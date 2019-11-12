Потому что явный приоритет высшие власти отдают федеральным трассам. А прочие дорóги обслуживаются по остаточному принципу.

Правительство решает судьбу федеральной трассы M-7 «Волга». Дорога связывает десяток важнейших регионов, давно перегружена на многих участках и требует глобального улучшения. Минэкономразвития, Минфин, Минтранс и Минстрой представили два согласованных проекта. Первый — полная реконструкция дороги М-7 с постройкой многоуровневых развязок и новых объездов всех городов. Второй — прокладка дублера от Москвы до Казани.

Естественно, новая магистраль будет платной — иные варианты крайне неохотно приходят чиновникам в голову. Бесплатные дороги — это, видите ли, тяжкое бремя для бюджета (цитирую замминистра транспорта Иннокентия Алафинова). Под их строительство не найти частных инвестиций!

А платные дороги мало того что обойдутся казне дешевле, так еще и прибыль потом принесут в виде налоговых поступлений. Чиновничья логика понятна.

Ладно, старая добрая и бесплатная М-7, по крайней мере, никуда не денется. А как быть с множеством дорог регионального и местного значения, до которых у дорожников руки не доходят по четверти века?

Количество и качество

Сеть федеральных трасс в России заметно похорошела по ходу XXI века. Модернизированы и перестроены практически все дороги, приводящие к Москве и Санкт-Петербургу. Некогда безобразная «Кола» сейчас в отличном состоянии почти вся. Соединили асфальтом Читу и Хабаровск, плотно занялись трассами «Колыма» и «Лена».

Недоработки, конечно, имеются. Так, к концу 2018 года намеревались довести до 82,8% долю федеральных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Это значит, что свыше 10 тысяч километров федеральных дорог нормативным требованиям всё еще не соответствуют. Десять тысяч — не кот чихнул!

У парадных цифр Минтранса и Росавтодора всегда есть обратная сторона. Отремонтировано в 2018 году 8300 км дорог — это хорошо. А сколько не отремонтировано? Аварийность на федеральных трассах в 2018 году снизилась на 4,8% — отлично. А где повысилась? Ведь в целом по стране снижение числа ДТП составило лишь 0,8%.

Ответ очевиден — как раз на тех самых «нефедеральных» дорогах. Кстати, всеобъемлющей статистики по ним нет (по федеральным — в огромном количестве). Нечем хвастаться? По официальным данным, федеральные дороги — это всего 54,3 тысячи километров из общей протяженности дорог в 1,53 млн километров. Они очень важны, грузооборот огромный! Но при этом 28% сельских населенных пунктов лишены дорог с твердым покрытием, их обитатели даже не везде (или не всегда) могут выехать на «большак». Проедет ли к ним скорая или пожарные? Как повезет...

По показателю «доля дорог с твердым покрытием» Россия сильно отстает от мировых лидеров — у нас это около 70,4%, во Франции и Великобритании — 100%. Мы уступаем даже Молдове и Таджикистану. Для понимания: утрамбованная щебенка, или грейдер, - это тоже твердое дорожное покрытие.

Вывод: явный приоритет высшие власти отдают федеральным трассам. А прочие дорóги обслуживаются по остаточному принципу. Результаты такого отношения мы наблюдаем сплошь и рядом — достаточно отъехать от столицы километров на двести и свернуть в сторону. Полýчите полный набор ненормативных дорог и лексики.

Ремонт и развал

Тверская область не самая благополучная, но и не самая отсталая по части содержания дорог. В Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области значится 1935 позиций. По данным Росстата, их суммарная протяженность — 15 378 км.

Смотрим народный ресурс «Карта убитых дорог Тверской области»: 280 участков дорог (включая некоторые улицы самóй Твери) нуждаются в срочном ремонте — они состоят в основном из ям. Еще столько же станут такими же зимой, если не предпринять меры. Навскидку, для достижения нормативного состояния нужно полностью переложить с тысячу километров асфальта (ямочный ремонт часто уже неэффективен).

