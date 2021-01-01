Что будет с вашей машиной в —50 °C (эксперимент)

Автомобиль в принципе начинает ехать иначе. И не думайте, что работающий двигатель — это гарантия тепла.

Материалы по теме Как утеплить автомобиль: инструкция от якутов

В Центральной части России морозы нынешней зимой нередки, и они наверняка еще вернутся — поэтому кое-что из нижеизложенного может оказаться полезным. Но там, куда отправился наш обозреватель Юрий Тимкин, морозы куда серьезнее — «полтинник» не чрезвычайная ситуация, а норма жизни.

В зимнем путешествии от Якутска до Магадана по трассе Р504 «Колыма» температура колебалась между —45 °C и —59 °C. Общая дистанция составила более 2000 километров. Что же происходит с машиной на таких морозах? Рассказываем на примере прошедших это испытание Renault Arkana и Kaptur московской сборки.

Оймяконский фонтан, сотворенный из кружки с кипятком — любимая забава туристов

Если заглушить двигатель на всю ночь, то даже с утепленным моторным отсеком температура в нем упадет минимум до —35 °C. Заведется не всякая машина (наша завелась).

Через полчаса после выключения двигателя на выхлопной трубе намерзает огромный сталактит, который к утру превращается в сталагнат — то есть перемычку до земли.

Прогреть двигатель — только часть проблемы, ведь все остальное — подвеска, рулевая система, сцепление, ремни — ледяное! Первое время нужно ехать осторожно — потерявшие эластичность резинки-сальники-пыльники рвутся и текут на раз.

Шины за ночь тоже дубеют и «оквадрачиваются», вызывая адскую вибрацию при движении в первые минуты.

Не думайте, что работающий двигатель — гарантия тепла: комфортно только в движении, а на холостых и без нагрузки жара от мотора уже не хватает на обогрев салона.

Если отнестись к утеплению мотора без должного тщания, холод найдет свою жертву — например, прокладку масляного фильтра, что чревато быстрой потерей масла. Двигатель промерзает незаметно, но накрепко — даже на внутренней стороне масляной горловины появляется изморозь.

Когда температура падает до —54 °C, автомобиль в принципе начинает ехать иначе: амортизаторы перестают работать из-за загустевшего масла, педаль тормоза твердеет, а машина хуже тормозит, при этом двери громыхают в проемах, потому что задеревенели уплотнители.

Включать стеклоочистители не имеет смысла — окаменевшие дворники скребут по стеклу как будто серпом.

Стекла на Севере утепляют — вклеивают второе лобовое, а на боковые приклеивают ПЭТ-пленку. Если пленки нет, стекло обмерзнет и потеряет прозрачность.

Бамперы становятся хрупкими. Достаточно легкого удара — и трещина обеспечена.

Подробно о путешествии Renault Arkana и Kaptur на Крайний Север читайте в февральском номере «За рулем» — скоро в продаже!

А еще вам точно пригодятся 5 хитрых приемов, чтобы быстрее прогреть машину.

Фото: «За рулем»