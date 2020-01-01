Мгновенная карма: 3 автоистории про хамство (и подставу)

Конфликты на дороге неизбежны. Но порой «прилетает» зачинщику, и тогда банальная дорожная разборка превращается в поучительную историю, которой можно поделиться с друзьями или воспользоваться при случае, если и с вами произойдет нечто подобное.

Вот три проверенных сценария.

1. Если вас подгоняют в очереди

Этот случай произошел в очереди МакАвто. Виктория стояла в длинной очереди и делала заказ. Как вдруг услышала настойчивый сигнал позади себя. Водительнице сзади не понравилось, что заказ перед ней делают слишком долго. Но Виктория не растерялась и решила быть «выше этого». Подъехав на кассу, она оплатила и свой заказ, и заказ девушки позади. Судя по всему, кассир сказал об этом, так как та высунулась из машины и помахала женщине рукой, говоря «спасибо». Не каждый способен ответить добротой на грубость.

Как и наша героиня, потому что она показала оба чека на выдаче и забрала оба заказа. Так что нетерпеливой девушке придется заново вставать в очередь и начинать все сначала.

2. Если вам не уступили дорогу

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Второй случай произошел со мной. Я ехал по дублеру Каширского шоссе в Москве. Обычно на всех съездах с Каширки установлены знаки «главная дорога». То есть водители, двигающиеся по дублеру, должны уступать. Но на одном съезде (между Шипиловский улицей и улицей Маршала Захарова) все наоборот. Знак «главная дорога» установлен на дублере, а на съезде с шоссе — «уступи дорогу». Здесь я чуть было не столкнулся с Мерседесом, который как раз съезжал с дублера. Его водитель, вероятно, не заметил знак «уступи дорогу». Хорошо, что я успел среагировать и увернуться. Через несколько метров, на светофоре, Мерседес поравнялся со мной и у него опустилось боковое окно. В полной уверенности, что человек хочет извиниться, открываю свое. За рулем оказался молодой парень. Видимо, пытаясь понравиться своей пассажирке, он начал крыть матом и орать, что мне нужно смотреть на знаки.

Я предложил сделать круг и проверить, что там со знаками. С условием, что если я не прав, то отдам свою машину. А если нет, то автомобиль отдаст он. К моему удивлению, парень согласился. Доехав до съезда и увидев, что прав действительно я, водитель Мерседеса надавил на газ и скрылся.

3. Если вас пропускают

А эта история случилась с Алексеем из Хабаровска. Подъезжая к переезду на Nissan Pathfinder, он увидел, как опускается шлагбаум. Из будки вышла бабушка-«божий одуванчик» и подошла к машине. Она попросила подвезти внучку и обещала пропустить без очереди. Водитель согласился, решив, что шлагбаум она закрыла только для того, чтобы остановить машину. Бабушка вышла на рельсы и стала махать рукой, сигнализируя, что можно проезжать. Каково же было удивление Алексея, когда он увидел несущийся на него поезд. Водитель нажал на газ и проскочил переезд. Через несколько десятков метров его остановил инспектор ГИБДД.

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Алексея пригласили в патрульную машину для составления протокола. Конечно, он попытался объяснить, что не собирался так рисковать. Что его пропустила бабушка-постовой. Но сотрудников ГИБДД отговорки только разозлили. В конце концов один из патрульных отправился в будку на переезде. Вернулся оттуда с красным от смеха лицом: «Бабка просит его простить, это она его пропустила…». Смех смехом, но подобной выходкой бабушка едва не подвела под монастырь и внучку, и ни в чем не повинного водителя.

Даже в конфликтной ситуации есть место улыбке. Не идите на поводу у эмоций и не теряйте голову. В конечном итоге это может спасти ваши права или даже жизнь.

Фото: depositphotos