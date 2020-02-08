Инспектор просит показать аптечку. Вот как ответит опытный водитель

Аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки входят в набор, который обязан возить с собой каждый автомобилист. Ключевой момент: «обязан возить». А что сказано по поводу их демонстрации?

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Для начала давайте заглянем в п. 7.7 ПДД, который предусматривает обязательное наличие в машине аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27–2001. Опираясь именно на этот пункт ПДД (осознанно или не совсем), многие водители бросаются открывать багажник, как только инспектор попросил их показать аптечку или огнетушитель. Казалось бы, все логично: раз перечень предметов обязательный, инспектор вправе попросить его предъявить. Но на деле все не так просто.

Переходим к п. 2.1.1 ПДД, где говорится, что водитель должен по требованию полицейского предъявить:

водительское удостоверение

документы на автомобиль

страховой полис.

Как видите, ни о каких аптечках или огнетушителях речи не идет. Бывает, что инспектор ГИБДД начинает ссылаться на некий внутренний регламент, который обязывает его проверить наличие вышеупомянутых предметов. Но вас, как водителя, эти распоряжения никоим образом не касаются — вы четко следуете ПДД.

Мнение эксперта

Давид Мелконян, адвокат Московского правового центра «Вектор»

Часто аптечку или огнетушитель инспектор ГИБДД просит показать, когда ему больше не до чего, так сказать, «докопаться». При простом визуальном осмотре сотрудник ДПС не может установить факт отсутствия у водителя этих предметов — ему необходимо инициировать процедуру досмотра ТС. А это уже составление соответствующего протокола, поиск двух понятых…

Понятно, что сотрудники ДПС не хотят терять столько времени, поэтому и идут на хитрость: чтобы вы все сделали за них.

Если по итогам такой «проверки» выяснится, что огнетушителя или аптечки у вас не было (либо ее состав неполный), штраф 500 рублей (по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ) можно легко обжаловать. Ссылаться нужно на то, что факт нарушения был установлен неправомерным способом. К сожалению, большинство водителей таких тонкостей не знают и даже не пытаются обжаловать постановления.

Что ответить инспектору ГИБДД?

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По словам адвоката, единственным верным ответом в данной ситуации должна быть фраза:

Аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки у меня имеются. Если вы желаете в этом убедиться, прошу провести процедуру досмотра.

Поверьте, в 99% случаев, если вы не злостный нарушитель, инспекторы этого делать не станут и пожелают счастливого пути.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС, depositphotos