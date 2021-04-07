Фальшивые диагностические карты опять продают в интернете

Пользы от подделок никакой, ведь вся информация теперь заносится в автоматизированную систему, куда мошенникам доступа нет. Но они продолжают обманывать доверчивых автовладельцев.

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До реформы техосмотра диагностическими картами торговали вовсю, но никто их подлинность не проверял. Сейчас предложения тоже есть, только вот пользы от таких карт никакой, как бы ни уверяли мошенники, что информация попадает в общую базу. Это не так, объяснили в «Российской газете».

Предлагают три вида оформления диагностических карт без прохождения ТО. Так, автовладельцу предложат приехать на пункт техосмотра, сделают фотографии автомобиля, а если у него есть внешние недостатки, например трещина на лобовом стекле, ее отредактируют в фотошопе.

Во втором случае автовладельца попросят сделать фото автомобиля спереди и сзади. Далее — работа фоторедактора, однако грубый фотомонтаж заметен невооруженным глазом, а все фотографии, загруженные в информационную систему ЕАИСТО, внимательно просматривают, и в случае сомнений диагностическую карту могут аннулировать.

Третье предложение — оформить карту по старинке, как делали до 1 марта 2021 года, и это проходило, теперь же такая торговля диагностическими картами уже чистое мошенничество.

Автовладельцев при этом уверяют, что реформу техосмотра перенесли на 1 октября, поэтому фотографии не нужны. Карту распечатывают на принтере, ставят печать и, получив деньги, передают автовладельцу. И даже при нем заходят на один из многочисленных сайтов по проверке подлинности диагностической карты, например, eaicto.info и показывают, что такой номер карты якобы в базе числится.

Однако этот и подобные ему сайты к нынешней модернизированной системе ЕАИСТО не имеет отношения. Кроме того, изменилась нумерация карт: раньше она начиналась с нуля, теперь — с единицы. Такой диагностический карты в реальной базе не будет и страховая компания полис ОСАГО не оформит.

Лучше всего проверять подлинность диагностической карты на сайте ГИБДД.РФ. Но и там висит уведомление:

Все данные данные о диагностических картах, выданных в новой версии ЕАИСТО до 1 марта, являются результатом апробации новой версии ЕАИСТО и не могут использоваться при юридически значимых действиях. Сервис функционирует в режиме тестирования.

Поэтому проходить техосмотр автовладельцам все же придется, список пунктов ТО размещен на сайте РСА.

В ОНФ предложили предоставить автовладельцам выбор: или проходить техосмотр по всем правилам, или заплатить больше за ОСАГО.



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