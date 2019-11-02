Москва-Казань: строительство скоростной трассы одобрено — журнал За рулем

Москва-Казань: строительство скоростной трассы одобрено

Автодорога, прокладывать которую начнут уже в следующем году, появится к 2027 году.

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Об одобренным Дмитрием Медведевым решении строить новую дорогу от Москвы до Казани рассказал вице-премьер России Максим Акимов. Прокладывать ее начнут в 2020 году, а завершатся работы через семь лет — в 2027-м. Всего на строительство будет потрачено 730 млрд рублей.

«С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска. Полную готовность всей новой трассы мы обеспечим к 2027 году. Эта новая этапность связана не с тем, что мы каким-то образом хотим растянуть себе удовольствие строительно-монтажных работ. Это связано с тем, что нам необходимо найти ресурсы на решение другой важной задачи — приведение действующей трассы М-7 „Волга“ в нормативное состояние или ее уширение по меньшей мере до трехполосного исполнения там, где она имеет двухполосное», — приводит «Коммерсантъ» слова вице-премьера.

Новая трасса является частью более масштабного проекта — дороги, ведущей из Китая в Москву и другие крупные города России. На китайской стороне уже вовсю ведутся работы по строительству дороги.

Фото: Florian Steciuk / Unsplash

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