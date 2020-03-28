Каким дорогам нужно отдавать приоритет в финансировании? Этот вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд.

— Вопрос по статье о будущем наших дорог. Вы пишете, что высшие власти отдают приоритет в финансировании федеральным трассам. Но ведь так и должно быть?

— Так-то оно так. Но высшие власти ставят перед местными неразрешимую задачу: поддерживать в нормативном состоянии намного больше километров за меньшие деньги, нежели выделяют на содержание федеральных трасс. По этой причине везде так популярен ямочный ремонт. По весне кое-как залепленные дыры вылезают заново, а число и размеры их растут быстрее, чем финансирование.

При таком подходе дальнейшее обветшание местной дорожной сети гарантировано. Ни одна дорога не выдержит 40–50 лет без капремонта, хотя такие дороги в стране есть — и их немало.

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Фото: ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева