Названы самые надежные подержанные авто. «Японцы» снова рулят!

Было опрошено 18 тысяч водителей.

Lexus CT
Lexus CT

Lexus > CT

Audi Q3
Audi Q3

Audi > Q3

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

Mitsubishi > ASX

Toyota Yaris
Toyota Yaris

Toyota > Yaris

SEAT Leon
SEAT Leon

SEAT > Leon

Lexus RX
Lexus RX

Lexus > RX

Honda Jazz
Honda Jazz

Honda > Jazz

Honda CR-V
Honda CR-V

Honda > CR-V

Honda Civic
Honda Civic

Honda > Civic

Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg

Volkswagen > Touareg

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Названы самые надежные автомобили. «Японцы» уже не рулят

Британское издание Whatcar? провело исследование, в ходе которого были выявлены 10 самых надежных автомобилей с пробегом.

В опросе, проводившемся в рамках изучения потребительских качеств автомобилей, приняли участие 18 тыс. водителей, чей стаж составляет от 4 до 10 лет. Отвечая на вопросы анкеты, люди рассказали, с какими проблемами в автомобилях они сталкиваются, а также насколько хорошо выполнялись гарантийные обязательства заводов-изготовителей их машин.

В этом топ-10 доминируют автомобили японского производства, которые занимают семь строчек из десяти. Начнем с последней строчки рейтинга.

Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg

На десятом месте оказался Volkswagen Touareg 2010–2018 годов выпуска. Несмотря на большую массу и относительную сложность конструкции, кроссовер не докучает владельцам ни проблемами с подвеской, ни сбоями в работе электроники. В результате процент удовлетворенности его надежностью составил 94,1%.

Honda Jazz
Honda Jazz

Девятое место досталось Honda Jazz 2008–2015 годов выпуска. О докучающих неисправностях автомобиля высказались лишь 3% владельцев. Главной проблемой автомобиля стала система спутниковой навигации, но дилеры исправляли ее по гарантии в течение недели после обращения в сервис. Результат — 94,2% удовлетворенных надежностью машины владельцев.

Honda CR-V
Honda CR-V

На восьмом месте — Honda CR-V 2012–2018 годов выпуска с результатом 94,6%. Этот кроссовер остается практичным, несмотря на возраст и пробег. При правильном подходе к обслуживанию, конечно же.

Honda Civic
Honda Civic

Седьмое место тоже досталось автомобилю Honda, но не всем его версиям, а только турбодизельным. Это Civic 2012–2017 годов выпуска. Предыдущее поколение Civic не могло похвастать большими объемами продаж, как, например, VW Golf или Ford Focus, но теперь, на вторичном рынке, он может быть более востребованным за счет своей надежности, которой удовлетворены 95% владельцев. Особенно его дизельными версиями.

Lexus RX
Lexus RX

Как и Touareg, Lexus RX 2009–2016 годов выпуска оказался весьма надежным автомобилем, несмотря на массу и множество сложных электронных систем. Удовлетворенность этим качеством 95,4% владельцев позволило автомобилю занять седьмую строчку рейтинга.

Seat Leon
Seat Leon

В пятерку лидеров, замыкая ее, вошел некогда продававшийся и у нас в стране Seat Leon, 2013–2018 годов выпуска. Рейтинг его надежности достигает 95,9%. Странно, что при таких высоких показателях в топ-10 нет его родного брата VW Golf.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

Четвертое место досталось кроссоверу Mitsubishi ASX 2010–2018 годов выпуска. При проценте удовлетворенности степенью его надежности, равном 96,3%, странно, что в Англии машина имеет гарантийный период, равный всего трем годам, зато без ограничения пробега.

Audi Q3
Audi Q3

Третье место досталось кроссоверу Audi Q3 2011–2018 годов выпуска. Отмечается, что бензиновые версии автомобиля имели меньше неисправностей, чем их дизельные аналоги: 16% против 28%. В половине случаев претензии предъявлялись кузову. Нарекания есть и к тормозам, двигателям и электрике, ремонт которых обходился в сумму до 1500 фунтов стерлингов (около 123,4 тыс. рублей). Тем не менее удовлетворены степенью надежности Q3 96,5% владельцев.

Lexus CT
Lexus CT

На втором месте — Lexus CT 2011–2018 годов выпуска. Благодаря именно его сложной гибридной силовой установке, которая вопреки всему работает весьма и весьма стабильно, надежностью этой модели удовлетворены 98,8% владельцев.

Toyota Yaris
Toyota Yaris

Самым надежным подержанным автомобилем Великобритании признан Toyota Yaris 2011–2018 годов выпуска. Маленький хэтчбек оказался 100-процентно надежным и лишенным недостатков в этом плане. Четверо из десяти владельцев Yaris, когда их спрашивали, что им больше всего нравится в автомобиле, называли именно надежность.

Топ-10 самых надежных автомобилей с пробегом

Место

Марка, модель

Годы выпуска

Степень удовлетворенности, %

1

Toyota Yaris

2011–2018

100

2

Lexus CT

2011–2018

98,8

3

Audi Q3

2011–2018

96,5

4

Mitsubishi ASX

2010–2018

96,3

5

Seat Leon

2013–2018

95,9

6

Lexus RX

2009–2016

95,4

7

Honda Civic

2012–2017

95,0

8

Honda CR-V

2012–2018

94,6

9

Honda Jazz

2008–2015

94,2

10

Volkswagen Touareg

2010–2018

94,1

Названы самые надежные подержанные авто. «Японцы» снова рулят!

Фото: Audi, Honda, Lexus, Mitsubishi, Seat, Toyota, Volkswagen

Названы самые надежные подержанные авто. «Японцы» снова рулят!
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