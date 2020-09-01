Дети без кресел — хотите штраф в 35 тысяч? — журнал За рулем

Дети без кресел — хотите штраф в 35 тысяч?

Наши водители часто жалуются на высокие штрафы. Мы сверили наказания за одно из самых возмутительных нарушений — перевозку детей без кресла. Выяснилось, что в России не так уж и сурово по сравнению с некоторыми соседями.

Беларусь (от 3180 руб.)

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Во многом ПДД Республики Беларусь схожи с российскими, но не в части перевозки детей. Если вы заглянете в п. 178 главы 23 «Перевозка пассажиров», то увидите другую возрастную градацию:

Дети до 5 лет — должны ездить в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка;

Дети от 5 до 12 лет — должны ездить с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства.

Кстати, обратите внимание вот на это любопытное уточнение:

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Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования детских удерживающих устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

За неправильную перевозку детей водителю грозит наказание по ч. 5 ст. 18.4 КоАП РБ «Невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других правил дорожного движения». По ней предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере до четырех базовых величин. С января 2020 года одна базовая величина составляет 27 белорусских рублей. Следовательно, сумма штрафа составляет примерно 3180 российских рублей (по обменному курсу на момент публикации. — Прим. ред.).

Если сотрудники белорусского ГАИ повторно выявят аналогичное нарушение при перевозке детей в течение года, то водителю грозит уже штраф в размере от двух до восьми базовых величин согласно ч. 12 ст. 18.4 КоАП РБ. В пересчете на наши деньги это до 6372 рубля. И никаких скидок за оперативную оплату штрафа, как в России.

Казахстан (2500 руб.)

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В Казахстане правила перевозки детей не такие конкретизированные, как в Беларуси. Эти нормы регулируются п.п. 37 п. 3 ст. 54 «Права и обязанности собственника и водителя механического транспортного средства» Закона РК «О дорожном движении» и подкрепляются пп. 2 п.7 ст. 22 постановления Правительства РК «Об утверждении правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам».

Предписания существуют не первый год, однако многие жители республики продолжают перевозить детей в автомобилях без детских кресел — и это при том, что Казахстан является лидером по смертности в ДТП среди стран ЕАЭС, опережая Армению, Беларусь, Кыргызстан и Россию. Отчасти нежелание водителей покупать детские удерживающие устройства связано с тем, что в Казахстане до сих пор силен миф, что возить детей на коленях гораздо безопаснее.

Часть 1 статьи 593 Кодекса РК Об административных правонарушениях гласит: за «несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов» полагается штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

Для понимания: один МРП с 1 апреля 2020 года равен 2778 тенге, или 500 российским рублям. Таким образом, сумма штрафа составляет около 2500 рублей (по обменному курсу на момент публикации. — Прим. ред.).

Латвия (1333 руб.)

Переходим к ближайшим соседям из Евросоюза. Порядок перевозки детей в легковом автомобиле отражен в пункте 19 ПДД Латвии «Перевозка пассажиров».

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С 1 июня 2020 года в силу вступили поправки в Закон о дорожном движении, который определяет ответственность за административные нарушения ПДД. Вас как родителей должны заинтересовать пункты 3 и 6 статьи 79. «Нарушение правил перевозки пассажиров»:

(3) За нарушение правил использования средств безопасности, предназначенных для перевозки детей, на водителя транспортного средства налагается предупреждение или штраф в размере от шести до четырнадцати штрафных единиц (от 2666 рублей до 6220 рублей с учетом обменного курса на момент публикации. — Прим. ред.).

(6) За перевозку детей ростом не более 150 см, если:

1) ребенок находится на переднем сиденье легкового автомобиля, не пристегнут ремнем безопасности;

2) в транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, ребенок не находится в детском кресле или на подушке, установленной в соответствии с инструкциями производителя, и не пристегнут ремнем безопасности;

3) ребенок перевозится на двухколесном мопеде, мотоцикле, трехколесном велосипеде, квадроцикле или снегоходе, если ребенок не может удерживать равновесие и дотянуться до подножек или сидит на сиденье, соответствующем его возрасту и весу, на водителя налагается предупреждение или штраф в размере трех штрафных единиц (около 1333 рублей с учетом текущего обменного курса. — Прим. ред.).

Литва (от 2500 руб.)

