Определены бюджетные машины с самым дорогим ТО

Обслуживание у официального дилера — основное условие сохранения гарантии. При этом стоимость техобслуживания у официалов дороже, чем в специализированных неофициальных сервисах и, тем более, чем в гаражных или при замене расходников собственными силами. Следовательно, можно говорить о некотором удорожании покупаемых новых машин с отсроченными выплатами — затратами на техническое обслуживание у официальных дилеров.
Существует ли закономерность между ценой автомобиля и стоимостью его обслуживания? В моторы одного и того же объема заливается примерно одинаковое количество масла, меняются те же свечи и фильтры. Но при этом цена ТО машин одного класса существенно отличается. И дело не только в стоимости нормочасов.
Сравните, например, стоимость трех первых ТО Kia Sportage и Volkswagen Tiguan — 23 тысячи рублей против 41 тысячи (разница в сервисах московских дилеров по данным Autospot.ru). Но в процентном выражении цена ТО от стоимости самих кроссоверов мало отличается — 1,5% против 2,1%.
То есть производители стараются держать некий уровень цен, который зависит от заявленных при покупке автомобиля доходах (сумма, которую человек потратил на машину). Но это не так. Часто бюджетные модели требуют немалых затрат на ТО, составляющих больший процент от стоимости автомобиля.
На цену ТО влияет и маркетинговая политика компании. Так, например, в концерне Volkswagen стоимость каждого второго техобслуживания в два раза дороже предыдущего. У корейских и российских производителей цены на первые три ТО примерно одинаковы, а у японских есть скачки в пределах 30%. Напомним, речь идет о первых трех ТО. В итоге получается интересная картина.
Стоимость ТО в Москве и Санкт-Петербурге по данным Autospot.ru за март-май 2020 года
|
Место в рейтинге онлайн-продаж
|
Марка, модель
|
Средняя стоимость ТО (1, 2, 3) в Мск и Спб, руб.
|
Мск / цена ТО 1
|
Мск / цена ТО 2
|
Мск / цена ТО 3
|
Спб / цена ТО 1
|
Спб / цена ТО 2
|
Спб / цена ТО 3
|
1
|
Hyundai Creta
|
9935
|
13870
|
10360
|
8925
|
12994
|
8925
|
2
|
Mitsubishi Outlander
|
11177
|
16611
|
14610
|
9471
|
13885
|
12598
|
3
|
Skoda Kodiaq
|
12700
|
21400
|
12700
|
11400
|
19900
|
11400
|
4
|
Kia Rio
|
7459
|
7814
|
7262
|
8084
|
10436
|
8955
|
5
|
Hyundai Solaris
|
8533
|
12200
|
9363
|
7972
|
9992
|
7972
|
6
|
Skoda Octavia
|
12300
|
17613
|
12300
|
10825
|
18500
|
10825
|
7
|
Kia Sportage
|
7067
|
7807
|
8213
|
9060
|
10023
|
10221
|
8
|
Skoda Karoq
|
11964
|
20082
|
11964
|
11874
|
19972
|
11874
|
9
|
Skoda Rapid
|
12507
|
21153
|
12507
|
10500
|
17300
|
10500
|
10
|
Volkswagen Tiguan
|
10969
|
19479
|
10969
|
10941
|
21108
|
10941
|
11
|
Mazda CX-5
|
6960
|
9600
|
8490
|
12010
|
15370
|
13930
|
12
|
Hyundai Tucson
|
11349
|
12551
|
11521
|
10740
|
12715
|
10404
|
13
|
Hyundai Santa Fe
|
14616
|
20368
|
14616
|
13021
|
17429
|
13021
|
14
|
Lada Vesta
|
6800
|
8800
|
6800
|
6600
|
8800
|
6600
|
15
|
Kia Ceed
|
7135
|
9044
|
9844
|
9133
|
11221
|
10466
|
16
|
Kia Rio X-Line
|
6578
|
7919
|
7279
|
8084
|
10568
|
8955
|
17
|
Kia Optima
|
7286
|
8767
|
8352
|
9180
|
11400
|
10641
|
18
|
Kia Seltos
|
Нет данных
|
Нет данных
|
19
|
Volkswagen Polo
|
10352
|
18678
|
10352
|
11298
|
19426
|
11298
|
20
|
Kia Soul
|
7022
|
8199
|
7993
|
9526
|
11336
|
10914
Стоимость первых трех ТО более дорогих моделей выше, но она колеблется в пределах двух процентов от средней стоимости машины. Бюджетники же словно добирают недоплаченную за них стоимость во время посещения сервисов.
