Как проскочить пробки на дачу: 3 способа

Это на самом деле несложно, но надо выбрать подходящую тактику.

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Существует несколько способов доехать до дачи и вернуться с нее, не тратя нервы в пробках. Одни — более действенны, другие — менее, но их можно сочетать, увеличивая вероятность того, что сложная дорога превратится в необременительную поездку.

Начнем с самого действенного способа!

Отпуск по дню

Вы, наверное, замечали, что часть дачников начинает отправляться за город уже в четверг. К серьезным пробкам это не приводит, и люди без особой нервотрепки уезжают из города. Позволить себе выходную пятницу, а точнее 4-дневную рабочую неделю на протяжении всего лета, могут многие.

Согласно Трудовому кодексу, у большинства людей есть 28 отпускных дней в году, 14 из которых они обязаны брать «оптом» и отдыхать эти дни подряд. Оставшиеся 14 дней можно брать по одному дню, если это не запрещено в подписанном с работодателем трудовом договоре. При таком подходе у человека даже появляется четыре дополнительных дня отпуска, так как и без того выходные дни в него не входят.

В трех летних месяцах 2020 года насчитывается 13 пятниц, а значит можно было распределить по ним две недели отпуска по договоренности с работодателем, который тоже видит в таком подходе выгоду — работник не пропадает надолго.

В результате дачник получает возможность отправляться за город в четверг вечером по обычным пробкам или в пятницу утром, против плотного потока машин людей, едущих на работу. Кстати, последнее — это особое удовольствие. Возвращаться же лучше в воскресенье до обеда, оставив себе еще полдня на отдых дома.

Время переждать

Выезжать на дачу и возвращаться в город можно в необычное время и при стандартной пятидневной рабочей неделе. Но способ подойдет не всем, так как несколько сбивает режим сна и бодрствования.

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Некоторые предпочитают переждать час пик. Вернувшись домой с работы, они ложатся спать на несколько часов. Чтобы узнать, когда на вашем маршруте исчезают пробки, можно воспользоваться, например, функцией статистики Яндекс.Пробок. В верхнем левом углу в надписи «Дорожная ситуация сейчас» кликните на слово «Сейчас» и выберите день. К сожалению, данные статистики подпортила пандемия, из-за чего, например, в Москве и Подмосковье показываются пустые дороги даже вечером в субботу. Проблемы стабильны только в Люберцах (это самый густонаселенный район области).

Приехав по ночным дорогам на дачу, у вас будет время отоспаться сразу после приезда и во время полуденной сиесты. Дорога назад может оказаться сложнее — выспаться в понедельник на работе не получится. Но надо учесть, что езда по пустым дорогам занимает гораздо меньше времени и потеря в продолжительности сна будет минимальной, а снова быстро заснуть позволят спокойные нервы.

Пути объезда

Понятие объезда на наших дорогах применимо не везде. Как объехать пробку, например, на МКАД или на Московском бетонном кольце? Но все же есть участки, где это возможно, а также есть «точки невозврата», после проезда которых маршрут без нарушений правил дорожного движения или существенной потери времени уже не изменить.

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Хитрость заключается в том, чтобы знать, где и как еще можно доехать до дачи или обратно, и проверять по навигатору загруженность дорог до проезда намеченных «контрольных точек». Также навигатор подскажет, сколько времени займет дорога по основному или альтернативным маршрутам с учетом пробок, которые вы разработаете для себя заранее.

С помощью этого способа дорогу на дачу можно немного сократить, если пользоваться цифровыми услугами загодя, а не по факту попадания в пробку.

Советы на «всякий пожарный»

Перечисленные три способа являются самыми действенными для поездок на дачу без пробок или с минимальным простоем в них. Но на дорогах бывают сюрпризы: то авария случится, то дорогу для VIP перекроют, то еще какая-нибудь неприятность произойдет. И тогда, несмотря на ухищрения, мы все равно попадаем в пробку.

Чтобы меньше нервничать и не злиться, скажите себе «Приехали!», чтобы, в некотором смысле, поставить точку и не метаться. И займитесь чем-нибудь приятным.

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Не стоит сразу доставать телефон и читать ленты соцсетей или играть в игры. Автомобили в пробке двигаются, а значит отвлечение от дороги может привести к ДТП. Мелкому, но отнимающему как минимум время.

Приготовьте для себя развлечения. Музыку и аудиокниги можно слушать и во время движения, поэтому считать их запасом на случай пробок не стоит. А вот обучающие курсы, например, языковые, где нужно внимание, но при этом вы не отвлекаетесь от дороги, подойдут лучше.

Если в машине дети, можно сыграть в одну из дорожных игр. Например, в развивающую память «Я возьму с собой в дорогу». Все участники игры начинают фразу со слов «Я возьму с собой в дорогу», добавляя какой-то предмет в список. Следующий игрок повторяет все названное и добавляет свой предмет, который, смеха ради, может быть неожиданным. Есть множество дорожных игр, не требующих инвентаря, которые отвлекут вас и пассажиров от простоя в пробке. Вы все равно полезли уже в телефон, так погуглите их!

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Фото: Jacek Dylag / Unsplash