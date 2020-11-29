Lexus уже не тот пошел... Лучший выбор на вторичке

Lexus — это Toyota, a Toyota — это надежность... ходит такая легенда. На самом деле, как у любого бренда, не только люксового, у этого есть беспроблемные модели, а есть неудачные.

Покупатели автомобилей с пробегом редко потом пользуются услугами официальных сервисов, предпочитая частные специализированные СТО, специалисты которых и помогли нам в составлении этого краткого гида.

Lexus IS

Lexis IS

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Модель давно не продается в России официально и на вторичном рынке не так много вариантов. Но при этом представлены все три поколения.

Самой популярной версией является седан второго поколения, который выпускался с 2005 по 2013 годы. Это надежный автомобиль, тем более что делался он в докризисные времена и на его узлах и агрегатах производитель не экономил.

Подавляющее количество предложений на вторичном рынке оснащены 2,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 208 л.с. и автоматом. Реже попадаются машины с 3,5-литровым бензиновым мотором (310 л.с.) и с 2,2-литровым турбодизелем 177 л.с.

Бензиновые двигатели не имеют типичных болезней, а вот у турбодизеля периодически закоксовывается клапан рециркуляции выхлопных газов и забивается выпускной коллектор. Детали эти не обязательно менять. Сперва их стоит почистить (3000 рублей за работу).

В истории седана была одна отзывная кампания — связана с ржавчиной на задних тормозных суппортах. Проводилась она в первый год продаж модели, и к сегодняшнему дню все седаны точно избавились от проблемы.

Lexus UX

Lexus UX

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Кроссовер появился в 2018 году, и стал ярким примером того, что новые Лексусы — это вам не старые Лексусы.

Во-первых, у UX слабое лакокрасочное покрытие — в угоду экологии все новые машины сегодня красятся не такими прочными эмалями, как прежде. В результате новый автомобиль быстро покрывается сколами и царапинами. Не лучшим образом ведет себя и хром.

Во-вторых, вариатор кроссовера оказался слишком нежным. Он боится пробуксовок и агрессивной езды — то есть ни для проселка, ни для города. А повышенный износ деталей трансмиссии может привести к скорому ремонту, который обойдется от 80 тысяч до 120 тысяч рублей.

Также на форумах можно найти упоминания о сбоях в электронике, но директор специализированного сервисного центра «Доктор 4х4» Андрей Пушкарев заверяет, что в этом плане у Лексусов все как раз в порядке и обращений с подобными поломками не бывает: все датчики и электронные блоки работают исправно.

Необходимо следить за радиатором UX — он быстро забивается и это приводит к перегреву мотора. Недолго ходит и рулевая рейка (от 18 тысяч рублей), ремонтировать которую скоро будет запрещено новым техрегламентом. Но, конечно же, многое зависит от того, где и как ездила машина.

Неприятно и то, что двигатель UX (в обеих версиях используется 2-литровый турбомотор) чувствителен к качеству бензина, а заправка абы где приведет к необходимости ремонта топливной системы.

Цепь ГРМ служит немногим дольше ремня и растягивается, о чем подскажет постоянный шум. Замена ее обходится недорого, а комплект можно купить за 10 тысяч рублей.

Lexus NX

Lexus NX

Кроссовер выпускается с 2014 года, но проблем у него не меньше, чем у UX. Это те же капризы вариатора, а также малый ресурс рулевой рейки, проблемы с лакокрасочным покрытием и хромом. К списку следует добавить быстрый износ тормозных колодок и дисков, которые к тому же склонны к перегреву и деформации: машина весит на 300 кг больше, чем UX и остановить ее сложнее. Заменить диски и колодки по кругу будет стоить около 30–40 тысяч, а цены на оригинальные и неоригинальные запчасти разнятся незначительно.

Двигатели и система полного привода кроссовера требуют регулярного качественного обслуживания, без которого неспособны служить долго и исправно. Основные работы по техобслуживанию, которое проводится каждые 10 000 км, стоят около 7–8 тысяч рублей.

Lexus RX

Lexus RX

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Одна из самых популярных моделей бренда тоже имеет слабые места. Например, коробка передач U660E может подвести. При этом ремонт обойдется недешево — от 80 тысяч до 150 тысяч рублей.

Мучает машину и ржавчина, которая может появляться на капоте, порогах и возле лобового стекла. Также у кроссовера тускнеют хромированные детали, мутнеет защитный пластик и быстро изнашивается салон. Есть даже жалобы на оплавление задних габаритов (цена подержанного составляет от 20 тысяч рублей), а передняя оптика может трескаться на морозе (цена подержанной фары — от 75 тысяч рублей).

Менять помпу охлаждения двигателя приходится чаще, чем хотелось бы, а стоит эта операция примерно 17,5 тысяч рублей. Слабым местом являются и сайлентблоки, из-за обветшания которых кроссовер начинает тянуть в сторону. Если их не заменить сразу (5,4 тысячи рублей за замену каждого), то они приговорят и другие детали подвески.