Так затраты на первые три ТО бюджетной модели Skoda Rapid достигают 5,2% от ее средней стоимости. Та же тенденция наблюдается и у Volkswagen Polo — 4,6%. Не дешев в обслуживании относительно своей цены и Hyundai Solaris —3,5%. Далее в рейтинге стоит поставить Skoda Octavia и Hyundai Creta — 3,1% и 3% соответственно. Сравнительно дорогой в обслуживании можно признать и Ладу Весту, стоимость первых трех ТО которой у официальных дилеров составляет 2,9% ее средней цены. Это московские особенности: в Санкт-Петербурге, например, процент получается другим.
Соотношение средней цены нового автомобиля и стоимости ТО в Москве и Санкт-Петербурге по данным Autospot.ru за март-май 2020 года
|
Место в рейтинге онлайн-продаж
|
Марка, модель
|
Средняя цена авто, руб.
|
Суммарная стоимость трех ТО
|
Стоимость первых трех ТО от стоимости авто
|
Мск
|
Спб
|
Мск
|
Спб
|
1
|
Hyundai Creta
|
1130055
|
34165
|
30844
|
3%
|
2,7%
|
2
|
Mitsubishi Outlander
|
1665094
|
42398
|
35954
|
2,5%
|
2,2%
|
3
|
Skoda Kodiaq
|
2152975
|
46800
|
42700
|
2,2%
|
2%
|
4
|
Kia Rio
|
925420
|
22535
|
27475
|
2,4%
|
3%
|
5
|
Hyundai Solaris
|
858891
|
30096
|
25936
|
3,5%
|
3%
|
6
|
Skoda Octavia
|
1354551
|
42213
|
40150
|
3,1%
|
3%
|
7
|
Kia Sportage
|
1571180
|
23087
|
29304
|
1,5%
|
1,9%
|
8
|
Skoda Karoq
|
1512789
|
44010
|
43720
|
2,9%
|
2,9%
|
9
|
Skoda Rapid
|
895733
|
46167
|
38300
|
5,2%
|
4,3%
|
10
|
Volkswagen Tiguan
|
1981086
|
41417
|
42990
|
2,1%
|
2,2%
|
11
|
Mazda CX-5
|
1917038
|
25050
|
41310
|
1,3%
|
2,2%
|
12
|
Hyundai Tucson
|
1709636
|
35421
|
33859
|
2,1%
|
2%
|
13
|
Hyundai Santa Fe
|
2470292
|
49600
|
43471
|
2%
|
1,8%
|
14
|
Lada Vesta
|
783657
|
22400
|
22000
|
2,9%
|
2,8%
|
15
|
Kia Ceed
|
1239385
|
26023
|
30820
|
2,10%
|
2,50%
|
16
|
Kia Rio X-Line
|
948063
|
21776
|
27607
|
2,3%
|
2,9%
|
17
|
Kia Optima
|
1465547
|
24405
|
31221
|
1,7%
|
2,1%
|
18
|
Kia Seltos
|
1523306
|
Нет данных
|
Нет данных
|
19
|
Volkswagen Polo
|
856399
|
39382
|
42022
|
4,6%
|
4,9%
|
20
|
Kia Soul
|
1303540
|
23201
|
31776
|
1,7%
|
2,4%
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Фото: depositphotos.com