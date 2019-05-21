Названы самые надежные подержанные авто. «Японцы» снова рулят!

Было опрошено 18 тысяч водителей.

Материалы по теме Названы самые надежные автомобили. «Японцы» уже не рулят

Британское издание Whatcar? провело исследование, в ходе которого были выявлены 10 самых надежных автомобилей с пробегом.

В опросе, проводившемся в рамках изучения потребительских качеств автомобилей, приняли участие 18 тыс. водителей, чей стаж составляет от 4 до 10 лет. Отвечая на вопросы анкеты, люди рассказали, с какими проблемами в автомобилях они сталкиваются, а также насколько хорошо выполнялись гарантийные обязательства заводов-изготовителей их машин.

В этом топ-10 доминируют автомобили японского производства, которые занимают семь строчек из десяти. Начнем с последней строчки рейтинга.

Volkswagen Touareg

На десятом месте оказался Volkswagen Touareg 2010–2018 годов выпуска. Несмотря на большую массу и относительную сложность конструкции, кроссовер не докучает владельцам ни проблемами с подвеской, ни сбоями в работе электроники. В результате процент удовлетворенности его надежностью составил 94,1%.

Honda Jazz

Девятое место досталось Honda Jazz 2008–2015 годов выпуска. О докучающих неисправностях автомобиля высказались лишь 3% владельцев. Главной проблемой автомобиля стала система спутниковой навигации, но дилеры исправляли ее по гарантии в течение недели после обращения в сервис. Результат — 94,2% удовлетворенных надежностью машины владельцев.

Honda CR-V

На восьмом месте — Honda CR-V 2012–2018 годов выпуска с результатом 94,6%. Этот кроссовер остается практичным, несмотря на возраст и пробег. При правильном подходе к обслуживанию, конечно же.

Honda Civic

Седьмое место тоже досталось автомобилю Honda, но не всем его версиям, а только турбодизельным. Это Civic 2012–2017 годов выпуска. Предыдущее поколение Civic не могло похвастать большими объемами продаж, как, например, VW Golf или Ford Focus, но теперь, на вторичном рынке, он может быть более востребованным за счет своей надежности, которой удовлетворены 95% владельцев. Особенно его дизельными версиями.

Lexus RX

Как и Touareg, Lexus RX 2009–2016 годов выпуска оказался весьма надежным автомобилем, несмотря на массу и множество сложных электронных систем. Удовлетворенность этим качеством 95,4% владельцев позволило автомобилю занять седьмую строчку рейтинга.

Seat Leon

В пятерку лидеров, замыкая ее, вошел некогда продававшийся и у нас в стране Seat Leon, 2013–2018 годов выпуска. Рейтинг его надежности достигает 95,9%. Странно, что при таких высоких показателях в топ-10 нет его родного брата VW Golf.

Mitsubishi ASX

Четвертое место досталось кроссоверу Mitsubishi ASX 2010–2018 годов выпуска. При проценте удовлетворенности степенью его надежности, равном 96,3%, странно, что в Англии машина имеет гарантийный период, равный всего трем годам, зато без ограничения пробега.

Audi Q3

Третье место досталось кроссоверу Audi Q3 2011–2018 годов выпуска. Отмечается, что бензиновые версии автомобиля имели меньше неисправностей, чем их дизельные аналоги: 16% против 28%. В половине случаев претензии предъявлялись кузову. Нарекания есть и к тормозам, двигателям и электрике, ремонт которых обходился в сумму до 1500 фунтов стерлингов (около 123,4 тыс. рублей). Тем не менее удовлетворены степенью надежности Q3 96,5% владельцев.

Lexus CT

На втором месте — Lexus CT 2011–2018 годов выпуска. Благодаря именно его сложной гибридной силовой установке, которая вопреки всему работает весьма и весьма стабильно, надежностью этой модели удовлетворены 98,8% владельцев.

Toyota Yaris

Самым надежным подержанным автомобилем Великобритании признан Toyota Yaris 2011–2018 годов выпуска. Маленький хэтчбек оказался 100-процентно надежным и лишенным недостатков в этом плане. Четверо из десяти владельцев Yaris, когда их спрашивали, что им больше всего нравится в автомобиле, называли именно надежность.

Топ-10 самых надежных автомобилей с пробегом

Место Марка, модель Годы выпуска Степень удовлетворенности, % 1 Toyota Yaris 2011–2018 100 2 Lexus CT 2011–2018 98,8 3 Audi Q3 2011–2018 96,5 4 Mitsubishi ASX 2010–2018 96,3 5 Seat Leon 2013–2018 95,9 6 Lexus RX 2009–2016 95,4 7 Honda Civic 2012–2017 95,0 8 Honda CR-V 2012–2018 94,6 9 Honda Jazz 2008–2015 94,2 10 Volkswagen Touareg 2010–2018 94,1

Есть и другой европейский рейтинг надежности, согласно которому японские автомобили уже не те, что были раньше.

Узнать, какие автомобили являются самыми опасными, можно здесь.

Фото: Audi, Honda, Lexus, Mitsubishi, Seat, Toyota, Volkswagen