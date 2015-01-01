Она была в СССР и есть сейчас.

Любой светофорный режим в принципе может стать «зеленой волной», если только знать, с какой скоростью следует двигаться между перекрестками. В 2016 году одному чудаку по имени Ноа Форман удалось с ветерком прокатиться по острову Манхэттен через 236 зеленых светофоров подряд. Он то ускорялся, то несколько притормаживал, смотря по тому, какой свет горел при подъезде.

Это был не вполне чистый эксперимент, так как в настоящей «зеленой волне» скорость должна быть более или менее постоянной. Но все же не обязательно одинаковой. Дело в том, что временной сдвиг при переключении светофоров зависит от расчетной загруженности магистрали в определенные часы. И светофорная цепочка порой оказывается настроена так, что для попадания в волну на разных участках трассы скорость автомобиля должна быть разной. В центре, скажем, 35–40 километров в час, ближе к окраине — 60. Где и какая предполагается, можно узнать разве что из опыта, на дороге об этом не сообщается. Но это не единственное препятствие к тому, чтобы уверенно «оседлать волну».

Даже если интуитивно нащупать оптимальную скорость, движение машины будет зависеть от плотности потока в целом. Форман ехал ночью, по пустому Нью-Йорку. А днем, как правило, волну включают только на время, в час пик, например, и в одном направлении, поскольку утром и вечером потоки в обе стороны разнятся. При этом нельзя слишком долго держать магистраль «зеленой», иначе встанут пересекающие улицы. Наконец, один-единственный пешеход может сбить равномерное движение автомобилей, нажав кнопку, включающую ему зеленый на зебре.

Материалы по теме Управлять светофором со смартфона? В России это будет в 2021 году

С учетом подобных тонкостей попасть в волну и держаться в ней до конца — в каком-то смысле везение. Особо невезучим кажется, что никакой волны вовсе нет, что это миф... И все-таки она действительно работает, только это лучше заметно на более высоком, общегородском уровне. С «зеленой волной» среднее время задержки машин у перекрестков сокращается на 20%, скорость движения увеличивается на 5–10%, иногда даже больше, зависит от конкретной магистрали.

Для невезучих тоже есть хорошие новости. В России тестируют «зеленую волну» на основе искусственного интеллекта. Интенсивность потока отслеживается при помощи системы спутниковой навигации, и с учетом этих данных водители получают рекомендации по скорости движения. При этом программа управляет продолжительностью цикла светофоров в режиме реального времени. Например, включает зеленый, когда к перекрестку приближается большая группа автомобилей. Таким образом поймать волну сможет каждый, не прилагая особых усилий. Главное — сильно не обгонять и не отставать от других: наиболее ретивые будут ждать остальных у светофора.

Кто, где и за сколько ставит светофоры на наших дорогах? Об этом узнайте тут.

Фото: depositphotos