6 женщин из Зала автомобильной славы

Они сломали стереотипы и сделали мир автомобилей лучше.

Хелен Ротер, в Зале автомобильной славы с 2020 года

Материалы по теме О каких автомобилях мечтают женщины. По мнению мужчин

Хелен Ротер была одной из первых женщин-автодизайнеров. Она работала над салонами автомобилей General Motors с конца 1942 года. В 1947 году Хелен основала собственную дизайнерскую студию.

Эта женщина смогла изменить стандарты автомобильного дизайна после Второй мировой войны. Благодаря ей интерьеры перестали напоминать кабину машиниста и стали элегантными и уникальными. Ее работа над моделью Nash Rambler (1948–1956 гг.) привела к созданию нового сегмента автомобилей.

Джанет Гатри, в Зале автомобильной славы с 2019 года

Материалы по теме 10 женщин, оставивших след в автоистории

Джанет первой из женщин прошла квалификацию и с 1963 года принимала участие в гонках Indy 500 и Daytona 500. Гатри появилась в мире автоспорта не просто так — она была инженером и хотела бы сделать больше, но ее заявление на место ученого-астронавта было отклонено NASA.

В мире автоспорта к Гатри относились с пренебрежением и даже с презрением, но ее это не останавливало. Девушка провела более 47 гонок, а в начале карьеры пилотировала Jaguar XK 120, для которого сама же построила двигатель. Поговаривают, что она даже спала в этом автомобиле.

Берта Бенц, в Зале автомобильной славы с 2016 года

Материалы по теме Праздничное видео: красивая девушка работает на сборке КАМАЗов

Карл Бенц запатентовал Motorwagen в 1885 году, а Берта придумала, как довести его до ума, чтобы на этой мототележке можно было ездить по реальным дорогам. 5 августа 1888 года Берта Бенц, жена Карла, взяла Motorwagen и отправилась на нем навестить свою мать. Эта поездка — одна из самых знаменитых в истории: первый автопробег на приличное расстояние, после которого в конструкцию трехколесного автомобиля было внесено немало важных доработок.

Ширли Малдауни, в Зале автомобильной славы с 2005 года

Материалы по теме Женщины в автоспорте: от истоков до наших дней

В 1973 году уроженка Мичигана (США) стала первой женщиной, получившей права на управление топовыми драгстерами. Малдауни, как и Джанет Гатри, приняли в автоспорте не с распростертыми объятиями. Подавляющее большинство людей из мира автоспорта считали, что женщинам не место на трассе. Но Малдауни было не до них: она выиграл три чемпионата мира NHRA, одержав 18 побед в заездах NHRA, и один чемпионат IHRA!

«NHRA постоянно воевала со мной, но когда они увидели, как девушка за рулем может способствовать заполнению трибун, они поняли, что я хороша для этого вида спорта», — вспоминает Ширли Малдауни.

Дениз МакКлаггэдж, в Зале автомобильной славы с 2001 года

МакКлаггэдж — первая женщина-журналист, давшая толчок развитию любительских шоссейных гонок и не только. Женщин-репортеров не допускали в ремонтные боксы на трассах, поэтому, чтобы освещать этот вид спорта, Дениз пришлось занять место гонщика. Благодаря ее увлечению родилась спортивная журналистика. МакКлаггэдж начала соревноваться в качестве профессионального гонщика в середине 1950-х годов и выиграла несколько гонок.

Алиса Рэмси, в Зале автомобильной славы с 2000 года

Это первая женщина, введенная в Зал автомобильной славы. В 1909 году Рэмси взяла автомобиль Maxwell Touring, нашла троих попутчиков и отправилась в путешествие длиной 3800 миль (6116 км) из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Так она стала первой женщиной, которая пересекла США на автомобиле. О приключениях Рэмси можно прочитать в ее книге «Veil, Duster and Tire Iron» («Вуаль, ветровка и монтировка»).

О каких автомобилях мечтают современные женщины, вы можете узнать здесь.

Фото, видео: Youtube