ТО или повышающий коэффициент в ОСАГО? Предлагают выбор

В таком случае техосмотр для некоторых автомобилей можно сделать добровольным.

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Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают сделать техосмотр добровольным для легковых автомобилей, принадлежащих физлицам.

«ОНФ предлагает изменить систему технического осмотра транспорта. Правительству рекомендуется рассмотреть возможность установления добровольного характера прохождения техосмотра для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам и используемых в личных целях, и разрешить оформление полиса ОСАГО без диагностической карты», — передает слова пресс-службы движения ТАСС.

То есть автовладельцам предоставят выбор: проходить техосмотр как положено или заплатить повышающий коэффициент за полис ОСАГО. Кроме того, нужно разрешить ГИБДД оперативно контролировать состояние транспорта — при выявлении грубых нарушений на дороге (дефектов шин и дисков, световых приборов, конструктивных изменений) запрещать эксплуатацию.

Комментирует главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

— Я в свое время предлагал такую схему: человек сам отвечает за свой автомобиль, он в нем уверен, не покупает ОСАГО, но, если авария произошла из-за неисправности его транспортного средства, он сам и расплачивается с пострадавшими. Если не хочет платить сам, покупает добровольную «автогражданку». Эта схема не очень хороша тем, что у человека может не быть ничего за душой, он влетел куда-то, кто-то из-за него пострадал, а с него и взять особо нечего.

Предложение, которое выдвигает ОНФ, немного созвучно, но все же иное. Тут либо человек проходит техосмотр и приобретает ОСАГО, как сейчас, либо не хочет проходить техосмотр и покупает более дорогой полис. На самом деле, сейчас не так много случаев, когда страховым компаниям приходится выплачивать компенсацию в авариях, произошедших из-за неисправности транспортных средств, и такой полис, как это ни странно, был бы дороже, в среднем по стране, всего на 200 рублей.

Даже если это будет на 500 рублей больше, многие согласятся, лишь бы не тратить время. Но при этом есть маленькое условие: человек сам, вне зависимости от того, прошел он или нет техосмотр, следит за тремя составляющими, которые часто приводят к авариям — тормозной системой, светотехникой и шинами.

Тормоза очень трудно проверить на дороге, рулевое управление тоже, а вот шины и свет фар — очень просто. И идея в том, чтобы инспекторы этим активнее занимались и выписывали не штрафы, а предписания — устранить неисправность. То есть, условно говоря, заменить перегоревшую лампочку. Но это не всё! Потом необходимо поехать на ТО, пройти его и предоставить ГИБДД диагностическую карту, подтверждающую, что техосмотр пройден и неисправность устранена. Не предоставишь в обозначенный срок документ — тогда штраф. Вот эти мытарства: пойти, пройти, получить диагностическую карту, передать в ГИБДД — для многих станут более действенным механизмом, чем штраф в 500 рублей, который инспектор выпишет на месте за нарушение.

Но в целом это тоже не идеальная схема. Инспектор и сейчас может оштрафовать за негорящую фару, но почему-то не штрафует, у нас полно ездит «одноглазых» машин. Почему он в этом случае должен следить и направлять водителя на принудительный внеплановый техосмотр? А может это окажется новым способом получить взятку с водителя, который с удовольствием ее предложит? Так что вопросов остается много.

«Фронтовики» поддержали решение правительства перенести срок введения нового порядка техосмотра, который предполагает фотофиксацию и хранение данных в автоматизированной информационной системе техосмотра ЕАИСТО, с 1 марта на 1 октября.

Фото: ТАСС, «За рулем»