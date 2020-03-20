3 повода докопаться: сотрудник ДПС увидел собаку в машине

Казалось бы, раз в ПДД нет особых требований к перевозке животных, то и проблем не будет. Однако народная мудрость гласит: плох тот инспектор, который не найдет, к чему прикопаться…

Мы собрали несколько стандартных ситуаций, в которых водителя могут наказать за четвероного друга.

Животное загораживает обзор водителю

Потенциальный риск: штраф 500 рублей

Наверняка вам доводилось видеть умилительную картину: йорк прыгает по салону, лает, пытается высунуться из окна. А может быть, кошечка обосновалась на торпедо и греется на солнышке? Все улыбаются: прохожие, соседи по пробке, сам водитель… ровно до того момента, пока не встретишься с инспектором ГИБДД. С его точки зрения, питомец загораживает обзор и тем самым создает помехи во время вождения. При удачном раскладе автомобилисту грозит предупреждение. А вот если полицейский не в духе, может выписать штраф 500 рублей по ч.1 ст. 12.21 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки грузов».

Сергей Радько, адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора»

Комментарий эксперта:

— Перевозка домашних животных личным транспортом приравнивается к транспортировке грузов. Согласно пункту 23.3 ПДД груз не должен ограничивать водителю обзор и затруднять управление. Эти понятия весьма субъективны. Странно, почему животное, находящееся в салоне автомобиля, может ограничивать обзор, а, например, трое крупных пассажиров на заднем сиденье — нет. Тем не менее такой штраф является правомерным

Кстати, хаотичное движение питомца по салону чревато еще и травмами, которые животное может получить в случае резкого маневра или даже небольшого ДТП. Поэтому мы рекомендуем всегда надежно фиксировать перевозимое животное — дело вовсе не в штрафах, а в безопасности «хвостатого пассажира.

Животное не пристегнуто

Потенциальный риск: штраф 500 рублей

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У многих может возникнуть вопрос: при чем тут ремень, если только что сказали, что животное является грузом? Уместное замечание. Однако ситуации, когда водителей штрафуют за непристегнутого питомца, встречаются довольно часто. Самый известный случай произошел с жительницей Сургута, которая перевозила на переднем сиденье стаффорда. Хозяйке собаки выписали штраф 500 рублей, который она платить отказалась. Попытки обжаловать постановление не увенчались успехом. В ГИБДД штраф не отменили, но изменили формулировку: собака стала не пассажиром, а грузом. Следовательно, водитель нарушил пункт 23.2 ПДД: «во время движения водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его падения, создания помех для движения».

Комментарий эксперта:

— Подобное постановление не является законным, и его можно обжаловать через суд. Животное не является пассажиром, а потому требование быть пристегнутым на него не распространяется. С другой стороны, животное во время движения должно не разгуливать по салону, а находиться в специальной переноске или клетке. Реакция питомца на посторонние шумы или резкое торможение может быть непредсказуемой и ставит под сомнение безопасность людей в салоне. Но, повторюсь, перевозка непристегнутого животного — это не нарушение

Оставление животного в припаркованной машине

Потенциальный риск: привлечение к уголовной ответственности

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Ситуации бывают всякие — отлучились в супермаркет, заскочили в кафе, а питомца оставили в машине. Ну а куда его денешь? В общественные места с животными часто нельзя. Многие хозяева в этот момент даже не задумываются, какому риску подвергают не только четвероногого друга, но и себя. Запертый в салоне «пленник» может простудиться зимой или получить тепловой удар летом. Не исключен даже летальный исход. В этом случае у владельца животного могут появиться серьезные проблемы с законом. Ответственность по ч.1. ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» квалифицируется в зависимости от обстоятельств, но довольно серьезно:

штраф до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев,

обязательные работы на срок до 360 часов

исправительные работы на срок до одного года

ограничение свободы на срок до одного года

арест на срок до шести месяцев

лишение свободы на срок до трех лет

Проще заранее продумать маршрут поездки с питомцем, чем потом давать показания в суде.

Комментарий эксперта:

— Инспектор ГИБДД имеет право остановить водителя и составить рапорт о необходимости проверки полученных им сведений. Дальше документы передаются в территориальный отдел МВД, чтобы его сотрудники принимали решение о возбуждении уголовного дела. Однако такие ситуации редкость — сотрудники ДПС не имеют большого желания тратить время на бумажную работу.

Хорошо это или плохо, но в правилах дорожного движения действительно нет специальных требований к перевозке животных — лишь бы питомцы не закрывали обзор и не мешали управлять автомобилем. Ответственность за перевозку полностью ложится на водителя. Главное при этом — соблюдать три простых принципа: безопасность, удобство, контроль. Впрочем, они эффективны не только во время поездок с животными.

3 повода докопаться: сотрудник ДПС увидел собаку в машине Казалось бы, раз в ПДД нет особых требований к перевозке животных, то и проблем не будет. Однако народная мудрость гласит: плох тот инспектор, который не найдет, к чему прикопаться… 3 повода докопаться: сотрудник ДПС увидел собаку в машине

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