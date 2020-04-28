Новая водительская аптечка: набор для кошек и собак

И мы предполагаем, что обработку от клещей, блох и гельминтов, а также прививки вы уже сделали. Иначе поездку лучше отложить — риск большой. Не для вас.

Чек-лист

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ПДД обязывают нас возить автомобильную аптечку , чтобы в экстренной ситуации быть готовыми оказать первую медицинскую помощь. Про хвостатых пассажиров в Правилах ничего не сказано. Так что их безопасность в поездке зависит от нашей сознательности.

Мы подготовили шпаргалку о препаратах и средствах первой помощи домашним животным. Проверьте, все ли вы взяли.

1. Антисептики — при порезах

Длительная поездка на машине предполагает выгул четвероногого товарища. А ведь ситуации бывают всякие — поранил лапу колючкой, наступил на осколок стекла, порезался проволокой… Запаситесь «Хлоргексидином», «Мирамистином» или раствором перекиси водорода (3%). Подойдет любой антисептик для наружной обработки ран. Помните, что промывать рану питомцу нужно от центра к краям. Лучше всего для этих целей подойдет шприц без иглы. Если ничего из перечисленного у вас не оказалось, можно воспользоваться йодом из автомобильной аптечки. Только не вздумайте лить его прямо на рану — обрабатывайте исключительно кожу вокруг.

2. Перевязочные материалы

Бинты, жгут, ватные диски, марлевые салфетки и пластырь помогут при ранах, ссадинах и растяжениях. Позаботьтесь о том, чтобы они были у вас в достаточном количестве. Не забудьте также про медицинские перчатки и одноразовые шприцы. Последние пригодятся и для обработки ран, и для уколов, и для ввода лекарства в пасть животному.

3. Ранозаживляющие мази

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Когда вы продезинфицировали рану питомца и заготовили бинты для перевязки, необходимо наложить мазь. Используйте «Солкосерил» или «Левомеколь». И кстати, лучше прикупить защитный воротник, чтобы животное не пыталось свести зубами на нет ваши старания.

4. Антигистаминные препараты — при укусах насекомых

Многие питомцы от природы очень любопытны и в буквальном смысле суют нос куда ни попадя. На природе таких первооткрывателей подстерегает масса опасностей, начиная от цветочной пыльцы и заканчивая насекомыми (кусачей, как известно, бывает не только собака). Во избежание появления аллергических реакций купите в аптеке обычный человеческий «Тавегил» или «Супрастин». По поводу дозировки и регулярности приема проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, ведь каждый случай индивидуален.

Имейте в виду: если животное получило серьезные травмы после контакта с насекомыми или змеями, не занимайтесь лечением самостоятельно — направляйтесь в ветеринарную клинику. Иначе последствия могут быть очень серьезными, вплоть до летального исхода.

5. Сорбенты и противорвотные препараты — при отравлении

От проблем с желудком не застрахован никто. Чтобы поездку не омрачило плохое самочувствие хвостатого друга, возьмите в дорогу «Энтеросгель» или активированный уголь. При рвоте помогут «Церукал» и «Серения». Кстати, эти средства пригодятся еще и тем, кто любит питаться в придорожных закусочных — та еще лотерея.

6. Термометр

Без него никак — вы же не планируете измерять температуру питомцу, потрогав лоб? Безопаснее всего использовать электронный термометр, который вводится ректально (предварительно его нужно смазать вазелином). Не забывайте, что температура тела животного отличается от человеческой. К примеру, у кошек показатель колеблется в пределах 37,5–39ºС, а нормой для собак считается 38,5–39ºС.

Самый важный компонент

Дорожная аптечка, какой бы увесистой она ни была, служит только для оказания первой помощи любимцу. Поэтому, если видите, что его самочувствие ухудшается, звоните ветеринару. Сотовый номер врача — главный медицинский инструмент владельца любого животного.

Ирина Дьячихина, ветеринарный врач клиники «Акела»

Мнение эксперта

«При сборе аптечки в дорогу мы исходим из того, что животное уже прошло дегельминтизацию, обработку от клещей и блох, а также привито в соответствии с рекомендациями ветеринарного врача. Нельзя пренебрегать этими этапами подготовки к поездке.

Самая распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы животных во время путешествий, — стресс, испытываемый питомцем. Поэтому если вы перевозите мелкое животное, его надо поместить в переноску. Крупное животное необходимо надежно зафиксировать в салоне автомобиля. Чтобы любимец меньше переживал в пути, можно дать ему успокоительные капли «Стоп стресс» или «ВетСпокоин». В случае укачивания животного воспользуйтесь противорвотными таблетками «Серения».

Для поездок с питомцем внутри России не забудьте взять ветеринарный паспорт, в котором указаны сведения о пройденных ежегодных вакцинациях. Этого будет достаточно. Для выезда за границу потребуется ветеринарное свидетельство по форме №1, с которым вы впоследствии сможете получить международный ветеринарный сертификат. Животные, так же как и мы, должны путешествовать, имея при себе документы».

Фото: depositphotos; портрет эксперта предоставлен ветеринарной клиникой «Акела»