Для литовских водителей в ПДД прописаны не только ограничения по росту перевозимого ребенка, но также по его весу. Смотрим раздел 26 ПДД «Использование ремней безопасности и другого защитного оборудования».

  • 199. Дети ростом до 135 см перевозятся на легковых или грузовых автомобилях в детских удерживающих системах, адаптированных к их росту и весу в соответствии с размерным диапазоном и максимальной массой, указанными изготовителем, или в следующих группах:
  • 199.1. Группа 0 — для детей с массой тела менее 10 кг;
  • 199.2. Группа 0+ — для детей весом менее 13 кг;
  • 199,3. I группа — для детей от 9 до 18 кг;
  • 199,4. II группа — для детей от 15 до 25 кг;
  • 199,5. III группа — для детей от 22 до 36 кг.

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Штраф указан в статье 134 Кодекса Литовской Республики об административных правонарушениях:

Нарушение правил использования ремней безопасности, сидений соответствующей группы, адаптированных к росту и весу детей, а также мотоциклетных шлемов — налагает на водителей и/или пассажиров штраф в размере от двадцати восьми до пятидесяти семи евро (от 2506 рублей до 5101 рубля с учетом с учетом обменного курса на момент публикации. — Прим. ред.).

Эстония (от 35 800 рублей)

В некоторых европейских странах для водителей разработаны небольшие памятки, включающие основные ПДД, а также обозначения дорожных знаков и разметки. В Эстонии требования к перевозке детей описаны в «Рекомендациях по безопасной перевозке ребенка в автомобиле» — скачать такую памятку можно по этой ссылке, разработанных Департаментом шоссейных дорог Эстонии (правительственное учреждение, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения. — Прим. ред.). В этой брошюре, в частности, указано, с какого возраста можно применять отдельные категории удерживающих устройств.

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Штрафы за непристегнутого ребенка в Эстонии очень высокие. Причем повторное нарушение карается штрафом в двойном размере. Смотрим Закон о дорожном движении:

Статья 240. Нарушение требований по обеспечению безопасности детей

(1) Провоз водителем транспортного средства ребенка в возрасте до 16 лет, не пристегнутого надлежащим образом ремнем безопасности или иными удерживающими устройствами, — наказывается денежным штрафом в размере до 100 штрафных единиц (около 35 800 рублей по обменному курсу на момент публикации. — Прим. ред.).

(2) Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, если лицо ранее наказывалось за такое же деяние, — наказывается денежным штрафом в размере до 200 штрафных единиц (около 71 600 рублей).

Финляндия (6265 руб.)

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Финским водителям, как и эстонским, не обязательно штудировать многостраничные ПДД и законы, написанные сложным юридическим языком. Достаточно зайти на сайт Liikenneturva (организация, которая занимается просвещением в области безопасности дорожного движения), где есть ответы на самые часто задаваемые вопросы по автокреслам.

Штрафы за нарушение вышеописанных правил указаны в статье 167 Закона о дорожном движении Финляндии:

Водитель и пассажир транспортного средства могут быть привлечены к ответственности за нарушение правил дорожного движения в размере 70 евро (6265 рублей по обменному курсу на момент публикации. — Прим. ред.) за умышленное или небрежное пристегивание ремня безопасности во время движения.

Сергей Керженцев, эксперт по детской безопасности компании «Автодети»
Сергей Керженцев, эксперт по детской безопасности компании «Автодети»

Мнение эксперта

«Правила сертификации детских удерживающих устройств в России не отличаются от тех, что существуют в Европе и странах Таможенного союза. Основное требование к автокреслу — соответствие последней версии европейского стандарта ECE 44 или новому стандарту ECE 129. Так что перед покупкой просим продавца предъявить сертификат соответствия, который выдается на основании лабораторных испытаний и означает, что изделие отвечает необходимому уровню защиты ребенка. Еще обращаем внимание на наличие у самого кресла маркировки соответствия европейскому стандарту безопасности ECE 44 или ECE 129.

Отправляясь в другую страну на автомобиле, важно изучить особенности местных ПДД. Требования к перевозке детей в целом схожи, но могут быть нюансы — например, в части использования детского кресла или бустера в такси, а также ограничений по росту, весу и возрасту ребенка в детском удерживающем устройстве».


Фото: Depositphotos

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