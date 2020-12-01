8 полезных советов водителю на декабрь

Искупайте аккумулятор
Реже мойте машину
После мойки идеально высушить автомобиль не удастся — ни тщательная протирка, ни продувка не помогут. И не знаешь, какой сюрприз тебя ждет: то стекло не опускается, то зеркала не складываются или пробка топливного бака не отворачивается. Вода попадает и в микротрещины на лакокрасочном покрытии. А замерзая, разрывает краску, оголяя металл и способствуя коррозии. Мыть автомобиль зимой лучше не чаще, чем раз-два в месяц. И когда на улице несильный мороз. Совсем здорово — оставить на ночь машину в тепле (например, заехать на отапливаемый паркинг), чтобы она просохла.
Чаще проветривайте
Зимой лучше это делать всякий раз, когда оставляете автомобиль ночевать на парковке. На две-три минуты опустите все окна, а лучше — откройте двери. Теплый влажный воздух, накопившийся в салоне после поездки, быстро улетучится. И резко снизится вероятность, что наутро стекла изнутри покроются инеем, а двери примерзнут. А в пандемию проветривать полезно вдвойне — вместе с влагой еще и вирусов из машины выгоните.
Посещайте гипермаркеты
Выбирайтесь своей колеёй
Припарковав автомобиль на заснеженном участке, не спешите глушить двигатель. Поездите несколько метров вперед и назад, чтобы накатать колею. Тем самым вы значительно упростите выезд с парковки на следующий день.
Берите одеяла
Одно — для мотора. Укрытый им двигатель остается теплым примерно шесть часов при температуре воздуха около —10С°. Применение такого одеяла дает и другой положительный эффект: оно улучшает шумоизоляцию. Другое одеяло (или плед) — для вас. Оно поможет не замерзнуть, если машина сломается вдали от цивилизации, и придется долго ждать помощи.
Следите за дальнобойщиками
Осушайте бензин
В топливном баке может скапливаться до литра воды — она конденсируется на стенках резервуара, а также попадает внутрь вместе с бензином. При отрицательных температурах она замерзает и может обездвижить бензонасос или закупорить топливную магистраль, перекрыв подачу топлива в двигатель. Для профилактики в бак можно залить осушитель бензина — он свяжет воду, вместе с бензином она дойдет до камеры сгорания, где благополучно испарится.
Всех желающих поделиться своими «декабрьскими» советами приглашаем высказаться чуть ниже в комментариях. Тех, кто убежден, что ничего такого особенного с машиной в декабре делать не нужно, также просим обосновать!
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