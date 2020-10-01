Новая разработка Теслы: 600-сильный электромотор

Электродвигатели стали вставлять в старые маслкары.

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Электромотор создала компания Tesla в сотрудничестве с Revolt Systems для Ford Mustang 1965 года. Двигатель скомпонован так, что легко устанавливается продольно под капотом машины и подсоединяется к карданному валу. При этом для его крепления используют заводские опоры двигателя. Мотор просто прикручивается на «штатное место» и цепляет кардан.

Новая разработка отличается невероятной мощностью — 600 л.с. и 1200 Нм (!) крутящего момента, который доступен во всем диапазоне оборотов. Такие же характеристики может иметь, например, большой и тяжелый бензиновый двигатель V8 с турбонаддувом.

Но следует учитывать, что в комплект, который предлагает компания EV West, не входят батареи, система управления ими, компоненты для зарядки и предохранители. При этом его стоимость составит примерно от 25 000 до 35 000 долларов (1,9–2,7 млн рублей).

EV West предлагает моторы не только для маслкаров. Есть агрегаты и для других автомобилей. Например, в 2018 году подобным электромотором был оснащен седан Audi S5, хозяин которого избавился от 4,2-литрового бензинового двигателя. Батареи же разместились на месте задних пассажиров, благодаря чему вес по осям распределяется в равных пропорциях.

Есть и оснащенный 563-сильным электромотором Porsche 911 Coupe 1977 года.

По словам тюнеров, этой мощности достаточно, чтобы 911-й ездил быстрее, чем любой бензиновый автомобиль мощностью 700 л.с.

Российский проект электромобиля Zetta, по мнению немецких СМИ, оказался пустышкой.

Фото: EV West