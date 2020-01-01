Определены бюджетные машины с самым дорогим ТО

Исследование сравнивает стоимость трех первых ТО со стоимостью нового автомобиля.

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Обслуживание у официального дилера — основное условие сохранения гарантии. При этом стоимость техобслуживания у официалов дороже, чем в специализированных неофициальных сервисах и, тем более, чем в гаражных или при замене расходников собственными силами. Следовательно, можно говорить о некотором удорожании покупаемых новых машин с отсроченными выплатами — затратами на техническое обслуживание у официальных дилеров.

Существует ли закономерность между ценой автомобиля и стоимостью его обслуживания? В моторы одного и того же объема заливается примерно одинаковое количество масла, меняются те же свечи и фильтры. Но при этом цена ТО машин одного класса существенно отличается. И дело не только в стоимости нормочасов.

Сравните, например, стоимость трех первых ТО Kia Sportage и Volkswagen Tiguan — 23 тысячи рублей против 41 тысячи (разница в сервисах московских дилеров по данным Autospot.ru). Но в процентном выражении цена ТО от стоимости самих кроссоверов мало отличается — 1,5% против 2,1%.

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То есть производители стараются держать некий уровень цен, который зависит от заявленных при покупке автомобиля доходах (сумма, которую человек потратил на машину). Но это не так. Часто бюджетные модели требуют немалых затрат на ТО, составляющих больший процент от стоимости автомобиля.

На цену ТО влияет и маркетинговая политика компании. Так, например, в концерне Volkswagen стоимость каждого второго техобслуживания в два раза дороже предыдущего. У корейских и российских производителей цены на первые три ТО примерно одинаковы, а у японских есть скачки в пределах 30%. Напомним, речь идет о первых трех ТО. В итоге получается интересная картина.

Стоимость ТО в Москве и Санкт-Петербурге по данным Autospot.ru за март-май 2020 года

Место в рейтинге онлайн-продаж Марка, модель Средняя стоимость ТО (1, 2, 3) в Мск и Спб, руб. Мск / цена ТО 1 Мск / цена ТО 2 Мск / цена ТО 3 Спб / цена ТО 1 Спб / цена ТО 2 Спб / цена ТО 3 1 Hyundai Creta 9935 13870 10360 8925 12994 8925 2 Mitsubishi Outlander 11177 16611 14610 9471 13885 12598 3 Skoda Kodiaq 12700 21400 12700 11400 19900 11400 4 Kia Rio 7459 7814 7262 8084 10436 8955 5 Hyundai Solaris 8533 12200 9363 7972 9992 7972 6 Skoda Octavia 12300 17613 12300 10825 18500 10825 7 Kia Sportage 7067 7807 8213 9060 10023 10221 8 Skoda Karoq 11964 20082 11964 11874 19972 11874 9 Skoda Rapid 12507 21153 12507 10500 17300 10500 10 Volkswagen Tiguan 10969 19479 10969 10941 21108 10941 11 Mazda CX-5 6960 9600 8490 12010 15370 13930 12 Hyundai Tucson 11349 12551 11521 10740 12715 10404 13 Hyundai Santa Fe 14616 20368 14616 13021 17429 13021 14 Lada Vesta 6800 8800 6800 6600 8800 6600 15 Kia Ceed 7135 9044 9844 9133 11221 10466 16 Kia Rio X-Line 6578 7919 7279 8084 10568 8955 17 Kia Optima 7286 8767 8352 9180 11400 10641 18 Kia Seltos Нет данных Нет данных 19 Volkswagen Polo 10352 18678 10352 11298 19426 11298 20 Kia Soul 7022 8199 7993 9526 11336 10914

Стоимость первых трех ТО более дорогих моделей выше, но она колеблется в пределах двух процентов от средней стоимости машины. Бюджетники же словно добирают недоплаченную за них стоимость во время посещения сервисов.

Так затраты на первые три ТО бюджетной модели Skoda Rapid достигают 5,2% от ее средней стоимости. Та же тенденция наблюдается и у Volkswagen Polo — 4,6%. Не дешев в обслуживании относительно своей цены и Hyundai Solaris —3,5%. Далее в рейтинге стоит поставить Skoda Octavia и Hyundai Creta — 3,1% и 3% соответственно. Сравнительно дорогой в обслуживании можно признать и Ладу Весту, стоимость первых трех ТО которой у официальных дилеров составляет 2,9% ее средней цены. Это московские особенности: в Санкт-Петербурге, например, процент получается другим.

Соотношение средней цены нового автомобиля и стоимости ТО в Москве и Санкт-Петербурге по данным Autospot.ru за март-май 2020 года

Место в рейтинге онлайн-продаж Марка, модель Средняя цена авто, руб. Суммарная стоимость трех ТО Стоимость первых трех ТО от стоимости авто Мск Спб Мск Спб 1 Hyundai Creta 1130055 34165 30844 3% 2,7% 2 Mitsubishi Outlander 1665094 42398 35954 2,5% 2,2% 3 Skoda Kodiaq 2152975 46800 42700 2,2% 2% 4 Kia Rio 925420 22535 27475 2,4% 3% 5 Hyundai Solaris 858891 30096 25936 3,5% 3% 6 Skoda Octavia 1354551 42213 40150 3,1% 3% 7 Kia Sportage 1571180 23087 29304 1,5% 1,9% 8 Skoda Karoq 1512789 44010 43720 2,9% 2,9% 9 Skoda Rapid 895733 46167 38300 5,2% 4,3% 10 Volkswagen Tiguan 1981086 41417 42990 2,1% 2,2% 11 Mazda CX-5 1917038 25050 41310 1,3% 2,2% 12 Hyundai Tucson 1709636 35421 33859 2,1% 2% 13 Hyundai Santa Fe 2470292 49600 43471 2% 1,8% 14 Lada Vesta 783657 22400 22000 2,9% 2,8% 15 Kia Ceed 1239385 26023 30820 2,10% 2,50% 16 Kia Rio X-Line 948063 21776 27607 2,3% 2,9% 17 Kia Optima 1465547 24405 31221 1,7% 2,1% 18 Kia Seltos 1523306 Нет данных Нет данных 19 Volkswagen Polo 856399 39382 42022 4,6% 4,9% 20 Kia Soul 1303540 23201 31776 1,7% 2,4%

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