Напоминаем, что полноценно техосмотр по-новому россияне начнут проходить с 1 октября. Реформу перенесли — правда, не для всех.

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С 1 марта правила прохождения технического осмотра автомобилей в России изменились. Таким образом власти пытаются решить проблему фиктивных ТО, которые вот уже несколько лет успешно практикуются — не без попустительства страховщиков. По мнению законотворцев, автовладельцы недостаточно сознательны, и нет уверенности, что они хорошо следят за своими машинами. Поэтому техсостояние транспортных средств нужно проверять, и делать это неформально.

Вот какие изменения нас ждут

Обязательная фотофиксация при прохождении ТО. Сначала была идея снимать процедуру техосмотра на видео, но оказалось, что такой массив информации просто негде хранить, поэтому ограничились двумя фото — заезда и выезда с пункта. При этом на снимке должны быть координаты точки, где машина в тот момент находилась. Еще одно не менее важное нововведение — диагностические карты стали полностью электронными. Запись сразу попадает в систему ЕАИСТО ГИБДД, и понятно, кто подписал карту (ставится электронная подпись), в случае чего все претензии к этому человеку (и пункту аккредитации). Наказание — вплоть до лишения лицензии. Установлена пропускная способность пункта. Все рассчитано: превысить допустимое значение нельзя, это будет означать, что карты делаются «налево» или осмотр проводится недостаточно тщательно. Дополнительные права получили сотрудники ГИБДД: им дано право аннулировать диагностические карты, если при проверке заподозрят фальшивку. Кроме того, ведомство сможет контролировать подозрительные пункты в режиме тайного покупателя. В пределах РФ достаточно будет предъявлять электронный документ о прохождении ТО. Что касается страховых компаний, то они смогут сами по базе проверить, прошел ли техосмотр конкретный автомобиль. Однако наш источник в страховой компании говорит, что пока система не везде работает, и те, кто приходит страховаться с уже новой диагностической картой, должны предъявить хотя бы ее номер, который страховщик вручную вбивает в базу. Пока этого достаточно, но со временем карта по номеру сама должна «подтянуться» к полису, то есть фальшивка уже не пройдет.

Что делать тем, у кого диагностическая карта закончилась?

Реформу назначили на прошлое лето, потом из-за пандемии перенесли на весну, однако 25 февраля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в сложившейся ситуации все нужно отложить до 1 октября. Имейте в виду:

Если диагностическая карта заканчивается в период с 1 февраля по 30 сентября , ее действие продлевается на полгода , но не меньше, чем до 1 октября 2021 года.

, ее действие , но Сами правила начали действовать, как и задумывалось изначально, с 1 марта 2021 года. Таким образом, диагностические карты, выданные до 1 марта 2021 года, действуют и дальше, а тем, у кого диагностическая карта закончилась до 1 февраля, отсрочка не положена. По закону они должны проходить техосмотр по новым правилам.

Кроме того, на автомобили 2017 года выпуска и моложе водители еще не получали диагностическую карту, и она им стала нужна для оформления ОСАГО. Поэтому владельцы таких машин уже сейчас должны проходить техосмотр по новым правилам, под постановление с продлением диагностической карты на полгода их автомобили также не подпадают.

Что, если не получить диагностическую карту вовремя?

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По оценкам Российского союза автостраховщиков (РСА), доля тех, кто обязан пройти техосмотр по новым правилам до 1 октября, не превышает 10% от общего числа автовладельцев в России, и сейчас они могут сделать это в комфортном для себя режиме, без очередей. Что касается остальных, то страховщики не рекомендуют тянуть до последнего — 1 октября на пунктах техосмотра гарантировано будут очереди. До этой даты полис вам, конечно, продлят, и теоретически можно продолжать ездить без актуального техосмотра, но в случае аварии по вашей вине (после 1 октября) страховщик предъявит регрессные требования, и возмещать ущерб придется из своего кармана, поскольку действующей диагностической карты у вас не будет.

Появились в интернете и фальшивые диагностические карты.



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