Москва-Казань: строительство скоростной трассы одобрено

Забытый ребенок, потерянный кроссовок... — самые странные звонки с телефонов SOS На платных дорогах в России работает отдельная служба — ОССП (Объединенные системы сбора платы). Ее задача (помимо того, чтобы собрать с нас деньги) — обеспечить нам же быструю, комфортную и, главное, безопасную дорогу. Для этого операторы принимают тревожные звонки и благодарности, отвечают на жалобы и «деликатные вопросы»... Разбил подвеску в яме — вот как я получил компенсацию от коммунальщиков! Поездка в городе часто напоминает ралли по бездорожью. То и дело приходится уворачиваться от препятствий, «заботливо» подготовленных коммунальными службами. Автоюрист Александр испытание не прошел — заехал в глубокую лужу и разворотил подвеску. Но чинить машину за свой счет он не собирался. Самые интересные новинки на автосалоне в Макао 2019 25–27 октября 2019 года прошло очередное девятое авто экспо в Макао. «Ух ты, должно быть там происходит нечто, что не происходит нигде, и выставляются лучшие секретные наработки мирового автопрома, предназначенные только для этого экзотичного места», — такие мысли роились в моей голове, пока я готовился посетить это мероприятие.