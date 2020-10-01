Неожиданный вопрос: почему дальтоникам не дают права?

Они же всего два цвета не различают! Но Минздрав считает, что это не имеет значения.

До 2012 года дальтоники с небольшими отклонениями в цветовосприятии могли получать в России права категории А и В, хотя и без возможности работы по найму. Но в 2011-м Министерство здравоохранения издало приказ, согласно которому управление наземными транспортными средствами любых категорий запрещается гражданам с «нарушениями цветоощущения» — без какой-либо градации по типу или степени расстройства.

Таким образом российские дальтоники оказались более или менее равны между собой с точки зрения физиологии, как ее понимает Минздрав, но не с точки зрения закона. Ибо те, кто получил права до 2012 года, до сих пор управляют автомобилем на законных основаниях. Мало того: они могут спокойно менять удостоверение на новое по истечении срока действия, и никто их не остановит. А вот дальтоники, не успевшие до 2012 года, так и ходят пешком безо всяких перспектив.

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Это еще не все странности.

В декабре 2014 года Правительство РФ приняло постановление №1604, в котором противопоказанием к управлению транспортными средствами, вопреки Минздраву, названа лишь одна разновидность дальтонизма, а именно ахроматопсия. При таком расстройстве человек не различает вообще никаких цветов, то есть весь мир видится ему в оттенках серого.

Как совместить два упомянутых плода законотворчества, простым дальтоникам не понять. Офтальмологам, кажется, тоже, поскольку при выдаче справок они руководствуются более строгим приказом Минздрава и склонны отказывать всем поголовно, у кого обнаруживают «нарушения цветоощущения» независимо от вида расстройства.

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Надо сказать, что практика эта довольно редкая. В большинстве стран Европы и мира автолюбители-дальтоники не ущемлены в правах. В качестве противоположного примера можно привести разве что Румынию. До недавнего времени к числу таких стран принадлежала и Индия, но с лета 2020-го ее правительство разрешило управлять автомобилем людям с легкой и средней степенью дальтонизма.

Как мы видели, Россия с 2012 года движется в обратном направлении. В законе объяснений этому не дается. Возможно, Минздрав руководствовался тем соображением, что водитель с нарушениями цветоощущения не всегда способен разглядеть расположение окошек светофора безлунной ночью на неосвещенном перекрестке. Такое бывает.

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