся на даче или в другом городе, вернется сам, не стоит. Да, исследования подтверждают: собаки способны ориентироваться в пространстве, в том числе благодаря магниторецепции, строить карту местности, запоминать маршруты и прокладывать новые. Но при одном условии: животные уже исследовали эту местность и научились ориентироваться на ней. Наглядный пример — охотничьи собаки и поводыри. Аналогичные свойства кошек изучены очень мало, и делать надежные выводы на основе имеющихся данных нельзя.
Домашние животные, как правило, не обладают специальными навыками ориентировки. Теоретически собака, с которой часто гуляли вокруг дома или в парке, куда ходили пешком, способна найти дорогу домой. И то при условии, что она передвигалась без поводка и могла исследовать местность. То же можно сказать про кошку, регулярно изучавшую окрестности в городе или на даче. У животного, которое куда-либо привезли на машине, шансов найти дорогу обратно почти нет.
Не надо забывать, что выбрать нужное направление, — далеко не всё. Чтобы успешно вернуться домой, животному придется проделать довольно опасный путь: передвигаться по трассам, переходить дорогу, избегать агрессивных бродячих собак и чем-то питаться. Между тем охота — это сложное поведение, которому диких животных постепенно обучает мать.
Советы владельцам
Позаботьтесь, чтобы питомца можно было легко найти, заранее. Используйте чип, ошейник с GPS-трекером, медальон-адресник или хотя бы напишите свой телефон и кличку животного шариковой ручкой или перманентным маркером на внутренней стороне ошейника. В случае, если животное потеряется, даже эти простые шаги могут оказаться эффективными. Во-первых, люди, которые заметят кошку или собаку с ошейником, поймут, что животное потерялось. Во-вторых, обнаружив данные, смогут связаться с владельцами. Чип даст больше информации о животном, но его догадаются проверить далеко не все. Что же до GPS-трекера, то хозяева сами отследят питомца.
Не упускайте животное из виду, особенно в незнакомом месте. Потерять питомца очень легко. Оно может отвлечься, испугаться и метнуться в сторону. Как правило, все происходит очень быстро.
Сразу начинайте поиски. «...В первые 24 часа вероятность найти животное самая высокая», — отмечает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Распространите информацию о пропаже. По возможности расклейте объявления на улице. Обязательно используйте интернет-ресурсы: всероссийскую базу пропавших и найденных животных, форумы, группы и личные страницы в социальных сетях, районные паблики. Ставьте хэштеги, не забудьте добавить фотографию питомца, особые приметы, кличку и ваши контактные данные (для подстраховки укажите несколько номеров). Также оповестите ближайшие ветеринарные клиники, частные фермерские хозяйства и питомники.
Обзвоните приюты. Иногда туда отправляют потерявшееся животное волонтеры, которые нашли его раньше, чем вы заявили о пропаже.
Реагируйте на отклики. Информация о местонахождении вашего питомца может приходить из разных источников. Регулярно проверяйте ресурсы, где вы разместили объявления. Будьте на связи и отвечайте на звонки с незнакомых номеров.