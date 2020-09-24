Немецкие СМИ: проект Zetta оказался пустышкой

Серийный выпуск российского электромобиля Zetta должны были начать уже в конце этого года, но планы были заморожены после отказа Фонда развития промышленности в выдаче займа в 100 миллионов рублей.

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Разработчики Zetta не отчаялись и вроде бы уже ведут переговоры с инвесторами из Словакии. От проекта не отказались, но сроки сдвинули на 2021 год, однако немецкое деловое издание WirtschaftsWoche считает, что этот проект — пустышка.

А как здорово все начиналось! Zetta — четырехместный мини-автомобиль с электроприводом. При длине в три метра он сопоставим с Smart Fortwo, а с литиево-марганцевой батареей, изготовленной из китайских компонентов, он должен иметь запас хода от 200 до 560 километров, в зависимости от установленной емкости.

Но успех проекту должна была обеспечить, прежде всего, цена. При стоимости от 550 тыс. рублей Zetta могла стать одним из самых дешевых электромобилей в мире. Разработчики также обещали, что благодаря асинхронному приводу автомобиль будет использовать на 10–40% меньше энергии, чем конкуренты.

Основатель компании Денис Шуровский привлек в качестве партнера Минпромторг России. Правительству должно было особенно понравиться то, что производство собирались наладить в Тольятти, где находится головное предприятие АВТОВАЗа. Министр промышленности России Денис Мантуров в декабре прошлого года объявил, что производство Zetta должно начаться через несколько недель, но сроки сдвигались все дальше и дальше. Сначала говорили о «задержках из-за пандемии коронавируса». При этом готовая к серийному производству модель так и не была представлена.

Но сейчас становится все более очевидным, что проект, похоже, вот-вот завершится, так и не начавшись. В начале сентября стало известно, что экспертное жюри фонда развития промышленности Минпромторга отказалось предоставить будущему производителю электромобиля Zetta необходимый грант в размере почти 100 млн рублей, посчитав, что собственных средств компании даже с учетом этих денег не хватит для запуска производства с нуля.

«Компании нужен инвестор, который поверит в рыночные перспективы продукта и будет готов софинансировать проект вместе с фондом. ФРП готов рассмотреть заявку еще раз, как только такой инвестор будет найден», — так мягко прозвучал отказ из уст одного из представителей фонда.

Однако экономические перспективы проекта как раз и вызывают сомнения. «Превосходство даже на уровне 5% над другими производителями по потребляемой мощности на самом деле невозможно», — отметил Родион Сурков, управляющий директор «Русэлпрома», крупнейшего российского производителя электроприводов. И действительно пока не предоставлено никаких независимых доказательств обещанной производительности.

В целом же перспективы российского рынка электромобилей далеко не радужные. По данным «Автостата», за первые семь месяцев этого года россияне купили всего 169 новых электромобилей. Эксперты единодушно признают, что электромобили в России — не более чем игрушка для богатых горожан. Принимая во внимание мизерность рынка сбыта, в настоящее время не может быть и речи о создании сети зарядных станций, а без развитой инфраструктуры приобретение дорогостоящего электромобиля становится бессмысленным.

Вопросы вызывает и сам прототип Zetta, опытные образцы которого были собраны в мастерской ​​Тольятти, где Шуровский делает двигатели для лодок, и больше напоминали самоделки. Под грубой пластиковой оболочкой скрывается неаккуратно сваренный металлический каркас, в интерьере использованы детали Лады, а пол в салоне покрыт дешевым автобусным линолеумом. По словам Шуровского, отдельные детали пришлось покупать через AliExpress, поскольку китайские промышленные поставщики отставали от графика из-за разгула пандемии. Более чем понятно, что такой прототип не вызвал большого энтузиазма у государственных «спонсоров», подытоживает немецкое издание.

Увы, в перспективность ё-мобилей у нас верят мало, до сих пор все подобного рода проекты терпели неудачу. Да и в Европе продвижение машин на «чистой» энергии дается с трудом. Есть несколько стран, вроде Норвегии или Исландии, где это удалось, но в целом, пока результат очень скромный. Что касается России, то понятно, почему денег на развитие электрокаров государство жалеет. С точки зрения властей, и Путин это неоднократно подчеркивал, выгоднее инвестировать в развитие техники на метане, особенно если решить вопрос с заправками. Газа у нас много, и он недорогой, и такие автомобили в целом выходят более экологичными.

После провального прохоровского ё-мобиля был еще проект Monarch , только вот о нем уже давно ничего не слышно.

Фото: Zetta