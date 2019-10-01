Hyundai Tucson и Santa Fe в версии Rock Edition: теперь с новыми моторами

Hyundai представила новые лимитированные серии сразу для двух кроссоверов и новые двигатели для них.

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У дилеров Hyundai появились Tucson и Santa Fe лимитированной серии Rock Edition.

Кроссовер Hyundai Tucson Rock Edition представлен с двумя бензиновыми моторами: 2,0-литровым мощностью 150 л.с. и новым 2,4-литровым, мощностью 184 л.с. Оба агрегатируются с 6-ступенчатым автоматом.

В автомобилях Tucson Rock Edition легкосплавные 18-дюймовые диски, светодиодные фары с омывателем, передние и задние датчики парковки, 7-дюймовая мультимедиасистема, камера заднего вида, интерьер салона выполнен в сером или черном цвете, а на кузове размещена эмблема Rock Edition. Всего в продажу проступит тысяча таких кроссоверов.

Цены на Tucson Rock Edition начинаются от 1 699 000 рублей за модификацию с 2,0-литровым мотором и передним приводом (1 799 000 рублей — с полным) и 1 899 000 рублей попросят за автомобиль с новым 2,4-литровым мотором.

Santa Fe Rock Edition оснащен 19-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодными фарами с системой адаптивного освещения, панорамной крышей с люком, проекционным дисплеем и многим другим. Этот автомобиль предложат с 2,2-литровым дизельным мотором мощностью 200 л.с. (2 949 000 рублей) или новым 3,5-литровым бензиновым, мощностью 249 л.с. (2 999 000 рублей).

В продажу поступит 500 автомобилей Santa Fe новой серии.

Фото: Hyundai