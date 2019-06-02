Hyundai опубликовала первое официальное фото нового Santa Fe

Флагманский кроссовер полностью меняет внешность и платформу.

Материалы по теме Первый пикап Hyundai — так он будет выглядеть

Компания Hyundai впервые официально подтвердила смену поколения кроссовера Santa Fe, опубликовав тизер с изображением передней части автомобиля. Представленное фото ясно дает понять, что автомобиль будет совершенно другим — еще более широкий «гриль» и укрупненная эмблема должны сработать на имидж и статус. Однако и преемственность налицо: пятое поколение унаследует характерную двухэтажную структуру головной оптики — с «прищуренными» ходовыми огнями в верхней части и линзованными блоками основного света в бампере.

Платформа — принципиально новая: в Hyundai/Kia считают ее третьим поколением своих платформ и говорят, что она позволяет «значительно улучшить производительность, управляемость и безопасность, а также облегчить электрификацию силовых агрегатов». Есть вероятность, что речь идет о «тележке», которую уже примерил родственный кроссовер Kia Sorento.

Линейка силовых агрегатов пока не раскрыта — лишь обозначено, что в нее войдут и мягкие, и подключаемые гибридные версии. Без этого никак, ведь новый Santa Fe ориентирован на Европу — продажи в Старом Свете стартуют уже в сентябре 2020 года. В пресс-службе бренда обещают раскрыть больше информации в ближайшее время.

В России с 2018 года продается четвертое поколение Santa Fe, и в прошлом году кроссовер получил версию Rock Edition с ценой 2 949 000 рублей, а цена на базовый кроссовер со 188-сильным бензиновым мотором и автоматом на данный момент составляет 2 194 000 рублей.

Фото: Hyundai