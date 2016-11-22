В России появится новый сервис о дорожных пробках

Обещают, что его отличием от сервиса Яндекс.Пробки станет то, что в нем будет не прогнозируемая, а реальная информация.

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Базироваться новый сервис о дорожных пробках будет на основе искусственного интеллекта, а за его разработку взялась платформа «Автодата», сообщает ТАСС. С помощью него водители смогут узнать о плотности транспортного потока, а также о пробках и заторах. В частности, он будет информировать водителей о типе и условиях движения, средней скорости потока, ДТП, дорожных работах, закрытых участках дороги и состоянии дорожного покрытия. Внедрить новый сервис планируют в 2022 году.

Сервис станет альтернативой идее введения платных перекрестков, а это инициатива вполне серьезно обсуждалась еще в апреле.

Сервис для автовладельцев может быть бесплатным при передаче телематических данных в платформу «Автодата». Чем больше автомобилистов будут им пользоваться, тем выше шансы, что в средних и малых городах пробок станет меньше, а в крупных городах их количество заметно снизится. На первых порах новый сервис охватит 10% российских дорог, потом до 25% и т.д.

От Яндекс.Пробок егу будет отличать использование большего количества источников данных. Если в Яндексе среднюю скорость рассчитывают на основе ГЛОНАСС и GPS-трекинга, то у этого сервиса задействована также информация и интеллектуальных транспортных сетей.

«Автодата» — российская сервисная навигационно-телематическая платформа, созданная для формирования массива статистических и аналитических данных о транспортных средствах, дорожной инфраструктуре и иной информации в сфере транспорта. Это позволит сформировать массив «больших» данных: от выпуска автомобиля, поведения водителя на дорогах, авариях, ремонтах, взаимодействии с инфраструктурой до утилизации транспортного средства. Кроме того, платформа поможет создать цифровую среду для поддержки движения транспорта с различными степенями автоматизации по дорогам общего пользования.

Как известно, время — деньги; когда люди стоят в пробках, они их теряют. Подсчитана средняя сумма потерянных в пробках денег , которые люди могли бы заработать, но не заработали.

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