Финансирование тверских дорожных служб медленно растет, но до конца 2019 года обещают привести в порядок только 290 км. При таких объемах работ все 15 тысяч километров дорог могут быть отремонтированы за… 51 год.

Темпы ремонта сильно отстают от темпов развала: по нормативам капитальный ремонт региональных дорог должен проводиться каждые 10–12 лет. При сохранении тенденции лет через пятнадцать от реги­ональных дорог Тверской области мало что останется. А межмуниципальные страшно представить. И среди них как балерина в коровнике — магистраль М-11. Такая же картина во многих других регионах.

Одно из верных решений проблемы — повышение качества и долговечности покрытия. В реальности оно недостижимо, так как дорожники, исходя из имеющихся ресурсов, «размазывают» щебенку и асфальт слоями потоньше. Чудес не бывает — частенько на совершенно новом покрытии трещины и ямы образуются уже после первой зимы. Такие дороги соответствуют нормативным требованиям очень недолго.

Личные просьбы автомобилистов дорожникам Пожалуйста, возвращайте разметку сразу по окончании замены и ремонта асфальта. А также в весенний период (не к ноябрю!) оперативно обновляйте разметку, съеденную зимой. Без разметки никак не обойтись в темное время суток, во время дождя и тумана. А ее отсутствие заметно повышает аварийность. Убирайте временные дорожные знаки сразу по окончании работ с дорогой. Брошенные и забытые временные знаки, чередуясь с постоянными, дезориентируют водителей и провоцируют игнорировать «желтый фон» в дальнейшем. Не производите локальный ремонт в пятницу после обеда на выезде из больших городов и в воскресенье вечером на полосах обратного направления. Работы, проводимые на дорогах в указанное время, чаще обычного приводят к возникновению аварийных ситу­аций. В неделе есть еще несколько дней! Та же просьба — в адрес служб, ведающих мойкой разделительных полос и барьеров. При ямочном ремонте минимизируйте применение недорогой и удобной технологии «напыления гравия с гудроном», то есть влажных битумоминеральных смесей. Рассыпанный гравий потом еще недели две уродует кузовá и стёкла автомобилей. Поделите ничейные зоны на границах рай­онов (сфер влияния ДРСУ), не оставляйте их брошенными на произвол судьбы! Они не ничейные — они наши общие, российские. Заранее благодарны!

Платные и бесплатные

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По предварительной смете, новая платная дорога из Москвы в Казань длиной 729 км обойдется в 550–600 млрд рублей. Из них примерно половина — бюджетные траты. Любопытно сравнить это с 4,5 млрд рублей, выделенных на ремонт тверских дорог, с 2,6 млрд на ремонт рязанских дорог, с 5 млрд на ремонт кошмарных челябинских дорог, с 2 млрд на ремонт хабаровских дорог. И так далее. Заметим, что все эти дороги так или иначе задействованы в развитии экономики и построены для людей, платящих налоги.

Некоторый перекос в финансировании федеральных и «нефедеральных» дорог очевиден. Понятно, что местные дорóги не требуют высоких технологий и обходятся значительно дешевле — и в стро­ительстве, и в содержании. Но это не повод, чтобы ими так откровенно ­пренебрегать.

А еще россиянам предстоит осмыслить и пережить строительство новой автодороги, которая свяжет Казахстан и Белоруссию, - длиной 1200 км. Она позволит доставлять грузы из мифического для большинства россиян Шанхая в чисто умозрительный Гамбург за 10–15 дней и также будет платной. Да на эти деньги мы могли бы!.. Но нет, нет, от Кесовой Горы до Устюжны всё равно будем добираться с помощью ­ненормативной лексики.

План шестилетки

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в декабре прошлого года. Изме­нения, ожидаемые к концу 2024 года, представлены в статистических выкладках. Сомнений не вызывает только потенциальное количество камер.