Наши водители часто жалуются на высокие штрафы. Мы сверили наказания за одно из самых возмутительных нарушений — перевозку детей без кресла. Выяснилось, что в России не так уж и сурово по сравнению с некоторыми соседями.

Беларусь (от 3180 руб.)

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Во многом ПДД Республики Беларусь схожи с российскими, но не в части перевозки детей. Если вы заглянете в п. 178 главы 23 «Перевозка пассажиров», то увидите другую возрастную градацию:

Дети до 5 лет — должны ездить в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка;

Дети от 5 до 12 лет — должны ездить с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства.

Кстати, обратите внимание вот на это любопытное уточнение:

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Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования детских удерживающих устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

За неправильную перевозку детей водителю грозит наказание по ч. 5 ст. 18.4 КоАП РБ «Невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других правил дорожного движения». По ней предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере до четырех базовых величин. С января 2020 года одна базовая величина составляет 27 белорусских рублей. Следовательно, сумма штрафа составляет примерно 3180 российских рублей (по обменному курсу на момент публикации. — Прим. ред.).

Если сотрудники белорусского ГАИ повторно выявят аналогичное нарушение при перевозке детей в течение года, то водителю грозит уже штраф в размере от двух до восьми базовых величин согласно ч. 12 ст. 18.4 КоАП РБ. В пересчете на наши деньги это до 6372 рубля. И никаких скидок за оперативную оплату штрафа, как в России.

Казахстан (2500 руб.)

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В Казахстане правила перевозки детей не такие конкретизированные, как в Беларуси. Эти нормы регулируются п.п. 37 п. 3 ст. 54 «Права и обязанности собственника и водителя механического транспортного средства» Закона РК «О дорожном движении» и подкрепляются пп. 2 п.7 ст. 22 постановления Правительства РК «Об утверждении правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам».

Предписания существуют не первый год, однако многие жители республики продолжают перевозить детей в автомобилях без детских кресел — и это при том, что Казахстан является лидером по смертности в ДТП среди стран ЕАЭС, опережая Армению, Беларусь, Кыргызстан и Россию. Отчасти нежелание водителей покупать детские удерживающие устройства связано с тем, что в Казахстане до сих пор силен миф, что возить детей на коленях гораздо безопаснее.

Часть 1 статьи 593 Кодекса РК Об административных правонарушениях гласит: за «несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов» полагается штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

Для понимания: один МРП с 1 апреля 2020 года равен 2778 тенге, или 500 российским рублям. Таким образом, сумма штрафа составляет около 2500 рублей (по обменному курсу на момент публикации. — Прим. ред.).

Латвия (1333 руб.)

Переходим к ближайшим соседям из Евросоюза. Порядок перевозки детей в легковом автомобиле отражен в пункте 19 ПДД Латвии «Перевозка пассажиров».

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С 1 июня 2020 года в силу вступили поправки в Закон о дорожном движении, который определяет ответственность за административные нарушения ПДД. Вас как родителей должны заинтересовать пункты 3 и 6 статьи 79. «Нарушение правил перевозки пассажиров»:

(3) За нарушение правил использования средств безопасности, предназначенных для перевозки детей, на водителя транспортного средства налагается предупреждение или штраф в размере от шести до четырнадцати штрафных единиц (от 2666 рублей до 6220 рублей с учетом обменного курса на момент публикации. — Прим. ред.).

(6) За перевозку детей ростом не более 150 см, если:

1) ребенок находится на переднем сиденье легкового автомобиля, не пристегнут ремнем безопасности;

2) в транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, ребенок не находится в детском кресле или на подушке, установленной в соответствии с инструкциями производителя, и не пристегнут ремнем безопасности;

3) ребенок перевозится на двухколесном мопеде, мотоцикле, трехколесном велосипеде, квадроцикле или снегоходе, если ребенок не может удерживать равновесие и дотянуться до подножек или сидит на сиденье, соответствующем его возрасту и весу, на водителя налагается предупреждение или штраф в размере трех штрафных единиц (около 1333 рублей с учетом текущего обменного курса. — Прим. ред.).

Литва (от 2500 руб.)

