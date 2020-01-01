Определены бюджетные машины с самым дорогим ТО — журнал За рулем

Определены бюджетные машины с самым дорогим ТО

Исследование сравнивает стоимость трех первых ТО со стоимостью нового автомобиля.

Материалы по теме
Самые дорогие и дешевые в обслуживании машины. Топ-10

Обслуживание у официального дилера — основное условие сохранения гарантии. При этом стоимость техобслуживания у официалов дороже, чем в специализированных неофициальных сервисах и, тем более, чем в гаражных или при замене расходников собственными силами. Следовательно, можно говорить о некотором удорожании покупаемых новых машин с отсроченными выплатами — затратами на техническое обслуживание у официальных дилеров.

Существует ли закономерность между ценой автомобиля и стоимостью его обслуживания? В моторы одного и того же объема заливается примерно одинаковое количество масла, меняются те же свечи и фильтры. Но при этом цена ТО машин одного класса существенно отличается. И дело не только в стоимости нормочасов.

Сравните, например, стоимость трех первых ТО Kia Sportage и Volkswagen Tiguan — 23 тысячи рублей против 41 тысячи (разница в сервисах московских дилеров по данным Autospot.ru). Но в процентном выражении цена ТО от стоимости самих кроссоверов мало отличается — 1,5% против 2,1%.

Материалы по теме
Содержание машины дорожает для россиян: +22% за год

То есть производители стараются держать некий уровень цен, который зависит от заявленных при покупке автомобиля доходах (сумма, которую человек потратил на машину). Но это не так. Часто бюджетные модели требуют немалых затрат на ТО, составляющих больший процент от стоимости автомобиля.

На цену ТО влияет и маркетинговая политика компании. Так, например, в концерне Volkswagen стоимость каждого второго техобслуживания в два раза дороже предыдущего. У корейских и российских производителей цены на первые три ТО примерно одинаковы, а у японских есть скачки в пределах 30%. Напомним, речь идет о первых трех ТО. В итоге получается интересная картина.

Стоимость ТО в Москве и Санкт-Петербурге по данным Autospot.ru за март-май 2020 года

Место в рейтинге онлайн-продаж

Марка, модель

Средняя стоимость ТО (1, 2, 3) в Мск и Спб, руб.

Мск / цена ТО 1

Мск / цена ТО 2

Мск / цена ТО 3

Спб / цена ТО 1

Спб / цена ТО 2

Спб / цена ТО 3

1

Hyundai Creta

9935

13870

10360

8925

12994

8925

2

Mitsubishi Outlander

11177

16611

14610

9471

13885

12598

3

Skoda Kodiaq

12700

21400

12700

11400

19900

11400

4

Kia Rio

7459

7814

7262

8084

10436

8955

5

Hyundai Solaris

8533

12200

9363

7972

9992

7972

6

Skoda Octavia

12300

17613

12300

10825

18500

10825

7

Kia Sportage

7067

7807

8213

9060

10023

10221

8

Skoda Karoq

11964

20082

11964

11874

19972

11874

9

Skoda Rapid

12507

21153

12507

10500

17300

10500

10

Volkswagen Tiguan

10969

19479

10969

10941

21108

10941

11

Mazda CX-5

6960

9600

8490

12010

15370

13930

12

Hyundai Tucson

11349

12551

11521

10740

12715

10404

13

Hyundai Santa Fe

14616

20368

14616

13021

17429

13021

14

Lada Vesta

6800

8800

6800

6600

8800

6600

15

Kia Ceed

7135

9044

9844

9133

11221

10466

16

Kia Rio X-Line

6578

7919

7279

8084

10568

8955

17

Kia Optima

7286

8767

8352

9180

11400

10641

18

Kia Seltos

Нет данных

Нет данных

19

Volkswagen Polo

10352

18678

10352

11298

19426

11298

20

Kia Soul

7022

8199

7993

9526

11336

10914

Стоимость первых трех ТО более дорогих моделей выше, но она колеблется в пределах двух процентов от средней стоимости машины. Бюджетники же словно добирают недоплаченную за них стоимость во время посещения сервисов.

Так затраты на первые три ТО бюджетной модели Skoda Rapid достигают 5,2% от ее средней стоимости. Та же тенденция наблюдается и у Volkswagen Polo — 4,6%. Не дешев в обслуживании относительно своей цены и Hyundai Solaris —3,5%. Далее в рейтинге стоит поставить Skoda Octavia и Hyundai Creta — 3,1% и 3% соответственно. Сравнительно дорогой в обслуживании можно признать и Ладу Весту, стоимость первых трех ТО которой у официальных дилеров составляет 2,9% ее средней цены. Это московские особенности: в Санкт-Петербурге, например, процент получается другим.

Соотношение средней цены нового автомобиля и стоимости ТО в Москве и Санкт-Петербурге по данным Autospot.ru за март-май 2020 года

Место в рейтинге онлайн-продаж

Марка, модель

Средняя цена авто, руб.

Суммарная стоимость трех ТО

Стоимость первых трех ТО от стоимости авто

Мск

Спб

Мск

Спб

1

Hyundai Creta

1130055

34165

30844

3%

2,7%

2

Mitsubishi Outlander

1665094

42398

35954

2,5%

2,2%

3

Skoda Kodiaq

2152975

46800

42700

2,2%

2%

4

Kia Rio

925420

22535

27475

2,4%

3%

5

Hyundai Solaris

858891

30096

25936

3,5%

3%

6

Skoda Octavia

1354551

42213

40150

3,1%

3%

7

Kia Sportage

1571180

23087

29304

1,5%

1,9%

8

Skoda Karoq

1512789

44010

43720

2,9%

2,9%

9

Skoda Rapid

895733

46167

38300

5,2%

4,3%

10

Volkswagen Tiguan

1981086

41417

42990

2,1%

2,2%

11

Mazda CX-5

1917038

25050

41310

1,3%

2,2%

12

Hyundai Tucson

1709636

35421

33859

2,1%

2%

13

Hyundai Santa Fe

2470292

49600

43471

2%

1,8%

14

Lada Vesta

783657

22400

22000

2,9%

2,8%

15

Kia Ceed

1239385

26023

30820

2,10%

2,50%

16

Kia Rio X-Line

948063

21776

27607

2,3%

2,9%

17

Kia Optima

1465547

24405

31221

1,7%

2,1%

18

Kia Seltos

1523306

Нет данных

Нет данных

19

Volkswagen Polo

856399

39382

42022

4,6%

4,9%

20

Kia Soul

1303540

23201

31776

1,7%

2,4%

  • Стоит ли пользоваться продленной гарантией на автомобили? Все плюсы и минусы этого вы найдете здесь.

Фото: depositphotos.com

88
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Оцените материал
1:0
Читать комментарии
Загрузка...