Кроссовер получил новые версии, включая 320-сильную R, и ряд технологичных систем.

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Рестайлинговый Tiguan отличает обновленная решетка радиатора и фары, которые похожи на оптику нового Гольфа. Кроме того, модель оснащается спортивным передним бампером с большим и широким воздухозаборником, очерченным по краям эффектными дугами.

Сзади — новые фонари и бампер. Надпись «Tiguan» теперь находится по центру двери багажника. Обновился и значок «4Motion». Кроме того, кроссовер будет предлагаться с колесными дисками нового дизайна.

В салоне появилось новое рулевое колесо с подсветкой сенсорных кнопок. Кстати, подобные сенсорные кнопки есть и на центральной консоли, что может быть не совсем удобно — в движении их сложно нащупать вслепую. В топовых комплектациях будет предлагаться высокотехнологичная система климат-контроля.

Появилась новая информационно-развлекательная система с голосовым управлением, которая совместима со смартфонами. Также в оснащение кроссовера входит цифровая панель приборов диагональю 8 или 10,25 дюймов. Среди прочих опций — 15-цветная подсветка салона и премиальная аудиосистема Fender мощностью 480 Вт.

Кроме того, у Тигуана новая система безопасности — Travel Assist,призванная контролировать рулевое управление, ускорение и торможение на скоростях от 1 до 209 км/ч, адаптивный круиз-контроль нового поколения, который «учитывает данные об ограничениях скорости, дорожные знаки, наличие перекрестков, в том числе с круговым движением».

Помимо знакомых двигателей кроссовер получит новую гибридную силовую установку мощностью 245 л.с., а также 320-сильный мотор в версии R.

В продажу обновленная модель должна поступить в ближайшее время, но, вероятно, российским покупателям придется подождать, пока сборка обновленного Тигуана не будет налажена на заводе концерна под Калугой.

Обновленный VW Tiguan: все изменения Кроссовер получил новые версии, включая 320-сильную R, и ряд технологичных систем. Обновленный VW Tiguan: все изменения

О стоимости обслуживания Фольксвагена Тигуана вы можете узнать здесь.

Фото: Volkswagen

Видео: Youtube