Ваша собака пролает «спасибо»: 13 полезных штук для путешествий

Кошка, в силу высокомерного характера, промолчит, но «в глубине души» тоже будет благодарна, что все это закончилось. Ведь долгая поездка убивает энтузиазм самого активного и жизнерадостного питомца… Облегчить ее можно с помощью нехитрых приспособлений из нашего списка. Впрочем, некоторые из них сослужат неплохую службу даже хозяевам.

Конкретных требований к перевозке животных в автомобиле в ПДД не прописано. Но любому водителю понятно, что поездка должна быть безопасной для всех пассажиров, как двуногих, так и четвероногих. Поэтому, отправляясь в дорогу на машине, позаботьтесь для начала, чтобы питомец не мешал водителю. Избежать метаний Тузика или Мурзика (а кто-то еще использует эти клички?) по салону можно несколькими способами.

Я в домике!

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Для маленькой собаки или кошки самым надежным местом станет сумка-переноска. Вариаций на тему множество — все зависит от «хотелок» и платежеспособности владельца. Существуют даже переноски со встроенной поилкой и туалетным лотком.

Специалисты советуют выбирать переноски с металлическими прутьями, так как в стрессовой ситуации ваш питомец может порвать тканевую сетку.

Кстати, для кошек нет необходимости покупать просторный контейнер: в условиях ограниченного пространства (но так, чтобы можно было развернуться) эти животные чувствуют себя в большей безопасности.

На случай «мелких ЧП» в дороге лучше положить на дно переноски впитывающие пеленки. По такому же принципу следует перевозить хорьков. Меньше всего хлопот с другими грызунами — им достаточно просторной металлической клетки.

Для тех, кто путешествует вместе с птицами (например, с попугаями), подойдет переноска-рюкзак с жердочкой и кормушкой в комплекте. Помните, что не следует перевозить птицу в ее домашней клетке — для животного это слишком резкая смена окружающей обстановки. Велик риск, что после поездки птица постоянно будет чувствовать себя тревожно в «родных стенах».

Граница на замке

Многим хозяевам идея продержать четвероногого друга взаперти даже пару часов кажется негуманной. В этом случае вам в помощь складная перегородка. Чаще всего она крепится ремнями за подголовники и низ передних сидений. Таким образом, кот или собака не будут ежеминутно наведываться на передние сиденья, отвлекая на себя внимание водителя и пассажира. Еще существуют ограничители для багажника (подойдут владельцам кроссоверов и внедорожников), а также пластиковые решетки на окна (подойдут тем, кто позволяет питомцам вывешиваться из окна).

Чтобы не только зафиксировать животное на заднем сиденье, но и уберечь его от возможных травм при резком торможении, можно надеть специальный ремень безопасности: такой или такой. Его лямки крепятся в приемные части ремней безопасности автомобиля. Только учтите, что выбирать такое устройство надо исходя не только из габаритов кота или собаки, но и модели авто, в котором они поедут. Так что нелишне перед покупкой посоветоваться с консультантом.

Гамак в дорогу

В автокресле для животных могли бы прокатиться и некоторые автолюбители. В нем собака удерживается на месте с помощью двух вшитых ремней. В качестве бонуса — отсутствие слюней, шерсти и прочих продуктов жизнедеятельности на задних сиденьях машины.

И раз уж речь пошла о чистоте салона, то посмотрите на автогамак, который крепится к подголовникам сидений. Он защитит салон от шерсти и грязи, которую питомец может занести с улицы. Опять же, сидя в таком устройстве, собака не сможет свободно разгуливать по машине, а при резком торможении не слетит на пол с заднего дивана. Для тех псов, которые привыкли «заедать стресс» от поездки в авто подлокотниками и ручками стеклоподъемников, есть специальные гамаки с защитой дверной обивки. Правда, удовольствие недешевое — от 2 до 4,5 тыс. рублей в зависимости от размера устройства и марки машины.

Понятно, что занести в машину хомяка, попугая или кошку (хотя как сказать — многие поспорят по поводу последней) труда не составит. С крупными собаками сложнее. Далеко не все они способны самостоятельно забраться в машину. Причин может быть масса: преклонный возраст, проблемы с суставами, высокий клиренс авто и т.д. Для таких случаев можно купить пандус. Кстати, его удобно применять и дома — если, конечно, вы не против того, что дог или мастиф будет делить с вами диван и кровать.

Массаж в холоде

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Переносить жару в транспорте животным особенно тяжело. Хорошо, когда есть кондиционер. А если нет, придется спасать зверушку своими силами: можно воспользоваться охлаждающей косынкой, попоной или ковриком. Все они начинают работать при контакте с водой и благодаря специальному материалу испаряют влагу очень медленно. Что приятно, стоят недорого — от 250 рублей до 1 тысячи. А вот если мы говорим о птицах, с охлаждающими средствами лучше не перебарщивать: большинство пернатых плохо переносит низкие температуры.

Облегчить любимцу изнуряющую поездку в замкнутом пространстве можно с помощью массажера для спины— теперь их продают и в отделе зоотоваров. Наверное, никому не надо объяснять, как приятно размять мышцы после длительного пребывания в одном положении. С собаками и кошками — все то же самое. И потом, кто сказал, что такой массажер нельзя использовать для человека — питомец возражать уж точно не будет.

Эти гаджеты и приспособления — лишь малая часть того, что сегодня можно увидеть в онлайн- и оффлайн-магазинах. Как и детям, мы готовы дать питомцам все лучшее. Но этим и пользуются маркетологи. Так что не забываем включать голову и пользоваться калькулятором.