Для литовских водителей в ПДД прописаны не только ограничения по росту перевозимого ребенка, но также по его весу. Смотрим раздел 26 ПДД «Использование ремней безопасности и другого защитного оборудования».

199. Дети ростом до 135 см перевозятся на легковых или грузовых автомобилях в детских удерживающих системах, адаптированных к их росту и весу в соответствии с размерным диапазоном и максимальной массой, указанными изготовителем, или в следующих группах:

199.1. Группа 0 — для детей с массой тела менее 10 кг ;

199.2. Группа 0+ — для детей весом менее 13 кг ;

199,3. I группа — для детей от 9 до 18 кг ;

199,4. II группа — для детей от 15 до 25 кг ;

199,5. III группа — для детей от 22 до 36 кг.

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Штраф указан в статье 134 Кодекса Литовской Республики об административных правонарушениях:

Нарушение правил использования ремней безопасности, сидений соответствующей группы, адаптированных к росту и весу детей, а также мотоциклетных шлемов — налагает на водителей и/или пассажиров штраф в размере от двадцати восьми до пятидесяти семи евро (от 2506 рублей до 5101 рубля с учетом с учетом обменного курса на момент публикации. — Прим. ред.).

Эстония (от 35 800 рублей)

В некоторых европейских странах для водителей разработаны небольшие памятки, включающие основные ПДД, а также обозначения дорожных знаков и разметки. В Эстонии требования к перевозке детей описаны в «Рекомендациях по безопасной перевозке ребенка в автомобиле» — скачать такую памятку можно по этой ссылке, разработанных Департаментом шоссейных дорог Эстонии (правительственное учреждение, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения. — Прим. ред.). В этой брошюре, в частности, указано, с какого возраста можно применять отдельные категории удерживающих устройств.

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Штрафы за непристегнутого ребенка в Эстонии очень высокие. Причем повторное нарушение карается штрафом в двойном размере. Смотрим Закон о дорожном движении:

Статья 240. Нарушение требований по обеспечению безопасности детей

(1) Провоз водителем транспортного средства ребенка в возрасте до 16 лет, не пристегнутого надлежащим образом ремнем безопасности или иными удерживающими устройствами, — наказывается денежным штрафом в размере до 100 штрафных единиц (около 35 800 рублей по обменному курсу на момент публикации. — Прим. ред.).

(2) Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, если лицо ранее наказывалось за такое же деяние, — наказывается денежным штрафом в размере до 200 штрафных единиц (около 71 600 рублей).

Финляндия (6265 руб.)

Финским водителям, как и эстонским, не обязательно штудировать многостраничные ПДД и законы, написанные сложным юридическим языком. Достаточно зайти на сайт Liikenneturva (организация, которая занимается просвещением в области безопасности дорожного движения), где есть ответы на самые часто задаваемые вопросы по автокреслам.

Штрафы за нарушение вышеописанных правил указаны в статье 167 Закона о дорожном движении Финляндии:

Водитель и пассажир транспортного средства могут быть привлечены к ответственности за нарушение правил дорожного движения в размере 70 евро (6265 рублей по обменному курсу на момент публикации. — Прим. ред.) за умышленное или небрежное пристегивание ремня безопасности во время движения.

Сергей Керженцев, эксперт по детской безопасности компании «Автодети»

Мнение эксперта

«Правила сертификации детских удерживающих устройств в России не отличаются от тех, что существуют в Европе и странах Таможенного союза. Основное требование к автокреслу — соответствие последней версии европейского стандарта ECE 44 или новому стандарту ECE 129. Так что перед покупкой просим продавца предъявить сертификат соответствия, который выдается на основании лабораторных испытаний и означает, что изделие отвечает необходимому уровню защиты ребенка. Еще обращаем внимание на наличие у самого кресла маркировки соответствия европейскому стандарту безопасности ECE 44 или ECE 129.

Отправляясь в другую страну на автомобиле, важно изучить особенности местных ПДД. Требования к перевозке детей в целом схожи, но могут быть нюансы — например, в части использования детского кресла или бустера в такси, а также ограничений по росту, весу и возрасту ребенка в детском удерживающем устройстве».





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Фото: Depositphotos