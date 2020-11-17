Не скоро. Единственное исключение — премиум-бренды, но их смогут позволить себе не многие.

Вопрос взят с форума «За рулем» (мы отвечаем на них периодически).

— Среди новинок осени не видно гибридов. Как вы считаете, чем это вызвано? Ведь спрос на «чистые» электромобили пока что измеряется единицами, а ДВС постепенно объявляются устаревшими.

— В России цель пересадить всех на электромобили на государственном уровне вообще не ставится. Дорогостоящие «электрички» в ближайшее время будут предлагаться в основном премиум-брендами, которые не гонятся за объемом продаж. Им важно показать, что они находятся на острие технического прогресса и уложиться в требования среднего расхода топлива по модельному ряду — чтобы не платить налоговым органам своих государств компенсацию. Эксперименты с электромобилями массовых марок потерпели фиаско (у нас): что Renault Twizy и Kangoo Z. E., что Mitsubishi i‑MiEV пользовались штучным спросом.

Гибриды уже не считают прогрессивными. Стоят они немало, выигрыш в расходе топлива минимален, поэтому спрос на них мизерный. Наш рынок покинул даже Prius, пионер массовых гибридных машин. Так что в ближайшее время в России будет два полюса: автомобили с ДВС (все сегменты) и электрокары (преимущественно премиум-класса).