8 полезных советов водителю на декабрь

Мыть машину — не надо. Аккумулятор можно сводить в душ. Разговаривать с заправщиками — полезно для машины.

Искупайте аккумулятор

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Батарея села, стартер не крутит, а ехать надо. И, как назло, рядом никого, кто дал бы прикурить. В таком крайнем случае поможет дедовский способ. Снимаем АКБ с машины, несем домой и, замотав в полиэтиленовый пакет, поливаем несколько минут под горячим душем. Вероятность того, что батарея после этого оживет и от нее можно будет пустить двигатель, очень велика. Но лучше все же следить за состоянием батареи и держать наготове малогабаритный бустер-пускач.

Реже мойте машину

После мойки идеально высушить автомобиль не удастся — ни тщательная протирка, ни продувка не помогут. И не знаешь, какой сюрприз тебя ждет: то стекло не опускается, то зеркала не складываются или пробка топливного бака не отворачивается. Вода попадает и в микротрещины на лакокрасочном покрытии. А замерзая, разрывает краску, оголяя металл и способствуя коррозии. Мыть автомобиль зимой лучше не чаще, чем раз-два в месяц. И когда на улице несильный мороз. Совсем здорово — оставить на ночь машину в тепле (например, заехать на отапливаемый паркинг), чтобы она просохла.

Чаще проветривайте

Зимой лучше это делать всякий раз, когда оставляете автомобиль ночевать на парковке. На две-три минуты опустите все окна, а лучше — откройте двери. Теплый влажный воздух, накопившийся в салоне после поездки, быстро улетучится. И резко снизится вероятность, что наутро стекла изнутри покроются инеем, а двери примерзнут. А в пандемию проветривать полезно вдвойне — вместе с влагой еще и вирусов из машины выгоните.

Посещайте гипермаркеты

Материалы по теме Вы неправильно накачиваете колеса! Есть секрет! И не только с целью что-то купить. Если загнать автомобиль на теплую подземную парковку, с него через некоторое время отвалятся замершие наросты с порогов и колесных арок, оттает заледеневшая жидкость в бачке, примерзшие двери и окна вновь начнут открываться. Пока автомобиль оттаивает, вы можете приятно и с пользой провести время в ТЦ… Ну и проверить давление в колесах: на морозе этим заниматься некомфортно.

Выбирайтесь своей колеёй

Припарковав автомобиль на заснеженном участке, не спешите глушить двигатель. Поездите несколько метров вперед и назад, чтобы накатать колею. Тем самым вы значительно упростите выезд с парковки на следующий день.

Берите одеяла

Одно — для мотора. Укрытый им двигатель остается теплым примерно шесть часов при температуре воздуха около —10С°. Применение такого одеяла дает и другой положительный эффект: оно улучшает шумоизоляцию. Другое одеяло (или плед) — для вас. Оно поможет не замерзнуть, если машина сломается вдали от цивилизации, и придется долго ждать помощи.

Следите за дальнобойщиками

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На АЗС имеют право продавать летнее дизтопливо... даже в декабре. И как убедиться, что вам заливают именно зимнюю солярку! Не стесняйтесь спросить у заправщиков, к какой колонке подъехать — бывает так, что зимнюю уже завезли, а летнюю еще не распродали. Посмотрите, где заливаются дальнобойщики, — это верный знак. И лучше заправляйтесь на брендовых АЗС — там меньше риск нарваться на плохое топливо. И возите на всякий случай флакон с антигелем. Если обещают резкое похолодание, лучше перестраховаться и накануне залить средство в бак. Добавлять его можно только в незастывшее топливо — иначе не сработает.

Осушайте бензин

В топливном баке может скапливаться до литра воды — она конденсируется на стенках резервуара, а также попадает внутрь вместе с бензином. При отрицательных температурах она замерзает и может обездвижить бензонасос или закупорить топливную магистраль, перекрыв подачу топлива в двигатель. Для профилактики в бак можно залить осушитель бензина — он свяжет воду, вместе с бензином она дойдет до камеры сгорания, где благополучно испарится.

Всех желающих поделиться своими «декабрьскими» советами приглашаем высказаться чуть ниже в комментариях. Тех, кто убежден, что ничего такого особенного с машиной в декабре делать не нужно, также просим обосновать!