Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит

Появившиеся снимки объяснили, почему вместо нового российского автомобиля на презентации показали только его зарядку.

Материалы по теме В Москве представили электрокар Monarch Concept S — сам он приехать не смог

Фотографии автомобиля Monarch появились в сети. Об этом новом российском электромобиле впервые было заявлено в августе 2019 года, после чего разработчики опубликовали несколько компьютерных эскизов машины, стоимость которой должна составить от 1,8 млн до 5 млн рублей.

Напомним, что на презентацию 24 декабря 2019 года Monarch Concept S так и не приехал, что было объяснено проблемами логистики: автомобиль был отправлен в Москву самолетом, но так и не долетел. Согласно заявлению разработчиков, найти его можно будет в салоне электромобилей, расположенном в Москве, на Ленинградском шоссе, дом 47.

Что же из себя представляет новая российская разработка? Согласно снимкам, опубликованным Иваном Ивановым, автомобиль, который должны были показать журналистам, не совсем готов: нет фар и фонарей, а также креплений для них, видны швы непрофессиональной сварки и железные прутья, грунт под краской пузырится, а салон выглядит непригодным для присутствия в нем людей, хоть и оснащен красивыми на фоне общего разгрома четырьмя кожаными креслами.

Следует отметить не просто халтурное качество сборки. Каркас автомобиля — из профильных труб, листы металла лежат внахлест, а бруски каркаса (назовем их так) не сходятся. Обратите внимание и на то, сколько места оставлено для коленей переднего пассажира. Кроме того, под капотом автомобиля, кажется, находится старый двигатель от Nissan Leaf. Шасси так же принадлежит японскому автомобилю, который, похоже, стал донором для данного Monarch Concept S.

Конечно, разработка автомобиля — не самое простое занятие, требующее квалифицированных специалистов, дорогого оборудования, а также полноценного финансирования. Невыполнение любого из условий приводит к смерти проекта. Проект Monarch Concept S рискует!

Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит Появившиеся снимки объяснили, почему вместо нового российского автомобиля на презентации показали только его зарядку. Новый российский автомобиль Monarch: как на самом деле он сейчас выглядит

Вот так должен был выглядеть интерьер автомобиля Monarch.

Фото: facebook.com/IvIvanov224