Очень дорогая пробка! «За рулем» подсчитал, сколько денег вы потеряли

Время, потерянное в пробках, можно было бы потратить с большей пользой. Например, подзаработав. Сколько же мы теряем из-за перегруженности дорог?

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Компания Sky Blue Credit провела исследование, в котором подсчитала время, потраченное людьми на пробки по дороге на работу и с нее, сведя полученные результаты со средней оплатой труда в разных городах США (но мы сейчас посчитаем этот показатель и для России). В результате получилась сумма потерянных в пробках денег, которые люди могли бы заработать, но не заработали.

Для многих в современном мире ежедневные поездки на работу и обратно являются обязательной частью повседневной жизни. Оказывается, сидеть в пробке довольно дорого. Как и следовало ожидать, больше всех времени из-за напряженного трафика теряют жители мегаполисов. Больше всех досталось жителям Нью-Йорка, которые просиживают в пробках в среднем 11,9 дня в год. В Мэриленде, занявшем в рейтинге второе место, на пробки тратится 11,8 дня. Жизнь в Нью-Джерси заставляет тратить на пробки 11,4 дня в год.

Подсчитав минимальные зарплаты в этих городах, исследователи пришли к выводу, что в Нью-Йорке жители теряют в пробках по 2073,5 долл. в год (133 803 рубля) каждый. В Мэриленде эти потери составляют по 2054,65 долл. (132 587 рублей), а в Нью-Джерси — по 1979,25 долл. (127 721 рубль).

Меньше всего денег в пробках в США теряют жители Южной и Северной Дакот, проводя в них 6,1 и 6,2 дня соответственно: по 1068,17 и 1074,45 долл. (68 929 и 69 334 руб.).

Используя данные о времени, проведенном в пробках, от аналитической компании INRIX и данные о средней зарплате по регионам от Росстата, аналогичные подсчеты можно провести и в отношении жителей России.

Работая по 8 часов в день пять дней в неделю, мы тратим на это 176 часов в месяц. Эта цифра понадобится для определения стоимости часа работы в том или ином регионе. В Москве средняя зарплата составляет 78 946 рублей, то есть 448,6 рубля в час. В Санкт-Петербурге при средней зарплате в 58 310 рублей час труда стоит 331,3 рубля. В Екатеринбурге при окладе 37 605 рублей час оценивается в 213,7 рубля. Час работы в Сочи, где средняя зарплата составляет 33 258 рублей, стоит 189 рублей. Жители Владивостока, где средняя зарплата достигает 42 026 рублей, получают в час, тоже в среднем, 238,8 рубля, а жители Нижнего Новгорода — 187,3 рубля при средней зарплате 32 973 рубля.

Зная эти цифры и среднее время, проведенное в пробках, можно подсчитать потери жителей этих городов из-за перегруженных дорог. Москвичи, которые тратят ежегодно на пробки 91 час своей жизни, недополучают 40 822,6 рубля, а жители Санкт-Петербурга — 17 890,2 рубля, так как проводят в пробках 54 часа в год. В Екатеринбурге люди, простаивающие по 51 часу в пробках ежегодно, теряют 10 898,7 рубля, а в Сочи — 9072 рубля по причине ежегодного 48-часового простоя. Во Владивостоке и в Нижнем Новгороде в пробках теряются те же 48 часов, а значит люди недополучают в год 11 462,4 и 8990,4 рубля соответственно.

Город Среднее время в пробках, часов в год Средняя стоимость труда, руб./час Средние потери в год, руб. Москва 91 448,6 40 822,6 Санкт-Петербург 54 331,3 17 890,2 Екатеринбург 51 213,7 10 898,7 Сочи 48 189 9072 Владивосток 48 238,8 11 462,4 Нижний Новгород 48 187,3 8990,4

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Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС