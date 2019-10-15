Наша новая марка Monarch: вот анонс интерьера модели Concept S
В компании обещают, что модель Concept S покажут уже в этом году.
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Все видео — рисованная картинка, на ней видно, что в предполагаемом автомобиле будут огромные дисплеи: заявленная ширина фронтального — 658 мм, он отцентрован по рулевой колонке.
На крыше располагаются панорамные стекла, во всю длину салона идут светодиоды. Сам салон отделан экокожей, льном, алюминием и хромом. В центре панели приборов расположены фирменные часы Monarch, покрытые родием.
Будущее автомобилей нового русского бренда по-прежнему представляется туманным, но основатели проекта утверждают, что в серийном исполнении Concept S будет точно так же скомпонован, а элементы салона разрабатывали специалисты компании, они не были заимствованы у других автопроизводителей. Впрочем, все это пока лишь картинки, посмотрим, что покажут на презентации бренда, если она когда-нибудь состоится.
- Первая информация о новом электромобильном бренде Монарх появилась лишь в августе. А в сентябре речь уже шла о концепте кроссовера SX.
Видео: YouTube
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