10 главных автоновинок осени

Чего не будет, так это премьер от отечественных марок — все новинки перенесены на следующий год. Зато мы увидим обновленный Volkswagen Tiguan, а также Genesis GV80, новую Hyundai Elantra и Palisade.

Осенью ожидается выход двух электромобилей: Audi e-tron и Porsche Taycan. Похоже, что «электрички» перестают быть штучным товаром. Но машины с ДВС все еще в подавляющем большинстве — будет россыпь новинок.

Hyundai Elantra

Материалы по теме Hyundai Elantra — теперь четырехдверное купе

В недалеком прошлом по объему продаж Elantra на равных соперничала с одноплатформенным Kia Cerato. Однако в настоящий момент интерес к ней заметно ниже. С учетом схожих цен и общей технической начинки, отставание можно объяснить только спорным дизайном.

Зато та, что придет ей на смену осенью, — огонь! Атлетичный кузов с лихо ниспадающей крышей и коротеньким багажником выглядит нетривиально — такой в потоке не затеряется. Гораздо интереснее стал и салон.

Как ожидается, Hyundai сохранит атмосферные моторы 1.6 и 2.0, однако на смену 6-ступенчатому автомату должен прийти вариатор.

Hyundai Elantra

Hyundai Palisade

Обычно марка Hyundai приводит новинки в Россию через несколько месяцев после дебюта, однако ожидание флагманского кроссовера Palisade растянулось до двух лет — из-за ажиотажного спроса на домашнем рынке. Большие габариты позволили установить в салоне три ряда сидений. Причем с недавних пор корейцы предлагают версию с индивидуальными креслами во втором ряду — как в люкс-кроссоверах. Самая примечательная деталь на водительском месте — кнопочный блок управления автоматом. Гамма моторов состоит из бензинового V6 3.8 (295 л.с.) и турбодизеля 2.2 (202 л.с.). Мощность последнего для нашего рынка скорее всего снизят до 199 сил — чтобы не переплачивать за транспортный налог.

Hyundai Palisade

Алексей Калицев, управляющий директор Хендэ Мотор СНГ:

«Новые Elantra и Palisade — это важные, но не единственные наши премьеры. Вскоре вслед за ними появится модернизированный кроссовер Santa Fe, который базируется на новой платформе».

Volkswagen Tiguan

Последние пару лет Tiguan занимает в России верхнюю строчку продаж в сегменте С-кроссоверов, поэтому к появлению модернизированной версии у нас повышенный интерес. Автомобиль получил оптику в стиле нового Гольфа, причем светодиодная начинка теперь входит в базовое оснащение. В салоне — новый руль, блок управления климат-контролем (все кнопки у него теперь сенсорные) и современная мультимедиасистема MIB3, уже известная по рестайлинговому Пассату. В Европе Tiguan получил обновленную гамму двигателей, однако на нашем рынке силовые агрегаты останутся прежними.

Toyota Fortuner

Материалы по теме Обновленные Toyota Fortuner и Hilux: открыт прием заказов

Этот среднеразмерный рамный внедорожник снаружи изменился мало: переоформленные фары, бамперы и радиаторную решетка почти не изменили облик машины. Заметить в салоне новую графику на панели приборов и дополнительный дюйм на экране мультимедийки с ходу тоже сможет не каждый.

Но на ходу обновленный Fortuner (речь о дизельной версии) сразу даст о себе знать — у него более бойкая динамика. Работающий на тяжелом топливе мотор 2.8 стал более производительным. Он выдает 200 л.с. и 500 Нм против прежних 177 и 450 Нм. А вот у бензинового атмосферника 2.7 отдача не поменялась: 166 л.с. и 245 Нм.

Audi e-tron

Материалы по теме Электрокроссовер Audi e-tron: тест в песках Абу-Даби

С ходу и не скажешь, что это электромобиль — снаружи Audi e-tron очень похож обыкновенный кроссовер из Ингольштадта. Впрочем, есть у него деталь, которую пока еще в России не предлагали, — камеры заднего вида вместо традиционных зеркал. Первое время у нас будут доступны только модификации 55 quattro, что подразумевает по электромотору для каждой оси суммарной пиковой мощностью 408 л.с. Емкость тяговой батареи составляет 95 кВт∙ч. При полном заряде дальность пробега достигает 411 км.

