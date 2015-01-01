«Зеленая волна» — это миф или все же нет? — журнал За рулем

«Зеленая волна» — это миф или все же нет?

Она была в СССР и есть сейчас.

Любой светофорный режим в принципе может стать «зеленой волной», если только знать, с какой скоростью следует двигаться между перекрестками. В 2016 году одному чудаку по имени Ноа Форман удалось с ветерком прокатиться по острову Манхэттен через 236 зеленых светофоров подряд. Он то ускорялся, то несколько притормаживал, смотря по тому, какой свет горел при подъезде.

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Это был не вполне чистый эксперимент, так как в настоящей «зеленой волне» скорость должна быть более или менее постоянной. Но все же не обязательно одинаковой. Дело в том, что временной сдвиг при переключении светофоров зависит от расчетной загруженности магистрали в определенные часы. И светофорная цепочка порой оказывается настроена так, что для попадания в волну на разных участках трассы скорость автомобиля должна быть разной. В центре, скажем, 35–40 километров в час, ближе к окраине — 60. Где и какая предполагается, можно узнать разве что из опыта, на дороге об этом не сообщается. Но это не единственное препятствие к тому, чтобы уверенно «оседлать волну».

Даже если интуитивно нащупать оптимальную скорость, движение машины будет зависеть от плотности потока в целом. Форман ехал ночью, по пустому Нью-Йорку. А днем, как правило, волну включают только на время, в час пик, например, и в одном направлении, поскольку утром и вечером потоки в обе стороны разнятся. При этом нельзя слишком долго держать магистраль «зеленой», иначе встанут пересекающие улицы. Наконец, один-единственный пешеход может сбить равномерное движение автомобилей, нажав кнопку, включающую ему зеленый на зебре.

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С учетом подобных тонкостей попасть в волну и держаться в ней до конца — в каком-то смысле везение. Особо невезучим кажется, что никакой волны вовсе нет, что это миф... И все-таки она действительно работает, только это лучше заметно на более высоком, общегородском уровне. С «зеленой волной» среднее время задержки машин у перекрестков сокращается на 20%, скорость движения увеличивается на 5–10%, иногда даже больше, зависит от конкретной магистрали.

Для невезучих тоже есть хорошие новости. В России тестируют «зеленую волну» на основе искусственного интеллекта. Интенсивность потока отслеживается при помощи системы спутниковой навигации, и с учетом этих данных водители получают рекомендации по скорости движения. При этом программа управляет продолжительностью цикла светофоров в режиме реального времени. Например, включает зеленый, когда к перекрестку приближается большая группа автомобилей. Таким образом поймать волну сможет каждый, не прилагая особых усилий. Главное — сильно не обгонять и не отставать от других: наиболее ретивые будут ждать остальных у светофора.

  • Кто, где и за сколько ставит светофоры на наших дорогах? Об этом узнайте тут.

Фото: depositphotos

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