Социальные выплаты, связанные с пандемией, падение доходов россиян и стагнация экономики привели к сокращению госбюджета.

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До 2024 года федеральный бюджет сможет покрывать не все расходы на ремонт и содержание федеральной дорожной сети, следует из внесенных в Госдуму поправок к закону «Об автодорогах и дорожной деятельности». Расходы нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», в рамках которого ремонтируется региональная дорожная сеть, также сокращаются.

Из поправок вытекает, что до 1 января 2024 года соблюдать эти нормативы необязательно. Поправки связаны с проектом бюджета на 2021–2023 годы, поэтому некоторые расходы Минфин решил сократить. Сколько наши дороги в итоге недополучат, остается за скобками. За комментариями по этому вопросу «Коммерсант» направили из Минфина в Минтранс, а там оперативно отреагировать не смогли. Известно только, что в 2021 году Росавтодор планировал выделить на дороги 348,1 млрд руб., а в итоге из госбюджета дадут 344,3 млрд рублей.

Нормативы были закреплены правительством еще в 2017 году. Так, капремонт километра дороги пятой (базовой) категории стоит 12 млн руб., обычный ремонт — 4,7 млн руб., содержание — 806 тыс. рублей. Для дорог категории повыше расценки другие: капремонт магистрали категории 1А стоит 126,3 млн руб., обычный ремонт — 47 млн руб., содержание — 4,7 млн рублей.

Таким образом чиновники будут вынуждены экономить, если не на ремонте, так на содержании дорожных покрытий. Например, на реагентах — сыпать их меньше или более дешевые. Не хочется даже представлять, что экономить можно на качестве ремонта. Специалисты считают, что теперь важно правильно перераспределить средства, чтобы нанести меньший урон, который дороги в любом случае претерпят из-за недостатка финансирования. Так, в регионах вечно не хватает денег на дороги, и результат налицо — их трассы значительно хуже федеральных. В результате Минтранс даже решил передать часть региональных дорог Росавтодору, но теперь и их ремонт может затянуться.

Сокращение финансирования коснется и нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», который Минтранс, Росавтодор и регионы реализуют с 2019 года. Согласно ему, необходимо отремонтировать 50,9% дорог в регионах и 85% в крупных городах и окрестностях к 2024 году. Эти показатели, скорее всего, придется пересматривать, так как в проекте бюджета, внесенного в Госдуму, уже заложено сокращение расходов, выделяемых на этот нацпроект в 2021 году, на 5,9%.

В сентябре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» и госпрограммы «Развитие транспортной системы» российским регионам выделили 4,95 млрд рублей на ремонт и строительство дорог. Они пойдут в регионы, где дела обстоят хуже всего — Башкирию, Марий Эл, Тыву, Северную Осетию, Волгоградскую, Вологодскую, Кемеровскую, Мурманскую, Новосибирскую, Тамбовскую, Тюменскую и Челябинскую области, Ненецкий автономный округ и Хабаровский край. Средства местные власти получат уже в 2020 году.

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