На больших пробегах порой приходится менять карданный вал (17 тысяч рублей). Рулевая же рейка ходит около 150 тысяч километров. Ее ремонт обойдется в 17 тысяч, а замена на новую — в 50–120 тысяч рублей, в зависимости от типа усилителя.

Lexus GX

Lexus GX

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Надежность внедорожника GX повыше, но тоже не 100-процентная. При наличии люка необходимо регулярно чистить его направляющие, иначе вода польется в салон. Стоит это копейки и особой проблемой не является.

Двигатели внедорожника склонны к течам из-за сальников распредвалов. Если ремонт совместить с заменой ремня ГРМ (25 тысяч рублей), то устранение течей обойдется всего в дополнительные 9 тысяч рублей.

При больших пробегах замены могут потребовать баллоны пневматики (10 тысяч рублей за баллон), а также гидроаккумуляторы системы активной стабилизации KDSS (18 тысяч рублей за штуку).

Не стоит забрасывать и автоматическую коробку передач, обслуживая ее каждые 40 тысяч километров, что вместе с расходниками стоит 12 тысяч рублей.

Lexus LX

Lexus LX

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У этого внедорожника слабым местом является система охлаждения, а точнее склонный к течам радиатор (цена нового — от 8–9 до 60 тысяч рублей). Это касается и автоматической коробки, обслуживать которую нужно в соответствии с регламентом (стоит это 12 тысяч рублей).

На больших пробегах замены или ремонта требует начинающая течь рулевая рейка (от 17 тысяч за ремонт до 120 тысяч за новую), передний редуктор, если машина часто выезжала на бездорожье (48–58 тысяч рублей), и главный тормозной цилиндр (87 тысяч рублей).

Среди мелких неприятностей — мутнеющий хром и сколы на краске, что, как мы уже писали, вызвано слабым лакокрасочным покрытием в угоду экологии.

Lexus GS

Lexus GS

Этот седан нельзя назвать самым неприхотливым Лексусом, но он определенно надежен. Среди слабых мест — муфта изменения фаз газораспределения VVTI 3-литрового 249-сильного мотора (15 тысяч рублей) и возможные задиры в пятом цилиндре (гильзовка обойдется в 200–250 тысяч рублей) из-за проблем с катализатором, замена которого стоит 70–80 тысяч рублей. Есть также нарекания на автомат при агрессивной манере езды (80–150 тысяч рублей) и перегревам двигателей из-за забившихся радиаторов. Не обошлось без проблем с лакокрасочным покрытием и хромом, а также растяжения цепи ГРМ (25–30 тысяч рублей).

Как и в случае с другими Лексусами, многое зависит от своевременного обслуживания. Например, каждые 15 тысяч километров нужно чистить и смазывать тормозные суппорты (1,2 тысячи рублей за колесо).

Lexus ES

Lexus ES

У этого седана тоже наблюдаются проблемы с краской и хромом, а также проблемы с вариатором при агрессивной манере езды и отсутствии должного обслуживания. Есть жалобы и на на текущую рулевую рейку. Все это уже знакомые проблемы, как и требовательность моторов к качественному бензину. Из собственных недостатков ES — электропривод люка, у которого выходит из строя сам механизм (от 2 тысяч рублей).

Lexus LS

Lexus LS

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Представительский седан бренда требует к себе не меньше внимания, чем другие Лексусы. У него есть проблемы с краской и хромом, а двигатели чувствительны к качеству топлива. Из-за большой массы и мощных моторов тормозные колодки и диски требуют достаточно частой замены (50–70 тысяч рублей за круг).

Как и у внедорожника LX, радиатор седана склонен к течам, что может приводить к перегреву мотора. Стоимость ремонта аналогична. Не любит агрессивной езды и вариатор машины, ремонт которого может обойтись в 80–150 тысяч рублей. Случается и досрочное растяжение цепи ГРМ, но происходит это уже на больших пробегах (25–30 тысяч рублей).

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Лексусы требуют к себе внимания и, получая его, а также качественное обслуживание, могут служить очень долго, легко проезжая более 300 тысяч километров. При этом обслуживание машин — не из самых дорогих и нет недостатка в запчастях, как оригинальных так и сторонних фирм.

Предпочесть лучше седаны и большие кроссоверы с внедорожниками — будучи старыми разработками, они лучше сбалансированы по характеристикам, а главным критерием отбора, после того, как вы определились с типом кузова, может стать лишь количество лошадиных сил, влияющих на размер транспортного налога.

Скоро в модельном ряду Lexus появится 600-сильный кроссовер.

Фото: Toyota, Jonathan Gallegos / Unsplash

Благодарим специалистов сервисного центра «Доктор 4х4» за помощь в подготовке материала.