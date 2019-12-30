Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — журнал За рулем

Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит

Появившиеся снимки объяснили, почему вместо нового российского автомобиля на презентации показали только его зарядку.

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Фотографии автомобиля Monarch появились в сети. Об этом новом российском электромобиле впервые было заявлено в августе 2019 года, после чего разработчики опубликовали несколько компьютерных эскизов машины, стоимость которой должна составить от 1,8 млн до 5 млн рублей.

Напомним, что на презентацию 24 декабря 2019 года Monarch Concept S так и не приехал, что было объяснено проблемами логистики: автомобиль был отправлен в Москву самолетом, но так и не долетел. Согласно заявлению разработчиков, найти его можно будет в салоне электромобилей, расположенном в Москве, на Ленинградском шоссе, дом 47.

Что же из себя представляет новая российская разработка? Согласно снимкам, опубликованным Иваном Ивановым, автомобиль, который должны были показать журналистам, не совсем готов: нет фар и фонарей, а также креплений для них, видны швы непрофессиональной сварки и железные прутья, грунт под краской пузырится, а салон выглядит непригодным для присутствия в нем людей, хоть и оснащен красивыми на фоне общего разгрома четырьмя кожаными креслами.

Следует отметить не просто халтурное качество сборки. Каркас автомобиля — из профильных труб, листы металла лежат внахлест, а бруски каркаса (назовем их так) не сходятся. Обратите внимание и на то, сколько места оставлено для коленей переднего пассажира. Кроме того, под капотом автомобиля, кажется, находится старый двигатель от Nissan Leaf. Шасси так же принадлежит японскому автомобилю, который, похоже, стал донором для данного Monarch Concept S.

Конечно, разработка автомобиля — не самое простое занятие, требующее квалифицированных специалистов, дорогого оборудования, а также полноценного финансирования. Невыполнение любого из условий приводит к смерти проекта. Проект Monarch Concept S рискует!

Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит

Появившиеся снимки объяснили, почему вместо нового российского автомобиля на презентации показали только его зарядку.

Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042007Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042011Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042016Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042021Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042026Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042031Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042036Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042041Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042004Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042009Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042013Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042018Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042023Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042028Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042033Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042038Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042043Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042046Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042047Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042006Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042010Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042015Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042020Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042025Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042030Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит

  • Вот так должен был выглядеть интерьер автомобиля Monarch.

Фото: facebook.com/IvIvanov224

Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит

Появившиеся снимки объяснили, почему вместо нового российского автомобиля на презентации показали только его зарядку.

Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042016Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042015Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042007Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042011Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042021Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042026Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042031Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042036Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042041Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042004Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042009Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042013Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042018Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042023Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042028Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042033Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042038Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042043Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042046Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042047Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042006Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042010Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042020Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042025Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит — фото 1042030Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит
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