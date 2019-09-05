«Умные светофоры» избавят от пробок 12 городов

Нововведение может сократить количество дорожных заторов на треть, а в ряде случаев и почти вдвое.

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«Умные светофоры» способны регулировать городской трафик так, чтобы свести к минимуму образование дорожных заторов. Об эффективности системы на Восточном экономическом форуме рассказал председатель японской Организации по развитию новой энергетики и промышленных технологий (NEDO) Хироаки Исидзука.

По его словам, экспериментальное применение «умных светофоров» на некоторых перекрестках Москвы сократило количество заторов в российской столице на 40%.

«Хорошее начало этому проекту было положено в прошлом году в Москве, где количество пробок снизилось на 40%. Также данные системы были введены в Воронеже и Владивостоке. Согласно полученным нами данным, на 14 перекрестках в Москве [при дальнейшем внедрении системы] пробки могут сократиться от 16 до 33% в зависимости от конкретного места. На 6 перекрестках в Санкт-Петербурге — на 16%. В Южно-Сахалинске в целом по городу — на 30%», — приводит ТАСС слова Хироаки Исидзуки.

«Умные светофоры» — это связанная оптоволокном сеть контролеров, расположенных на нескольких перекрестках одного района, которые получают информацию и с датчиков, установленных на подъездах к перекресткам. Эти системы уже установлены на нескольких перекрестках в Москве, Воронеже и Владивостоке.

Как заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, «умные светофоры» появятся еще в девяти городах России. Таким образом, новая технология будет представлена уже в 12 городах страны.

«Накануне мы провели переговоры, чтобы расширить географию проекта. Определены еще девять городов, в которых компания „Киосан“ начнет работу. Со своей стороны, мы выступаем в качестве коммуникаторов с российскими регионами. Интерес к этому проекту у российских регионов огромен», — заявил министр.

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Фото: Liam Seskis/Unsplash