Собака в машине: чем кормить и когда гулять

Вы знаете, что всех животных укачивает на скоростях выше 90 км/ч?

У собак отличная память. Если раньше животное возили только в клинику, то спонтанная поездка, скажем, в Сочи может оказаться большим стрессом — собака будет постоянно думать, что в конце пути ее ждут неприятные медицинские процедуры. Поэтому необходима адаптация: почаще ездите с собакой в лес или на площадку — словом, туда, где она получит удовольствие, а не ректальный термометр или укол.

Но одной только адаптации для того, чтобы питомец комфортно перенес дальнюю дорогу, недостаточно.

Какие собаки как себя ведут

— На поведение животного в поездке влияют несколько факторов. Например, порода. Особое внимание нужно уделить брахицефалам (мопсы или французские бульдоги), которые из-за коротких морд не переносят духоту, так как терморегуляция у них идет через дыхательные пути, и если воздух теплый и сухой, они перегреваются. Чаще всего проблемы в дороге происходят с ними: у собак начинается гипертермия в результате перегрева, тем более если они не приучены к машине. Таким породам нужно как можно больше пить, а вот голод они переносят хорошо и нередко сами отказываются от еды.

Эмоциональные породы (шпицы, чихуахуа) могут отказываться от еды, если нет привычных условий для этого. Поэтому берите в дорогу их любимые миски.

Собаки-компаньоны (лабрадоры, ретриверы, овчарки) хорошо переносят путешествия, если в салоне не очень жарко — плюс 22–25 градусов по Цельсию.

Большие взрослые собаки легко могут обойтись без еды сутки или даже трое — охотники часто специально выдерживают их на голодном пайке. Но нельзя забывать про воду, причем воды должно быть много.

Как и что надо есть в дороге

В дорогу чаще берут концентрированные корма, но собаки, постоянно перегревающиеся и испытывающие жажду, склонны отказываться от сухого и даже подсушенного корма, наподобие вяленого мяса курицы или индейки. Кстати, вяленое мясо не портится в дороге и его можно скармливать животному небольшими порциями.

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Решили ограничиться сухим кормом — не забывайте про воду. Если заранее залить гранулы небольшим количеством жидкости, пища усвоится быстрее, а через час-два после еды нужно снова дать животному воды.

Кормить собак можно и консервами, но лучше брать небольшие упаковки, на одну порцию, чтобы еда в открытой банке не успела испортиться.

Щенков в возрасте до четырех месяцев надо кормить каждые два-три часа, независимо от того, в дороге вы или нет. Малыши карликовых пород при голодании могут даже упасть в обморок, из которого их потом очень тяжело вывести. Поэтому в дороге, чтобы поддержать уровень глюкозы в крови, их можно либо поить подслащенной водой, либо кормить полноценно во время частых и продолжительных остановок.

Когда и как надолго надо останавливаться

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Остановки для кормления должны быть достаточно длительными, чтобы собака могла сначала погулять и прийти в себя после езды, а затем прогулка или отдых понадобится для того, чтобы запустить процесс пищеварения. Нельзя сразу садиться в машину и ехать: на скоростях более 90 км/ч укачивает всех животных, они начинают беспокоиться — их раздражает звук шин и шум ветра, гул мотора, которые для них кажутся громче, чем для человека. Скорости до 90 км/ч и большие псы, и маленькие в принципе переносят неплохо.

Отправляясь в дальнее путешествие с животным, не помешает узнать адреса ветеринарных пунктов на маршруте, чтобы не искать их потом в панике, тем более если связи нет. Можно брать с собой кислородные баллоны, особенно если у вас собака брахицефальной породы, — это поможет приводить животное в чувство.

Опыт специалиста

Но в теории не всегда бывает так, как на практике, а самый большой опыт перевозки животных — у заводчиков собак, которые ездят на выставки не только в соседние города и области, но и в другие страны.

— Я обычно беру сухой корм, а не консервы, потому что они могут слабить собак, а в дороге это серьезная проблема. Моих собак в дороге не тошнит, другим во избежание рвоты дают специальные препараты. Но эта особенность зависит от линии собаки и ее наследственности.

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Кормим мы животных по графику — как дома, так и в дороге. Если едем на автобусе, то никто для этого не останавливается — кормим прямо на ходу, в салоне. Обычно клетки стоят внизу, но некоторые заводчики берут собак к себе. Большие собаки едут с просторных клетках с матрасом.

Автобус останавливается только когда выгуливаем собак — утром и вечером, после чего кормим опять же в салоне автобуса — даем сухой корм, а затем поим. На личном транспорте, как правило, на такие большие расстояния мы не ездим. Поэтому кормим утром дома и едем на место.

Воды стараюсь брать больше, потому что в дороге часто бывает жарко, холодильников нет. По этой же причине предпочитаем сухой корм — раскладываем порции по пакетикам и даем.

Экстренная помощь

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Если собаке стало плохо из-за жары, нужно вынести ее на свежий воздух и облить водой или хотя бы смочить лапы, обтереть влажной тряпкой, приложить лед. Для профилактики перегрева, если питье не помогает, можно намочить пушистое полотенце и обернуть им собаку.

А чтобы собака не стрессовала, хорошо ела и пила, есть таблетки, полужидкие витамины, капли и даже ошейники, излучающие феромоны, благодаря которым питомцы не нервничают. Существуют даже таблетки, наподобие фумитокса, которые тоже излучают феромоны, но они хороши для гостиниц, особенно если нужно оставить собаку на какое-то время одну.

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