Инспектор заметил в багажнике бейсбольную биту. Это спортинвентарь, а не оружие. На каком основании он ее изымает?

Ежегодно в России приобретается сотни тысяч бейсбольных бит. Ажиотажный спрос на них в стране, где бейсбол — не самый популярный вид спорта, стал поводом для бесчисленного количества шуток.

Только вот если биту в машине увидит инспектор ГИБДД, становится не до смеха.

Это спортинвентарь или оружие?

Заглянем в ГОСТ Р 51215–98 «Холодное оружие. Термины и определения»:

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3.11 ударно-раздробляющее (холодное) оружие: Холодное оружие, боевая часть которого формирует размозжение мягких тканей и размозжение или переломы костных тканей

По описанию вроде подходит — не придерешься. Но в последней редакции закона об оружии про бейсбольные биты ни слова!

Бита не относится ни к служебному, ни к холодному, ни даже к спортивному оружию (последнее относится к гражданскому оружию, см. п.2.ст.3 ФЗ 150-ФЗ «Об оружии»). Поэтому запрета на перевозку биты в автомобиле нет.

И инспектор вправе изъять у вас биту, только если у него есть серьезные основания полагать, что с помощью этого предмета уже было совершено преступление — например, избиение или убийство.

Как полицейский нашел биту?

Одно дело, если она лежала на виду. Другое — если инспектор искал ее в багажнике или в салоне. Это — уже досмотр. А его инспектор должен инициировать (ст. 27.9 КоАП РФ). (Хотя некоторые инспекторы хитрят — просят открыть багажник или дверь машины, чтобы осуществить досмотр «вашими руками».)

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Сообщить об основаниях для досмотра сотрудник полиции обязан заранее. Досмотр всегда проводится либо в присутствии двух понятых, либо под видеозапись. Инспектор обязан составить протокол досмотра автомобиля. Вы можете вносить в него любые замечания (в конце документа в графе «объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении»), если вам кажется, что сотрудник полиции вышел за рамки своих полномочий.

Для изъятия любого предмета из автомобиля инспектор также должен пригласить двух понятых либо вести видеосъемку (ч 1. ст. 27.10 КоАП РФ). При этом он обязан сделать соответствующую запись в протоколе об административном правонарушении или составить отдельный протокол об изъятии. Копию документа обязаны вручить вам. Если хоть один из перечисленных пунктов был пропущен полицейскими, то их действия можно трактовать как превышение должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ или даже грабеж (ст. 161 УК РФ).

Можно вернуть изъятую биту? Или проще купить новую?

Вы имеете право в течение трех дней после вынесения протокола внести в него изменения или дополнения (п. 3 ст. 28.8 КоАП). Если имеются основания для отмены протокола (в нашем случае — это отсутствие события административного правонарушения, п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ), административное производство прекращается еще до вынесения постановления (ст. 28.9 КоАП РФ). Тогда биту вам должны незамедлительно вернуть.

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Вы также можете обжаловать факт изъятия биты через суд. В жалобе необходимо просить суд признать действия сотрудников ГИБДД по изъятию биты незаконными и обязать их вернуть изъятое собственнику, то есть вам.

Но это непростой путь, который отнимет много нервов и времени. Поэтому проще купить новую биту. Если, конечно, изъятая — не бесценный сувенир с автографом легендарного бейсболиста Джейсона Верта.

Елизавета Владимирова, юрист правового центра «Человек и закон»

Мнение эксперта

«Оснований для изъятия сотрудниками ГИБДД биты нет. Однако ситуации, как и сотрудники ГИБДД, бывают разные, поэтому возить с собой предмет, рискующий вызвать подозрения, я бы не рекомендовала. Можно, конечно, попытаться отстоять свое право на перевозку бейсбольной биты. Но стоит ли это потраченного времени и нервов, учитывая, что средняя цена предмета спора не так высока. Если уж очень хочется возить биту, то лучше держать ее в чехле вместе с бейсбольным мячом и перчаткой. Возможно, тогда вопросов будет меньше».

Где и как инспектор может досматривать ваш автомобиль, узнайте тут.

А если вы не знаете, как получить компенсацию за незаконный досмотр, то вот тут вся информация.





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