Кстати, поначалу электрокроссовер будет доступен только в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В других городах e-tron появится позднее.

Chery Tiggo 7 Pro

Китайскую «семерку» назвать полностью новой моделью было бы не совсем верно, ведь в ее основе лежит прежняя переднеприводная платформа T1X. Но кузов другой — солидный, современный. Интерьер тоже полностью переработан. Также заявлено об увеличении пространства на втором ряду и более вместительном багажнике. Для Tiggo 7 Pro предложат полуторалитровый турбомотор (147 л.с.), который нам уже хорошо знаком. Вот только если прежде этот двигатель сочетался исключительно с механикой, то теперь — с вариатором.

Chery Tiggo 7 Pro

Genesis G80

Третье поколение корейского бизнес-седана/ Во-первых — на редкость привлекательный дизайн (на мой взгляд,это самый красивый Genesis) с запоминающейся двухъярусной передней и задней оптикой. Во-вторых, у G80 наибольшие в сегменте габариты, что обещает еще более просторный салон. Наконец, ходовые качества «восьмидесятки» должны стать еще более интересными — благодаря снизившемуся центру тяжести и увеличенной жесткости кузова. В России G80 предложат с двумя вариантами бензиновых турбомоторов: «четверка» 2.5 (249 л.с.) и V6 3.5 (379 л.с.). Доступный в Корее дизель к нам не повезут.

Genesis G80

Genesis GV80

День в день с седаном корейцы обещают запустить и GV80 — до него марка Genesis кроссоверов не выпускала. По габаритам он находится на территории BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. Как и у «немцев», в основе лежит заднеприводная платформа — передние колеса здесь подключает многодисковая муфта. А вот пневмоподвеска не предлагается даже за доплату — а ведь в этом сегменте она давно уже стала нормой. Линейка бензиновых двигателей будет почти такой же, что и у седана G80. Компанию им составит дизельная 3-литровая «шестерка» мощностью 249 л.с.

Genesis GV80

Land Rover Defender

Преемник легендарного Дефендера только внешне напоминает предка. В реальности это совсем другая машина. Рамы больше нет — кузов (он выполнен из алюминия) сделан несущим. Вместо неразрезных мостов применена независимая подвеска. Причем на нашем рынке она дополнена пневмобаллонами. Немыслимое для предшественника оборудование! Салон стал просторнее и удобнее. На выбор предлагается три варианта двигателей: бензиновая «шестерка» 3.0 (400 л.с.) и пара 2-литровых турбодизелей (200 либо 240 л.с.).

Land Rover Defender

Наталья Трынко, руководитель PR группы Jaguar Land Rover Россия:

«Это только начало — вскоре мы расширим гамму модификаций. В частности, планируем начать поставки версии с короткой колесной базой — она будет называться Defender 90».













Porsche Taycan

Электромобили Tesla модны во всем мире считаются престижными и продаются большими тиражами. Но только не у нас — официальных дилеров американской марки в России нет. До недавних пор фанаты «электричек» завозили их окольными путями, но вскоре их мытарства прекратятся... Нет, Тесла пока не открывает у нас представительство — Porsche начинает продажи седана Taycan, который играет на поляне Tesla S, но современнее ее. И престижнее. Предлагается три модификации: 435-сильная 4S (при активации Launch Control — 530 л.с.), 625-сильная Turbo (680 л.с.) и 625-сильная Turbo S (761 л.с.). До сотни они ускоряются за 4,0, 3,2 и 2,8 секунд соответственно. А запас хода составляет 407, 421 и 450 км.

Porsche Taycan

На самом деле новинок больше. Список можно расширить эксклюзивным кроссовером Aston Martin DBX, огромными Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade, рестайлинговыми Kia Mohave и Mitsubishi Pajero Sport.

10 главных автоновинок осени Чего не будет, так это премьер от отечественных марок — все новинки перенесены на следующий год. Зато мы увидим обновленный Volkswagen Tiguan, а также Genesis GV80, новую Hyundai Elantra и Palisade. 10 главных автоновинок осени

Фото: фирмы-производители