В России модель представят в трех комплектациях, но с одним силовым агрегатом.

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Напомним, у модели с приставкой Pro общего с Tiggo 7 только платформа T1X и цифра 7 в названии. У автомобилей разные габариты, интерьер, экстерьер и силовые агрегаты. Дело в том, что с текущим кроссовером версию с приставкой Pro разделяет поколение. В Китае продаются новые Tiggo 7 Pro и Tiggo 7, у нас же «семерку» оставили в первом поколении, а Tiggo 7 Pro назначили отвечать за новую генерацию.

В салоне новых машин Pro будет виртуальная приборка, большой мультимедийный экран, «климат» с сенсорным управлением и электронный джойстик трансмиссии на центральной консоли. До сих пор ничего толком не было известно о моторе, и только сегодня китайский производитель приоткрыл карты. Chery Tiggo 7 Pro оснастят турбированным бензиновым двигателем 1,5 л мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Нм. В нем применен турбокомпрессор Honeywell и технология двойной коррекции фаз впускного и выпускного распределительных валов.

Этот мотор будет агрегатироваться вариатором CVT25, способным передавать максимальный крутящий момент в 280 Нм. Клиноременный вариатор оборудован стальным ремнем Bosch, который повышает коэффициент полезного действия трансмиссии до 92,5% и экономит 7% топлива.

С таким силовым агрегатом до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 9,8 с, а его максимальная скорость — 186 км/ч. На 100 километров пути автомобиль расходует 6,6 литра АИ-92 в загородном режиме, в комбинированном режиме — 8,2 литра и в городском — 10,8 литра.

Новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro: подробности о двигателе и коробке В России модель представят в трех комплектациях, но с одним силовым агрегатом. Новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro: подробности о двигателе и коробке

Недавно стало известно, что китайский производитель расчищает место на российском рынке для грядущих новинок.



Фото: Chery