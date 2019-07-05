Обновленный VW Tiguan: все изменения — журнал За рулем

Обновленный VW Tiguan: все изменения

Кроссовер получил новые версии, включая 320-сильную R, и ряд технологичных систем.

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Рестайлинговый Tiguan отличает обновленная решетка радиатора и фары, которые похожи на оптику нового Гольфа. Кроме того, модель оснащается спортивным передним бампером с большим и широким воздухозаборником, очерченным по краям эффектными дугами.

Сзади — новые фонари и бампер. Надпись «Tiguan» теперь находится по центру двери багажника. Обновился и значок «4Motion». Кроме того, кроссовер будет предлагаться с колесными дисками нового дизайна.

В салоне появилось новое рулевое колесо с подсветкой сенсорных кнопок. Кстати, подобные сенсорные кнопки есть и на центральной консоли, что может быть не совсем удобно — в движении их сложно нащупать вслепую. В топовых комплектациях будет предлагаться высокотехнологичная система климат-контроля.

Появилась новая информационно-развлекательная система с голосовым управлением, которая совместима со смартфонами. Также в оснащение кроссовера входит цифровая панель приборов диагональю 8 или 10,25 дюймов. Среди прочих опций — 15-цветная подсветка салона и премиальная аудиосистема Fender мощностью 480 Вт.

Кроме того, у Тигуана новая система безопасности — Travel Assist,призванная контролировать рулевое управление, ускорение и торможение на скоростях от 1 до 209 км/ч, адаптивный круиз-контроль нового поколения, который «учитывает данные об ограничениях скорости, дорожные знаки, наличие перекрестков, в том числе с круговым движением».

Помимо знакомых двигателей кроссовер получит новую гибридную силовую установку мощностью 245 л.с., а также 320-сильный мотор в версии R.

В продажу обновленная модель должна поступить в ближайшее время, но, вероятно, российским покупателям придется подождать, пока сборка обновленного Тигуана не будет налажена на заводе концерна под Калугой.

Обновленный VW Tiguan: все изменения

Кроссовер получил новые версии, включая 320-сильную R, и ряд технологичных систем.

Обновленный VW Tiguan: все изменения — фото 1142782Обновленный VW Tiguan: все изменения — фото 1142783Обновленный VW Tiguan: все изменения — фото 1142784Обновленный VW Tiguan: все изменения — фото 1142786Обновленный VW Tiguan: все изменения — фото 1142785Обновленный VW Tiguan: все изменения — фото 1142787Обновленный VW Tiguan: все изменения

Фото: Volkswagen
Видео: Youtube

Обновленный VW Tiguan: все изменения

Кроссовер получил новые версии, включая 320-сильную R, и ряд технологичных систем.

Обновленный VW Tiguan: все изменения — фото 1142783Обновленный VW Tiguan: все изменения — фото 1142784Обновленный VW Tiguan: все изменения — фото 1142787Обновленный VW Tiguan: все изменения — фото 1142782Обновленный VW Tiguan: все изменения — фото 1142786Обновленный VW Tiguan: все изменения — фото 1142785Обновленный VW Tiguan: все изменения
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (14)

Volkswagen 2012 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Комфортный,тихий,быстрый,удобный. Возможность чиповки без проблем для двигателя.

Недостатки:

Нет.

Комментарий:

Тут многие пишут о жесткой подвеске, это вы ещё на рав4 значит не катались-вот где дубовая подвеска! Махнул рав на тигу и очень очень доволен! Другое измерение! Рав с вариатором не ехал, только выл ,и легендарная надежность тоёты что не оправдала себя: замена valvematic на 75тк обегчила бумажник ...

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