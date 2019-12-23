Какой VW Polo выбрать: седан или новый лифтбек?

Новый Поло уже поступил к дилерам и стоит в шоу-румах рядом с предшественником. Основное отличие — в типах кузова, цены почти одинаковые. Но есть нюансы.

Материалы по теме Volkswagen Polo с пробегом — все его проблемы и решения

Прайс-лист Поло-седана начинается от 798 000 рублей, лифтбека — от 792 900. Это потому, что прежнее поколение машины больше не продается в доступной ранее минимальной комплектации.

Лифтбек, построенный на той же платформе PQ25, имеет кардинальное отличие — багажник, дверь которого открывается вместе со стеклом и позволяет нагрузить выглядящий, как седан, автомобиль под потолок. Объем грузового отделения до шторки тоже увеличился на 90 литров и составляет теперь 550 литров.

Старый Volkswagen Polo (седан) Новый Volkswagen Polo (лифтбек)

Второе преимущество новинки — увеличенная на 38 мм колесная база. Эти почти четыре сантиметра отданы задним пассажирам, и теперь на втором ряду стало заметно просторнее. Сам же лифтбек длиннее седана-предшественника на 79 мм.

Третье значительное отличие — оснащение. В базе новый Поло получил систему стабилизации, центральный замок, светодиоды в фарах и мультимедиа с 6,5-дюймовым монитором. Но мало кто выберет новый Поло в минималке из-за отсутствия в комплектации кондиционера и обогрева сидений. Следовательно, оптимальный по уровню оснащения теперь стоит от 837 900 рублей.

Салон старого Volkswagen Polo (седана)

Двигатели и коробки передач у Поло остались прежними. Мотор объемом 1,6 литра, как и раньше, работает на 92-м бензине, а механика и автомат беспроблемные, если их вовремя обслуживать. Осталось и сочетание 1,4-литрового мотора TSI с роботом DSG. Машина с этой связкой на 59 тысяч рублей дороже предшественника — 1 069 900 рублей, а в качестве бонусов имеет красивый руль с обогревом, круиз-контроль и задний центральный подлокотник.

Салон нового Volkswagen Polo (лифтбека)

Выходит, что брать Поло-седан имеет смысл только при наличии существенных скидок, которые производитель и дилеры пока не предлагают.

Все подробности сравнения старого и нового Фольксвагена Поло и выводы эксперта — в июльском выпуске журнала «За рулем» (скоро в продаже).

Volkswagen Polo не отличается доступным по цене обслуживанием — каждое второе его ТО почти в два раза дороже первого.

Фото: «За рулем», Volkswagen, depositphotos.com