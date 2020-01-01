Audi e-tron в России: заказы уже принимают, цена известна

Audi Россия объявляет старт приема заказов на свой первый электрический кроссовер. Цены стартуют от 5 595 000 рублей.

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Audi e-tron приводят в движение два электродвигателя суммарной мощностью 408 л. с. (300 кВт) при 664 Н·м крутящего момента. До сотни автомобиль разгоняется всего за 5,7 с, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 км/ч.

Аккумуляторная батарея обеспечивает запас хода на одной зарядке 436 км. Восстанавливать энергию кроссовер может двумя способами: в процессе рекуперации при движении накатом, когда водитель отпускает педаль акселератора, а также в момент торможения, когда нажата педаль тормоза. В обоих случаях электродвигатели выполняют функции генераторов, преобразуя кинетическую энергию Audi e-tron в электричество.

От зарядной станции с постоянным током мощностью до 150 кВт Audi e-tron пополнит запас энергии уже через 30 минут. Дома кроссовер можно заряжать переменным током мощностью до 11 кВт.

Автомобиль богато оснащен. Уже в начальной комплектации в салоне есть виртуальная приборная панель с четкой графикой и двумя режимами отображения информации. В опоры «зеркал» встроены небольшие камеры, изображения с них выводятся на дисплеи в салоне автомобиля. Среди других функций, которыми укомплектован электрокар: электрический полный привод quattro; адаптивная пневматическая подвеска; светодиодная оптика; многофункциональный кожаный руль; климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира; парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади; ассистент сохранения полосы движения; электропривод крышки багажника и многое другое.

Audi e-tron предложат в трех комплектациях: Advance, Sport и Design и двенадцати цветах на выбор. Также можно заказать эксклюзивные цвета окраски по программе Audi exclusive.

Электрический кроссовер сначала можно будет заказать в пяти дилерских центрах марки: Audi City Moscow (Москва), «Audi Центр Авилон» (Москва), «Audi Центр Запад» (Москва), «Audi Центр Лахта» (Санкт-Петербург) и «Audi Центр Екатеринбург» (Екатеринбург). Позже географию продаж расширят.

Подробнее о том, что собой представляет Audi e-tron, можно узнать здесь.

Audi e-tron в России: заказы уже принимают, цена известна Audi Россия объявляет старт приема заказов на свой первый электрический кроссовер. Цены стартуют от 5 595 000 рублей. Audi e-tron в России: заказы уже принимают, цена известна

Фото: Audi